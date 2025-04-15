ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зенит – Краснодар«Зенит» громит «Краснодар» и возвращается в чемпионскую гонку: концовка сезона будет огненной Осер — ЛионЛион вернулся в борьбу за Лигу чемпионов после победы над «Осером» Ньюкасл – Манчестер Юнайтед«Ньюкасл» вынес «Ман Юнайтед»: одни бьются за Лигу чемпионов, другие сыплются на глазах
  • 23:43
    • «Лацио» и «Рома» поделили очки в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Чикаго» способен обыграть «Монреаль» в гостях?

    Монреаль — Чикаго. Ставка (к. 4.15), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Белл Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2025 года

    Монреаль

  • НХЛ
    •  Монреаль 02:00 Чикаго

    Чикаго

  • НХЛ
    •

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Сан-Луи вывел «Монреаль» в плей-офф продолжается, а восьмая позиция на Востоке от канадского клуба уже никуда не денется.

    Последние матчи: Два последних матча «Монреаль» проиграл, но и особой нужны в очках уже не было.

    Монреаль — Чикаго: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Вне игры на неопределенное время у «Монреаля» оказались Дах, Хайнеман и Прайс. Без них «Канадиенс» придходится довольно туго по сезону, но Сан-Луи решил задачу по попаданию в плей-офф.

    Общий тонус клуба: В игре против «Чикаго» хозяева льда вполне могут устроиться на третье поражение подряд.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Ничего хорошего по этому сезону в игре «Чикаго» не появилось, поэтому предпоследнее место западной конференции нисколько не удивляет.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В девяти последних матчах «Чикаго» удалось победить всего два раза, но даже в победных поединках «ястребам» откровенно повезло.

    Травмированные игроки: Сейчас «Чикаго» не могут помочь Броссуа, Дикинсон и Вебер. Последний, с большой долей вероятности, уже и не сыграет в НХЛ.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: С «Монреалем» на его территории вполне можно рассчитывать на победу, поскольку хозяева льда все свои задачи по регулярке уже решили.

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» проиграл два последних матча по сезону

    • Последнее очное противостояние осталось за «Чикаго»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.

    Прогноз: Предматчевые раскалады говорят за победу «Чикаго».

    Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть в атаку без зазрения совести.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.15.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Монреаль — Чикаго?

    Матч Монреаль — Чикаго состоится 15 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Монреаль — Чикаго?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Монреаль — Чикаго?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 4.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Монреаль — Чикаго?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Монреаль — Чикаго?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Анахайм — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Мартинес — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кецманович — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зверев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Йонг — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эюпспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монреаль — Чикаго: прогноз и ставка за 4.15, статистика, коэффициенты матча 15.04.202502:00. «Чикаго» способен обыграть «Монреаль» в гостях?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры