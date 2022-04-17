ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сможет ли Висенте Люке одолеть Белала Мухаммада во второй раз?

    Люке — Мухаммад. Прогноз (к. 1.63) и ставки на бой, UFC, 17 апреля 2022 года

    Прочие виды Прогнозы на Единоборства
    Прогноз и ставки на Люке — Мухаммад
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Висенте Люке
    В ночь с 16 на 17 апреля состоится в рамках турнира UFCVegas 51 между Висенте Люке и Белалом Мухаммадом. Ориентировочно начало боя в 06:00 по МСК. Люке — Мухаммад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Висенте Люке

    Бразильский боец идет на хорошей победной серии из четырех выигрышных поединок кряду. При этом все они закончились досрочно.

    Люке хорош, как в стойке, так и в партере. К примеру, в августе 2021 он провел удушающий прием в бою с Майклом Кьезой, а до этого в таком же стиле расправился с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

    Ранее Висенте уже побеждал Мухаммада, и он знает его сильные и слабые стороны. Со временем бразилец действовать более расчетливо и уже не идет в такие откровенные размены, как это было на ранних этапах карьеры.

    Сейчас

    Висенте Люке

    занимает пятую строчку в рейтинге полусредневесов. Победа над Мухаммадом может его сделать следующим претендентом на чемпионский пояс.

    Белал Мухаммад

    Американец, как и его оппонент, тоже идет на хорошей серии. Причем активе Мухаммада на две победы больше, чем у Висенте Люке.

    В последних поединках Мухаммад одолел единогласным решением судей Стивена Томсона и Демиана Майю.
    Белал очень устойчив к тейкдаунам. По статистике он блокирует 9 из 10 попыток перевода в партер со стороны оппонента.

    Белал Мухаммад предпочитает вести размеренный бой, регулярно нанося урон соперникам. Вероятнее всего, он планирует измотать Люке и пойти вперед только последнем раунде.

    С психологической точки зрения Мухаммаду победа нужнее, ведь ранее он Висенте Люке проиграл нокаутом.

    Прогноз и ставка

    Висенте Люке считается фаворитом, и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.55. На победу Белала Мухаммада букмекеры дают коэффициент 2.52.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Для каждого бойца это поединок будет очень важным. Рисковать на первых минутах не будет никто. Возможно, в первых двух раундах бойцы будет присматриваться друг к другу.

    Есть вероятность, что исход поединка может решиться в последних раундах. В связи с этим, можно поставить на тотал больше 3.5 за 1.63.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Люке — Мухаммад: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прочие виды. Сможет ли Висенте Люке одолеть Белала Мухаммада во второй раз?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры