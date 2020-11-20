Медведев — Шварцман. Прогноз (к. 1.89) и ставки на Итоговый турнир ATP 20 ноября 2020 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на Медведев — Шварцман.

Медведев

Даниил Медведев уже обеспечил себе участие в полуфинале Итогового турнира. Это стало возможным после побед в первых двух матчах.

В стартовом туре Медведев одержал победу над Александром Зверевым. Российскому теннисисту для этого хватило двух сетов. Медведев хорошо держал свою подачу и был безупречен в игре на приеме.

Но пока что главным достижением россиянина в Лондоне стала яркая победа над Новаком Джоковичем. Несмотря на разговоры о том, что серб был не в оптимальной форме и не показал свою лучшую игру, главный акцент все-таки надо делать на действиях Медведева, продемонстрировавшего теннис высочайшего уровня. Это был идеальный матч.

И в целом, конечно, если сравнивать с прошлым сезоном, когда Медведев проиграл все три матча на Итоговом турнире, сейчас его прогресс впечатляет.

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Факт. Медведев стал первым за 11 лет российским полуфиналистом итогового турнира.

Шварцман

Аргентинский теннисист уже потерял шансы на выход из группы. Последнюю возможность зацепиться за место в полуфинале Шварцман упустил в игре против Александра Зверева.

С одной стороны, результат обидный, все-таки Диего во втором сете сделал классный камбэк, но в целом все закономерно. Зверев был лучше, а Шварцману банально не хватало мощной подачи в такой игре. На харде аргентинцу намного сложнее играть, чем на грунте.

В первом матче Шварцман сыграл еще хуже, уступив Новаку Джоковичу. В двух партиях один из самых низкорослых игроков тура взял всего лишь пять геймов.

Прогноз и ставка

На Медведева можно поставить за 1.20, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 4.85.

Ранее уже Медведев четыре раза играл против Швармана и во всех случаях одержал победы.

Скорее всего, ничего нового в этом противостоянии не случится. Шварцману будет сложно сопротивляться на харде, россиянин лучше абсолютно во всех компонентах игры.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.89.

Или ставка на общий тотал геймов меньше 20,5 за 2.04. 0