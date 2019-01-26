Наоми Осака — Петра Квитова. Ставки и прогнозы на Australian Open 26 января 2019 года

Наоми Осака
Первые два раунда Открытого чемпионата Австралии Осака шла без отданных партий. Начиная с третьего круга японская теннисистка выступала уже не так уверенно.
Сначала Наоми переиграла китаянку Се Шувей (5:7, 6:4, 6:1), отдав ей первый сет. Затем она одолела латвийку Севастову (4:6, 6:3, 6:4), также уступив в первой партии.
В четвертьфинальном раунде Осака легко прошла украинскую теннисистку Свитолину (6:4, 6:1), обыграв ее в двух сетах.
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Полуфинальная игра далась 4-й ракетки мира с некоторыми сложностями, где она справилась с Каролиной Плишковой из Чехии (6:2 4:6 6:4).
Петра Квитова
Победная серия Квитовой продолжается и на данный момент она составляет 11 матчей кряду. Перед АО чешская спортсменка взяла трофей в Сиднее, обыграв в финале Барти 2:1.
Чешка очень уверенно прошлась по турнирной сетке в Мельбурне. За шесть матчей на АО она не отдала соперницам ни одного сета.
Больше всего беспокойства 6-й ракетке мира доставила американка Коллинз в полуфинале турнира. Даниэль дала Квитовой настоящий бой в первом сете, где пришлось играть тай-брейк, завершившийся победой Петры.
Теннисистки между собой не встречались до финала АО. В сезонах 2018 и 2019 года на счету Квитовой шесть выходов в финалы, где она одержала во всех них победы. У Осаки за эти сезоны три финала на турнирах WTA, в которых одержаны две победы при одном поражении.
Прогноз
Небольшое преимущество букмекеры отдают Квитовой. Чешская теннисистка более уверенно выступает в Мельбурне, чем ее оппонентка. К тому же, принимать подачу леворукой Петры будет также не совсем удобно для японки.
Наш прогноз — победа Квитовой. 0