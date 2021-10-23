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    Скажется ли на форме Федора долгий простой?

    Емельяненко — Джонсон. Прогноз (к. 2.35) и ставки на бой 23 октября 2021 года

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    Федор Емельяненко
    23 октября на «ВТБ Арене» в Москве состоится бой Bellator 269 между россиянином Федором Емельяненко и претендентом на титул в тяжелом весе Тимоти Джонсоном. Емельяненко — Джонсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фёдор Емельяненко

    Российский боец провел в своей карьере 46 боев. За этот период он одержал 39 побед, потерпел 6 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

    В активе Фёдора Емельяненко четыре титула чемпиона в тяжелом весе от Pride FC. Также спортсмен имеет два титула RINGS и WAMMA. Ранее он дошел до полуфинала гран-при Bellator.

    Последний бой Емельяненко провел 29 декабря 2019 года против Куинтона Джексона, в котором он выиграл техническим нокаутом. Перед этим у россиянина было поражение TKO от Райана Бейдера и победа над Чейлом Соненом, тоже TKO.

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    В целом россиянин выиграл 3 из 4 последних поединков, а последние 5 боев с его участием завершались досрочно нокаутом или техническим нокаутом.

    Тимоти Джонсон

    Американский боец Тимоти Джонсон является претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Ранее он был претендентом на временный пояс, а также чемпионом Dakota FC.

    В рекорде Джонсона 21 поединок. Из них он выиграл 14, а в семи случаях потерпел поражение.

    Как раз одно из поражение боец получил в прошлом выступлении. 25 июня он проиграл Валентину Молдавскому единогласным решением судей. Таким образом прервалась 3-матчевая победная серию американца.

    Ранее Тимоти раздельным решение одолел Чейка Конго, победил техническим нокаутом Мэтта Митриона и нокаутировал Тайрелла Форчуна. За почти 2 года боец проведет свой пятый бой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают на победу россиянина 1.70, а на американца они выставили коэффициент 2.20. Ничья оценивается котировкой 45.0.

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    Перед этим поединком Джонсон находится в более оптимальной форме, так как за почти 2 года провел 5 боев, тогда как Емельяненко зайдет в октагон после 2-летнего простоя.

    Вряд ли мы увидим всю дистанцию. У Федора 5 последних боев заканчивались KO или TKO. Три из пяти боев с тем же результатом завершались у Джонсона. Тем не менее ждем хотя бы второй раунд.

    При этом отдаем предпочтение американцу в силу его соревновательного тонуса. Скорее всего, если он победит, то KO или TKO. Все-таки выиграть у Федора в борьбе не так уж и просто.

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    Емельяненко — Джонсон: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прочие виды. Скажется ли на форме Федора долгий простой?
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