В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Защитная линия «Лос-Анджелеса» в этом сезоне заслуживает наибольшей похвалы, поскольку именно она внесла самый весомый вклад в текущую пятую позицию калифорнийского клуба на Западе.

Последние матчи: За шесть последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл только «Сиэтлу», причем это случилось на домашнем льду, что вообще редкость для этой регулярки.

Травмированные игроки: На финише регулярного сезона «Лос-Анджелесу» не могут помочь Жанно и Туркотт. Под вопросом участие в игре таких товарищей, как Даути, Эдмундсон и Кемпе.

Общий тонус клуба: В игре против «Колорадо» также будет трудно, поскольку «Эвеланш» сейчас одна из самых мощных сил на Западе.

«Колорадо»

Турнирное положение: Собранный состав «Колорадо» готов на дейтствительно большие свершения, но в регулярке «лавины» не распылялись и спокойно разместились на четвертой позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Колорадо» уступил всего один раз, но проиграть нынешнему «Сент-Луису» совсем не зазорно.

Травмированные игроки: Не очень весело тренерскому штабу «Колорадо» с травмированными перед скоро стартующим плей-офф. Мало того, что Ландескуг и Пулман не могут помочь своему клубу весь сезон, так ещё и участие Колтона, Друэна, Жирара, Мансона и Нечаса под большим вопросом в предстоящем матче.

Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» гостям придется попотеть, но у них достаточно ресурсов, чтобы взломать такую эшелонированную оборону соперника.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» в пяти последних матчах проиграл только раз

«Колорадо» выиграл три послендих очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.40, на гостей — 2.49.

Прогноз: «Колорадо» при всех своих потерях имеет весьма неплохие шансы на успех в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Результативному поединку однозначно быть.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.49.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.82.