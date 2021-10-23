23 октября на «ВТБ Арене» в Москве состоится бой Bellator 269 между россиянином Федором Емельяненко и претендентом на титул в тяжелом весе Тимоти Джонсоном. Емельяненко — Джонсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фёдор Емельяненко

Российский боец провел в своей карьере 46 боев. За этот период он одержал 39 побед, потерпел 6 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

В активе Фёдора Емельяненко четыре титула чемпиона в тяжелом весе от Pride FC. Также спортсмен имеет два титула RINGS и WAMMA. Ранее он дошел до полуфинала гран-при Bellator.

Последний бой Емельяненко провел 29 декабря 2019 года против Куинтона Джексона, в котором он выиграл техническим нокаутом. Перед этим у россиянина было поражение TKO от Райана Бейдера и победа над Чейлом Соненом, тоже TKO.

Все прогнозы на спорт

В целом россиянин выиграл 3 из 4 последних поединков, а последние 5 боев с его участием завершались досрочно нокаутом или техническим нокаутом.

Тимоти Джонсон

Американский боец Тимоти Джонсон является претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Ранее он был претендентом на временный пояс, а также чемпионом Dakota FC.

👏 It’s fight week! #Bellator heads to Russia for an epic heavyweight showdown.

Tune in LIVE this Saturday, October 2️⃣3️⃣rd on @SHOSports.#Bellator269 pic.twitter.com/nASPWzgoSy — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 18, 2021

В рекорде Джонсона 21 поединок. Из них он выиграл 14, а в семи случаях потерпел поражение.

Как раз одно из поражение боец получил в прошлом выступлении. 25 июня он проиграл Валентину Молдавскому единогласным решением судей. Таким образом прервалась 3-матчевая победная серию американца.

Ранее Тимоти раздельным решение одолел Чейка Конго, победил техническим нокаутом Мэтта Митриона и нокаутировал Тайрелла Форчуна. За почти 2 года боец проведет свой пятый бой.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают на победу россиянина 1.70, а на американца они выставили коэффициент 2.20. Ничья оценивается котировкой 45.0.

Перед этим поединком Джонсон находится в более оптимальной форме, так как за почти 2 года провел 5 боев, тогда как Емельяненко зайдет в октагон после 2-летнего простоя .

Вряд ли мы увидим всю дистанцию . У Федора 5 последних боев заканчивались KO или TKO. Три из пяти боев с тем же результатом завершались у Джонсона. Тем не менее ждем хотя бы второй раунд.

При этом отдаем предпочтение американцу в силу его соревновательного тонуса. Скорее всего, если он победит, то KO или TKO. Все-таки выиграть у Федора в борьбе не так уж и просто.