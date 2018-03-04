Кевин Андерсон — Хуан Мартин Дель Потро. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 марта

Кевин Андерсон

Андерсон проводит прекрасный сезон и является восьмой ракеткой мира. Ему удалось выиграть турнир в Нью-Йорке, а также побывать в финалах Пуны и Мельбурна.

В посеве Акапулько теннисист из ЮАР получил пятый номер. В полуфинале Кевин Андерсон одолел американца Джареда Дональдсона (6:3, 4:6, 6:3), но при этом проиграл свой первый сет на турнире. Ранее ему удалось в двух партиях обыграть Раду Албота (6:4, 6:3), Адриана Маннарино (6:3, 6:4) и Чхун Хена (7:6, 6:4).

Против Дональдсона африканец совершил 18 эйсов и показал 65% прохождения первого мяча. Кевин любит атаковать, но иногда все идет не совсем так, как ему хочется. Если Андерсон начнет промахиваться, то все может закончиться плохо.

Хуан Мартин Дель Потро

Дель Потро является девятой ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы позади, а аргентинец добился уже нескольких ярких побед в Акапулько, где получил шестой номер посева. Поочередно были повержены Миша Зверев (6:1, 6:2), Давид Феррер (6:4, 4:6, 6:3), Доминик Тим (6:2, 7:6), а в полуфинале — Александр Зверев (6:4, 6:2). Уровень оппонентов — очень серьезный, что свидетельствует о прекрасной форме 29-летнего аргентинца.

Хуан Мартин Дель Потро знаменит своим бойцовским характером, трудности не способны испугать аргентинца, поэтому он всегда сражается за каждое очко до последнего, несмотря на то, кончились у него силы или нет.

Аргентинец выступает в Мексике, используя агрессивно атакующий стиль. Можно уже сейчас признать, что Хуан Мартин пережил здесь несколько «финалов» и наработал на чемпионство в полной мере, учитывая уровень оппозиции. Одна битва с Феррером чего стоит.

Прогноз

1,90Победа Дель Потро с форой -2,5 гейма

Теннисисты встречались между собой шесть раз — в каждой игре победителем становился Дель Потро. Четырежды он делал это в двух сетах, дважды — в трех. Это станет дополнительной психологической нагрузкой для Андерсона, который остается очень удобным соперником для аргентинца.

Дель Потро подготовился к финалу через ряд крайне сложных соперников в турнирной сетке, Андерсон идеально подходит под его стиль игры, поэтому нет причин сомневаться в успехе аргентинца.

Предлагаем поставить на победу Дель Потро с форой -2,5 гейма за 1,90.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram