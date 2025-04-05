В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Стабильности «Нью-Джерси» не достает, но клуб из Ньюарка продолжает располагаться на шестом месте Востока.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл три раза, но сложностей с качеством игры достаточно.

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Травмированные игроки: Серьезные проблемы со здоровьем у «Нью-Джерси» имеют Хьюз, Хэмилтон и Зигенталер. Также могут не принять участие в матче Гласс и Татар.

Общий тонус клуба: Поединок против «Рейнджерс» будет серьезным испытанием на прочность, и не факт, что хозяева его выдержат.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Нет никакой уверенности, что «Нью-Йорк Рейнджерс» по итогу попадет в плей-офф, поскольку с девятого места Востока это будет сделать довольно трудно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних матча «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл, оформил в сумме 11 шайб в ворота соперников.

Травмированные игроки: В списке травмированных «Нью-Йорк Рейнджерс» числятся Эдстрем и Калиев. Могут не сыграть и Ремпе с Зибанеджадом.

Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Джерси» гости будут лезть из кожи вон, но постараются добыть непростую победу на выезде.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» выиграл три последних матча из четырех по сезону

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл два из последних трех очных

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.41, на гостей — 2.63.

Прогноз: Гостям больше нужна победа в этом матча, и им вполне по силам её добиться.

Альтернативный прогноз: Получится упорный матч, в котором вполне может случиться дополнительная пятиминутка.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.63.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.25.