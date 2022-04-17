В ночь с 16 на 17 апреля состоится в рамках турнира UFCVegas 51 между Висенте Люке и Белалом Мухаммадом. Ориентировочно начало боя в 06:00 по МСК. Люке — Мухаммад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Висенте Люке

Бразильский боец идет на хорошей победной серии из четырех выигрышных поединок кряду. При этом все они закончились досрочно.

Люке хорош, как в стойке, так и в партере. К примеру, в августе 2021 он провел удушающий прием в бою с Майклом Кьезой, а до этого в таком же стиле расправился с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Ранее Висенте уже побеждал Мухаммада, и он знает его сильные и слабые стороны. Со временем бразилец действовать более расчетливо и уже не идет в такие откровенные размены, как это было на ранних этапах карьеры.

Сейчас

Висенте Люке

занимает пятую строчку в рейтинге полусредневесов. Победа над Мухаммадом может его сделать следующим претендентом на чемпионский пояс.

Белал Мухаммад

Американец, как и его оппонент, тоже идет на хорошей серии. Причем активе Мухаммада на две победы больше, чем у Висенте Люке.

В последних поединках Мухаммад одолел единогласным решением судей Стивена Томсона и Демиана Майю.

Белал очень устойчив к тейкдаунам. По статистике он блокирует 9 из 10 попыток перевода в партер со стороны оппонента.

Белал Мухаммад предпочитает вести размеренный бой, регулярно нанося урон соперникам. Вероятнее всего, он планирует измотать Люке и пойти вперед только последнем раунде.

С психологической точки зрения Мухаммаду победа нужнее, ведь ранее он Висенте Люке проиграл нокаутом.

Прогноз и ставка

Висенте Люке считается фаворитом, и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Белала Мухаммада букмекеры дают коэффициент 2.52.

Для каждого бойца это поединок будет очень важным. Рисковать на первых минутах не будет никто. Возможно, в первых двух раундах бойцы будет присматриваться друг к другу.

Есть вероятность, что исход поединка может решиться в последних раундах. В связи с этим, можно поставить на тотал больше 3.5 за 1.63.