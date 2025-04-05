Нью-Джерси
Нью-Йорк Рейнджерс
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Стабильности «Нью-Джерси» не достает, но клуб из Ньюарка продолжает располагаться на шестом месте Востока.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл три раза, но сложностей с качеством игры достаточно.
Нью-Джерси — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Серьезные проблемы со здоровьем у «Нью-Джерси» имеют Хьюз, Хэмилтон и Зигенталер. Также могут не принять участие в матче Гласс и Татар.
Общий тонус клуба: Поединок против «Рейнджерс» будет серьезным испытанием на прочность, и не факт, что хозяева его выдержат.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Нет никакой уверенности, что «Нью-Йорк Рейнджерс» по итогу попадет в плей-офф, поскольку с девятого места Востока это будет сделать довольно трудно.
Последние матчи: Два последних матча «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл, оформил в сумме 11 шайб в ворота соперников.
Травмированные игроки: В списке травмированных «Нью-Йорк Рейнджерс» числятся Эдстрем и Калиев. Могут не сыграть и Ремпе с Зибанеджадом.
Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Джерси» гости будут лезть из кожи вон, но постараются добыть непростую победу на выезде.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» выиграл три последних матча из четырех по сезону
- «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл два из последних трех очных
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.41, на гостей — 2.63.
Прогноз: Гостям больше нужна победа в этом матча, и им вполне по силам её добиться.
- 2.25Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 4.15ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, в котором вполне может случиться дополнительная пятиминутка.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.25.