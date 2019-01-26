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    Продолжит ли Квитова свою победную серию?

    Наоми Осака — Петра Квитова. Ставки и прогнозы на Australian Open 26 января 2019 года

    Australian Open WTA Наоми Осака Петра Квитова
    Прогноз на Наоми Осака — Петра Квитова
    Петра Квитова
    В субботу, 26 января, в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака сразится с представительницей Чехии Петрой Квитовой. Начало матча — в 11:30 по мск. Прогноз на Наоми Осака — Петра Квитова.
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    Наоми Осака

    Первые два раунда Открытого чемпионата Австралии Осака шла без отданных партий. Начиная с третьего круга японская теннисистка выступала уже не так уверенно.

    Сначала Наоми переиграла китаянку Се Шувей (5:7, 6:4, 6:1), отдав ей первый сет. Затем она одолела латвийку Севастову (4:6, 6:3, 6:4), также уступив в первой партии.

    В четвертьфинальном раунде Осака легко прошла украинскую теннисистку Свитолину (6:4, 6:1), обыграв ее в двух сетах.

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    Полуфинальная игра далась 4-й ракетки мира с некоторыми сложностями, где она справилась с Каролиной Плишковой из Чехии (6:2 4:6 6:4).

    Петра Квитова

    Победная серия Квитовой продолжается и на данный момент она составляет 11 матчей кряду. Перед АО чешская спортсменка взяла трофей в Сиднее, обыграв в финале Барти 2:1.

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    Чешка очень уверенно прошлась по турнирной сетке в Мельбурне. За шесть матчей на АО она не отдала соперницам ни одного сета.

    Больше всего беспокойства 6-й ракетке мира доставила американка Коллинз в полуфинале турнира. Даниэль дала Квитовой настоящий бой в первом сете, где пришлось играть тай-брейк, завершившийся победой Петры.

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    Теннисистки между собой не встречались до финала АО. В сезонах 2018 и 2019 года на счету Квитовой шесть выходов в финалы, где она одержала во всех них победы. У Осаки за эти сезоны три финала на турнирах WTA, в которых одержаны две победы при одном поражении.

    Прогноз

    Небольшое преимущество букмекеры отдают Квитовой. Чешская теннисистка более уверенно выступает в Мельбурне, чем ее оппонентка. К тому же, принимать подачу леворукой Петры будет также не совсем удобно для японки.

    Наш прогноз — победа Квитовой. 0

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    Прогноз на Наоми Осака — Петра Квитова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В субботу, 26 января, в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии японка Наоми Осака сразится с представительницей Чехии Петрой Квитовой. Начало матча — в 11:30 по мск.
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