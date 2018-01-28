Роджер Федерер – Марин Чилич. Прогноз и ставки на финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 28 января

Роджер Федерер

Швейцарец Роджер Федерер приехал в Мельбурн в статусе действующего чемпиона и второй ракетки мира.

На данный момент 36-летний уроженец Базеля уже защитил 1200 очков, но может повторить прошлогоднее достижение. Впрочем, это все равно не позволит ему опередить Рафаэля Надаля в рейтинге ATP.

На текущем турнире Федерер поочередно обыграл словенца Альяжа Бедене (6:3, 6:4, 6:3), немца Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 6:4, 7:6), француза Ришара Гаске (6:2, 7:5, 6:4), венгра Мартона Фучовича (6:4, 7:6, 6:2), чеха Томаша Бердыха (7:6, 6:3, 6:4) и корейца Чхун Хена (6:1, 5:2 — отказ).

Обращает на себя внимание тот факт, что Роджер не отдал соперникам ни одного сета, сыграв при этом три тай-брейка.

Марин Чилич

Хорват Марин Чилич получил от организаторов Australian Open высокий шестой номер посева, а все благодаря успешным выступлениям в прошлом сезоне, когда он выиграл турнир в Стамбуле, дошел до финала «Уимблдона», а также престижных соревнований в Лондоне.

Записав на свой счет 1200 набранных очков, 29-летний теннисист гарантировал себе третье место в рейтинге ATP со следующей недели, что станет его лучшим результатом в карьере.

На Открытом чемпионате Австралии Чилич победил канадца Вашека Поспишила (6:2, 6:2, 4:6, 7:6), португальца Жоау Соузу (6:1, 7:5, 6:2), американца Райана Харрисона (7:6, 6:3, 7:6), испанца Пабло Карреньо-Бусту (6:7, 6:3, 7:6, 7:6), испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0 — отказ) и британца Кайла Эдмунда (6:2, 7:6, 6:2).

Несложно заметить, что почти в каждом поединке хорвату приходилась играть на тай-брейке, где в большинстве случаев он выигрывал.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество швейцарцу: победа Роджера Федерера – 1,25, победа Марина Чилича – 4,40.

1,87Тай-брейк в матче и победа Федерера

Действительно, 19-кратный победитель турниров Большого шлема имеет отличную историю личных встреч с хорватом. Роджер выиграл восемь встреч из девяти, а единственное поражение потерпел в 2014 году на US Open.

В прошлом сезоне Федерер не оставил Чиличу шансов в финале «Уимблдона» (6:3, 6:1, 6:4), а также одолел его на Итоговом чемпионате ATP (6:7, 6:4, 6:1).

Сейчас второй номер посева находится в прекрасной форме, что доказывает великолепной игрой. Мы не представляем, за счет чего Чилич может выиграть этот финал, поэтому предлагаем ставить на «тай-брейк в матче и победу Федерера» за 1,87.

2,50Победа Федерера в трех сетах

Еще один вариант – «победа Федерера в трех сетах» за 2,50. Роджер не проиграл пока ни одного сета, что должно стать для него дополнительной мотивацией. Кроме того, в его возрасте куда важнее завершить поединок как можно быстрее.

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