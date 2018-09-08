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    Сможет ли Осака прыгнуть выше мечты?

    Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на финал US Open 8 сентября

    US Open WTA Наоми Осака Серена Уильямс
    Прогноз на Серена Уильямс — Наоми Осака
    Наоми Осака
    В субботу, 8 сентября, состоится женский финал Открытого чемпионата США, в котором сразятся американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Серена Уильямс — Наоми Осака.
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    Серена Уильямс

    Американка является 26-й ракеткой мира, а на домашнем первенстве ей достался 17-й номер посева.

    После возвращения на корт из декрета Серена довольно долго набирала форму, но теперь вышла на свой пик и напоминает саму себя былых времен. Ее лучшим результатом стал финал Уимблдона.

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    На US Open Уильямс-младшая оставила за бортом соревнований Кайю Канепи, Винус Уильямс, Карину Виттхефт и Магду Линетт. Сестру она и вовсе разгромила — 6:1, 6:2.

    Наоми Осака

    Японка является 19-й ракеткой мира, а в посеве Нью-Йорка ей достался 20-й номер посева.

    Нынешний сезон однозначно стал прорывом для перспективной теннисистки, а в какой-то момент Мартина Навратилова даже сравнила ее с молодой Сереной и заверила болельщиков, что в будущем Наоми возьмет титул на турнире «Большого шлема».

    И вот ее пророчество начало сбываться. Кроме того, сама Наоми не скрывала, что мечтает сразиться с Сереной в таком поединке однажды в своей карьере. На пути к первому финалу на мэйджоре Осака обыграла Лауру Зигемунд, Юлию Глушко, Александру Саснович, Арину Сабаленко, Лесю Цуренко и Мэдисон Киз.

    На стадии 1/2 финала 19-я ракетка мира довольно неожиданно оставила за бортом соревнований Киз, одолев ее весьма уверенно — 6:2, 6:4. Японка отыграла 13 из 13 брейкпойнтов.

    Теперь Осаке откровенно нечего терять. Она уже перевыполнила план, ее мечта сбылась, остается просто показать свою лучшую игру.

    Прогноз

    Теннисистки встречались лишь однажды — победу праздновала Осака.

    Средний выигрыш на первой подаче американки на мэйджоре — 77%, а у японки — 71%. Мы считаем, что Серена является фавориткой поединка. Она находится в великолепной форме, ее поддерживают родные трибуны, а все удары получаются очень опасными. Ставим на триумф Уильямс-младшей в двух сетах за 2,07. 0

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    Прогноз на Серена Уильямс — Наоми Осака. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В субботу, 8 сентября, состоится женский финал Открытого чемпионата США, в котором сразятся американка Серена Уильямс и японка Наоми Осака. Начало матча — в 23:00 мск.
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