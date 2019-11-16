Тим — Зверев. Прогноз (к. 1.86) и ставки на полуфинальный матч Итогового турнира АТР 16 ноября 2019 года

В субботу, 16 ноября, в полуфинале Итогового турнира АТР сыграют австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на Тим — Зверев.

Доминик Тим

Тим стал чемпионом в Вене, где в финале победил Диего Шварцмана — 3:6, 6:4, 6:3.

Тем не менее, развить этот успех не удалось. На Мастерсе в Париже австриец был явно уставшим и во втором круге без шансов уступил Григору Димитрову — 3:6, 2:6.

Многие ждали неудачи в стартовом туре Лондона против самого Роджера Федерера, но австриец отдохнул и сумел выстрелить, оформив победу в двух сетах — 7:5, 7:5. За матч Доминик трижды взял подачу швейцарца и лишь однажды проиграл свою.

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Следом была встреча с Новаком Джоковичем и победа в упорной борьбе — 6:7, 6:3, 7:6. Австриец мощно и точно пробивал, классно действовал в защите и верил в свою победу над суперзвездой.

Последняя игра группы ничего уже не значила и Тим без особого энтузиазма и в режиме полной экономии уступил итальянцу Маттео Берреттини — 6:7, 3:6.

Александр Зверев

Немец Александр Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата ATP, где ему приходится защищать прошлогодние очки.

В 2019 году уроженец Гамбурга играл не так убедительно, как в 2018-м, но все же записал себе в актив титул на турнире в Женеве.

На старте Лондона Александр показал яркую игру и не оставил никаких шансов испанцу Рафе Надалю — 6:2, 6:4. Стоит сделать скидку на то, что лидер мирового рейтинга сейчас на спаде, но Зверев все равно был хорош в атаке и движении по корту.

Затем было поражение от великолепного грека Стефаноса Циципаса — 3:6, 2:6, а борьма за плей-офф продолжилась уже в третьем туре.

Там Звереву противостоял россиянин Даниил Медведев и все сложилось лучшим образом для немца. Александр сумел победить в двух сетах — 6:4, 7:6.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа Доминика Тима — 1.70, победа Александра Зверева — 2.20.

По личным встречам австриец уверенно ведет — 5:2. Зверев — действующий чемпион, но все-таки в группе он испытал трудности даже против Циципаса, тогда как у Тима были более серьезные испытания в лице Федерера и Джоковича. Предлагаем поставить на победу Тима с форой -1,5 гейма за 1.86. 0