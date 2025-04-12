Лос-Анджелес
Колорадо
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Защитная линия «Лос-Анджелеса» в этом сезоне заслуживает наибольшей похвалы, поскольку именно она внесла самый весомый вклад в текущую пятую позицию калифорнийского клуба на Западе.
Последние матчи: За шесть последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл только «Сиэтлу», причем это случилось на домашнем льду, что вообще редкость для этой регулярки.
Лос-Анджелес — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На финише регулярного сезона «Лос-Анджелесу» не могут помочь Жанно и Туркотт. Под вопросом участие в игре таких товарищей, как Даути, Эдмундсон и Кемпе.
Общий тонус клуба: В игре против «Колорадо» также будет трудно, поскольку «Эвеланш» сейчас одна из самых мощных сил на Западе.
«Колорадо»
Турнирное положение: Собранный состав «Колорадо» готов на дейтствительно большие свершения, но в регулярке «лавины» не распылялись и спокойно разместились на четвертой позиции Запада.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Колорадо» уступил всего один раз, но проиграть нынешнему «Сент-Луису» совсем не зазорно.
Травмированные игроки: Не очень весело тренерскому штабу «Колорадо» с травмированными перед скоро стартующим плей-офф. Мало того, что Ландескуг и Пулман не могут помочь своему клубу весь сезон, так ещё и участие Колтона, Друэна, Жирара, Мансона и Нечаса под большим вопросом в предстоящем матче.
Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» гостям придется попотеть, но у них достаточно ресурсов, чтобы взломать такую эшелонированную оборону соперника.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» в пяти последних матчах проиграл только раз
- «Колорадо» выиграл три послендих очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.40, на гостей — 2.49.
Прогноз: «Колорадо» при всех своих потерях имеет весьма неплохие шансы на успех в предстоящем матче.
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.15Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.67Чикаго — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативному поединку однозначно быть.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.49.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.82.