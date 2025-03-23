В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Белл Центре» 23 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Последние результаты «Монреаля» радуют глаз, и восьмое место в таблице восточной конференции коллектив Сан-Луи заслужил.

Последние матчи: Уже пять последних домашних матчей «Монреаль» не проигрывает и всерьез рассчитывать на закрепление в восьмерке сильнейших.

Травмированные игроки: С больными хоккеистами у «Монреаля» все стабильно — Дах, Гюле и Прайс по-прежнему вне игры.

Общий тонус клуба: Вполне вероятно, что хозяева льда смогут обыграть даже «Колорадо», поскольку статистика последних очных встреч именно в пользу канадского клуба.

«Колорадо»

Турнирное положение: Последние успехи «Колорадо» по сезону позволили клуб Беднара подняться на четвертую позицию Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В шести последних гостевых матчах «Колорадо» смог победить только два раза, что не самая лучшая статистика на всей длине сезона.

Травмированные игроки: Сейчас «Колорадо» не могут помочь Пулман, Мансон и Ландескуг. Кроме этого, не совсем здоров Жирар.

Общий тонус клуба: Гости будут играть на победу, но «Монреалю» она сейчас куда нужнее, поэтому «лавины» могут и проиграть.

Статистика для ставок

«Монреаль» набирает очки пять матчей кряду

«Колорадо» проиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.51, на гостей — 1.98.

Прогноз: «Монреаль» способен обыграть грозного сопреника у себя дома.

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, и овертайм исключать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 3.30.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.