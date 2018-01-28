ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •

    Завоюет ли Федерер 20-й титул на турнирах Большого шлема?

    Роджер Федерер – Марин Чилич. Прогноз и ставки на финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 28 января

    Australian Open ATP Роджер Федерер Марин Чилич
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
    ausopen.com
    В воскресенье, 28 января, Роджер Федерер сыграет с Марином Чиличем в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча, которая пройдет на «Род Лэйвер Арене», начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на Роджер Федерер – Марин Чилич.

    Роджер Федерер

    Швейцарец Роджер Федерер приехал в Мельбурн в статусе действующего чемпиона и второй ракетки мира.

    На данный момент 36-летний уроженец Базеля уже защитил 1200 очков, но может повторить прошлогоднее достижение. Впрочем, это все равно не позволит ему опередить Рафаэля Надаля в рейтинге ATP.

    На текущем турнире Федерер поочередно обыграл словенца Альяжа Бедене (6:3, 6:4, 6:3), немца Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 6:4, 7:6), француза Ришара Гаске (6:2, 7:5, 6:4), венгра Мартона Фучовича (6:4, 7:6, 6:2), чеха Томаша Бердыха (7:6, 6:3, 6:4) и корейца Чхун Хена (6:1, 5:2 — отказ).

    Обращает на себя внимание тот факт, что Роджер не отдал соперникам ни одного сета, сыграв при этом три тай-брейка.

    Марин Чилич

    Хорват Марин Чилич получил от организаторов Australian Open высокий шестой номер посева, а все благодаря успешным выступлениям в прошлом сезоне, когда он выиграл турнир в Стамбуле, дошел до финала «Уимблдона», а также престижных соревнований в Лондоне.

    Ближайшие события

    Записав на свой счет 1200 набранных очков, 29-летний теннисист гарантировал себе третье место в рейтинге ATP со следующей недели, что станет его лучшим результатом в карьере.

    На Открытом чемпионате Австралии Чилич победил канадца Вашека Поспишила (6:2, 6:2, 4:6, 7:6), португальца Жоау Соузу (6:1, 7:5, 6:2), американца Райана Харрисона (7:6, 6:3, 7:6), испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:7, 6:3, 7:6, 7:6), испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0 — отказ) и британца Кайла Эдмунда (6:2, 7:6, 6:2).

    Несложно заметить, что почти в каждом поединке хорвату приходилась играть на тай-брейке, где в большинстве случаев он выигрывал.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество швейцарцу: победа Роджера Федерера – 1,25, победа Марина Чилича – 4,40.

    1,87Тай-брейк в матче и победа Федерера

    Действительно, 19-кратный победитель турниров Большого шлема имеет отличную историю личных встреч с хорватом. Роджер выиграл восемь встреч из девяти, а единственное поражение потерпел в 2014 году на US Open.

    В прошлом сезоне Федерер не оставил Чиличу шансов в финале «Уимблдона» (6:3, 6:1, 6:4), а также одолел его на Итоговом чемпионате ATP (6:7, 6:4, 6:1).

    Сейчас второй номер посева находится в прекрасной форме, что доказывает великолепной игрой. Мы не представляем, за счет чего Чилич может выиграть этот финал, поэтому предлагаем ставить на «тай-брейк в матче и победу Федерера» за 1,87.

    2,50Победа Федерера в трех сетах

    Еще один вариант – «победа Федерера в трех сетах» за 2,50. Роджер не проиграл пока ни одного сета, что должно стать для него дополнительной мотивацией. Кроме того, в его возрасте куда важнее завершить поединок как можно быстрее.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ковач против Хеккинга
  • 10,32
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеДаниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном Вавринкой«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаНовая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 1
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов