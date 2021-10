Российский боец провел в своей карьере 46 боев. За этот период он одержал 39 побед, потерпел 6 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

В активе Фёдора Емельяненко четыре титула чемпиона в тяжелом весе от Pride FC. Также спортсмен имеет два титула RINGS и WAMMA. Ранее он дошел до полуфинала гран-при Bellator.

Последний бой Емельяненко провел 29 декабря 2019 года против Куинтона Джексона, в котором он выиграл техническим нокаутом. Перед этим у россиянина было поражение TKO от Райана Бейдера и победа над Чейлом Соненом, тоже TKO.

В целом россиянин выиграл 3 из 4 последних поединков, а последние 5 боев с его участием завершались досрочно нокаутом или техническим нокаутом.

Американский боец Тимоти Джонсон является претендентом на титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Ранее он был претендентом на временный пояс, а также чемпионом Dakota FC.

👏 It’s fight week! #Bellator heads to Russia for an epic heavyweight showdown.

Tune in LIVE this Saturday, October 2️⃣3️⃣rd on @SHOSports.#Bellator269 pic.twitter.com/nASPWzgoSy