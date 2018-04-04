Кристина Плишкова — Петра Квитова. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 апреля

Кристина Плишкова

Если Каролина Плишкова давно находится в топ-10 мирового рейтинга, то ее сестре-близнецу Кристине никак не удается выйти на столь высокий уровень, хотя манеру игры двух теннисисток можно сравнивать и называть похожей. Практически в каждом из компонентов Каролина немного превосходит сестру, но это и делает ее звездой.

Что касается Кристины Плишковой, то она является 77-й ракеткой мира. Чешку любят болельщики за ее стремление действовать агрессивно и постоянно идти вперед, но отсюда и большое количество ошибок.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Плишковой стал выход в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне еще в конце декабря. Там ее остановила соотечественница Катерина Синякова (2:6, 2:6). Любопытно, что именно Синякову Кристина обыграла уже здесь, в первом круге Чарльстона — 6:4, 6:1.

Петра Квитова

Чешка вернулась в этом году после операции на запястье, которое пострадало в результате нападения грабителя. Теннисистка сумела преодолеть психологическое потрясение и постепенно набрала свою привычную форму, завоевав два титула — в Дохе и Санкт-Петербурге.

Теперь Петра вновь представляет топ-10 рейтинга WTA и открывает для себя грунтовые корты в Чарльстоне, где выступать ей еще не приходилось. Тем не менее, она умеет играть на быстрой глине, поэтому ожидать провалов от звезды Тура, получившей здесь второй номер посева, не стоит.

На минувшем первенстве в Майами Петра Квитова одолела Арину Соболенко (7:5, 3:6, 6:3), а также Софию Кенин (3:6, 6:2, 6:4), а остановила чешку Елена Остапенко (6:7, 3:6). Однако было заметно, что у Квитовой накопилась усталость, поэтому она без лишних огорчений покинула турнир и получила дополнительное время для отдыха и подготовки к старту в Чарльстоне.

Прогноз

1,86Победа Квитовой в двух сетах

Теннисистки встречались между собой лишь однажды — на прошлогоднем турнире в Пекине, где Петра одержала уверенную победу (6:3, 7:5). У Квитовой практически безотказно работает подача, она нашла свою игру на задней линии и отдохнула перед грунтовыми стартами.

Не видим аргументов в пользу Плишковой в данной встрече. Предлагаем поставить на то, что доминирование Квитовой завершится победой в двух сетах за 1,86.

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