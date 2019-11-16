ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильерме в форме сборной РоссииСборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля»Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчас Садио Мане и Рахим СтерлингУбойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20
  • 15:48
    • Самарин победил на Гран-при России
  • 15:33
    • Матч Сан-Марино — Россия обслужит исландская бригада арбитров
  • 15:06
    • Алексей Миранчук привлек внимание двух испанских клубов
  • 14:43
    • Азмун претендует на звание игрока года в Азии
  • 12:28
    • Хамес Родригес выбыл на несколько недель
  • 12:11
    • «Роме» и «Милану» интересен форвард «Эвертона»
  • 09:44
    • Конте получил анонимное письмо с пулей
    Все новости спорта

    Справится ли Тим с действующим чемпионом Лондона?

    Тим — Зверев. Прогноз (к. 1.86) и ставки на полуфинальный матч Итогового турнира АТР 16 ноября 2019 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал Мирового Тура ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Доминик Тим Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз на Тим — Зверев
    Доминик Тим
    В субботу, 16 ноября, в полуфинале Итогового турнира АТР сыграют австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на Тим — Зверев.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Плей-офф 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 2
  • 2.25
  • Играть!
    •

    Доминик Тим

    Тим стал чемпионом в Вене, где в финале победил Диего Шварцмана — 3:6, 6:4, 6:3.

    Тем не менее, развить этот успех не удалось. На Мастерсе в Париже австриец был явно уставшим и во втором круге без шансов уступил Григору Димитрову — 3:6, 2:6.

    Многие ждали неудачи в стартовом туре Лондона против самого Роджера Федерера, но австриец отдохнул и сумел выстрелить, оформив победу в двух сетах — 7:5, 7:5. За матч Доминик трижды взял подачу швейцарца и лишь однажды проиграл свою.

    Все прогнозы на спорт

    Следом была встреча с Новаком Джоковичем и победа в упорной борьбе — 6:7, 6:3, 7:6. Австриец мощно и точно пробивал, классно действовал в защите и верил в свою победу над суперзвездой.

    Последняя игра группы ничего уже не значила и Тим без особого энтузиазма и в режиме полной экономии уступил итальянцу Маттео Берреттини — 6:7, 3:6.

    Александр Зверев

    Немец Александр Зверев является действующим победителем Итогового чемпионата ATP, где ему приходится защищать прошлогодние очки.

    В 2019 году уроженец Гамбурга играл не так убедительно, как в 2018-м, но все же записал себе в актив титул на турнире в Женеве.

    На старте Лондона Александр показал яркую игру и не оставил никаких шансов испанцу Рафе Надалю — 6:2, 6:4. Стоит сделать скидку на то, что лидер мирового рейтинга сейчас на спаде, но Зверев все равно был хорош в атаке и движении по корту.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Затем было поражение от великолепного грека Стефаноса Циципаса — 3:6, 2:6, а борьма за плей-офф продолжилась уже в третьем туре.

    Там Звереву противостоял россиянин Даниил Медведев и все сложилось лучшим образом для немца. Александр сумел победить в двух сетах — 6:4, 7:6.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа Доминика Тима — 1.70, победа Александра Зверева — 2.20.

    По личным встречам австриец уверенно ведет — 5:2. Зверев — действующий чемпион, но все-таки в группе он испытал трудности даже против Циципаса, тогда как у Тима были более серьезные испытания в лице Федерера и Джоковича. Предлагаем поставить на победу Тима с форой -1,5 гейма за 1.86. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Циципас — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кипр — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Россия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словения — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Азербайджан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.63
  • Экспресс дня на 16 ноября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Германия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Израиль — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Не спешите его хоронить. Сульшер все еще остается лучшим выбором для «МЮ»
    • 20:57 14/11/2019     Гильерме в форме сборной России
  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
    • Вчера в 23:12     Роджер Федерер
  • Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
    • Вчера в 15:11
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тим — Зверев. Прогноз (к. 1.86) и ставки на полуфинальный матч Итогового турнира АТР 16 ноября 2019 года. Прогноз на Тим — Зверев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Тоже интересно
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:290
  • 08:58
    • «Вашингтон» одолел «Миннесоту», 44 очка Хардена принесли победу «Хьюстону»
  • 08:43
    • Медведев: Опыт стал ключевым фактором в Лондоне
  • 08:13
    • Санчо намерен покинуть «Боруссию» Д
    Гарри Кейн Футбол Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и ЧерногорииПодопечные Гарета Саутгейта победили 7:0 и вышли на Евро-2020 Вчера в 17:490
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 15:17
    • Керлингисты сборной России неудачно стартовали на ЧЕ
  • 14:54
    • Дзюба пообещал драться как лев против Бельгии
  • 13:00
    • Нурмагомедов готов провести бой в Африке
    Роджер Федерер Теннис Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича38-летний ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP Вчера в 15:110
  • 12:46
    • «Милан» готов временно расстаться с Пентеком
  • 01:21
    • Медведев уступил Звереву на итоговом турнире АТР
  • 00:54
    • Босния крупно уступила Италии в отборочном матче Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие