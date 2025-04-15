В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Белл Центре» 15 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Сан-Луи вывел «Монреаль» в плей-офф продолжается, а восьмая позиция на Востоке от канадского клуба уже никуда не денется.

Последние матчи: Два последних матча «Монреаль» проиграл, но и особой нужны в очках уже не было.

Травмированные игроки: Вне игры на неопределенное время у «Монреаля» оказались Дах, Хайнеман и Прайс. Без них «Канадиенс» придходится довольно туго по сезону, но Сан-Луи решил задачу по попаданию в плей-офф.

Общий тонус клуба: В игре против «Чикаго» хозяева льда вполне могут устроиться на третье поражение подряд.

«Чикаго»

Турнирное положение: Ничего хорошего по этому сезону в игре «Чикаго» не появилось, поэтому предпоследнее место западной конференции нисколько не удивляет.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В девяти последних матчах «Чикаго» удалось победить всего два раза, но даже в победных поединках «ястребам» откровенно повезло.

Травмированные игроки: Сейчас «Чикаго» не могут помочь Броссуа, Дикинсон и Вебер. Последний, с большой долей вероятности, уже и не сыграет в НХЛ.

Общий тонус клуба: С «Монреалем» на его территории вполне можно рассчитывать на победу, поскольку хозяева льда все свои задачи по регулярке уже решили.

Статистика для ставок

«Монреаль» проиграл два последних матча по сезону

Последнее очное противостояние осталось за «Чикаго»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.

Прогноз: Предматчевые раскалады говорят за победу «Чикаго».

Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть в атаку без зазрения совести.

Ставка: П2 с коэффициентом 4.15.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.