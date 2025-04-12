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    «Колорадо» увезет победу из Калифорнии?

    Лос-Анджелес — Колорадо. Ставка (к. 2.49), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 23:00 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Защитная линия «Лос-Анджелеса» в этом сезоне заслуживает наибольшей похвалы, поскольку именно она внесла самый весомый вклад в текущую пятую позицию калифорнийского клуба на Западе.

    Последние матчи: За шесть последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл только «Сиэтлу», причем это случилось на домашнем льду, что вообще редкость для этой регулярки.

    Лос-Анджелес — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На финише регулярного сезона «Лос-Анджелесу» не могут помочь Жанно и Туркотт. Под вопросом участие в игре таких товарищей, как Даути, Эдмундсон и Кемпе.

    Общий тонус клуба: В игре против «Колорадо» также будет трудно, поскольку «Эвеланш» сейчас одна из самых мощных сил на Западе.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Собранный состав «Колорадо» готов на дейтствительно большие свершения, но в регулярке «лавины» не распылялись и спокойно разместились на четвертой позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Колорадо» уступил всего один раз, но проиграть нынешнему «Сент-Луису» совсем не зазорно.

    Травмированные игроки: Не очень весело тренерскому штабу «Колорадо» с травмированными перед скоро стартующим плей-офф. Мало того, что Ландескуг и Пулман не могут помочь своему клубу весь сезон, так ещё и участие Колтона, Друэна, Жирара, Мансона и Нечаса под большим вопросом в предстоящем матче.

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    Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» гостям придется попотеть, но у них достаточно ресурсов, чтобы взломать такую эшелонированную оборону соперника.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» в пяти последних матчах проиграл только раз

    • «Колорадо» выиграл три послендих очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.40, на гостей — 2.49.

    Прогноз: «Колорадо» при всех своих потерях имеет весьма неплохие шансы на успех в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Результативному поединку однозначно быть.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.49.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Лос-Анджелес — Колорадо?

    Матч Лос-Анджелес — Колорадо состоится 12 апреля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Лос-Анджелес — Колорадо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.49.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Колорадо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Колорадо?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.40, на гостей — 2.49.

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    Лос-Анджелес — Колорадо: прогноз и ставка за 2.49, статистика, коэффициенты матча 12.04.202523:00. «Колорадо» увезет победу из Калифорнии?
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