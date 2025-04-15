Монреаль
Чикаго
«Монреаль»
Турнирное положение: Сан-Луи вывел «Монреаль» в плей-офф продолжается, а восьмая позиция на Востоке от канадского клуба уже никуда не денется.
Последние матчи: Два последних матча «Монреаль» проиграл, но и особой нужны в очках уже не было.
Монреаль — Чикаго: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Вне игры на неопределенное время у «Монреаля» оказались Дах, Хайнеман и Прайс. Без них «Канадиенс» придходится довольно туго по сезону, но Сан-Луи решил задачу по попаданию в плей-офф.
Общий тонус клуба: В игре против «Чикаго» хозяева льда вполне могут устроиться на третье поражение подряд.
«Чикаго»
Турнирное положение: Ничего хорошего по этому сезону в игре «Чикаго» не появилось, поэтому предпоследнее место западной конференции нисколько не удивляет.
Последние матчи: В девяти последних матчах «Чикаго» удалось победить всего два раза, но даже в победных поединках «ястребам» откровенно повезло.
Травмированные игроки: Сейчас «Чикаго» не могут помочь Броссуа, Дикинсон и Вебер. Последний, с большой долей вероятности, уже и не сыграет в НХЛ.
Общий тонус клуба: С «Монреалем» на его территории вполне можно рассчитывать на победу, поскольку хозяева льда все свои задачи по регулярке уже решили.
Статистика для ставок
- «Монреаль» проиграл два последних матча по сезону
- Последнее очное противостояние осталось за «Чикаго»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.
Прогноз: Предматчевые раскалады говорят за победу «Чикаго».
- 1.85Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.73Нэшвилл — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть в атаку без зазрения совести.
Ставка: П2 с коэффициентом 4.15.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.