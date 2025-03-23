«Монреаль»
Турнирное положение: Последние результаты «Монреаля» радуют глаз, и восьмое место в таблице восточной конференции коллектив Сан-Луи заслужил.
Последние матчи: Уже пять последних домашних матчей «Монреаль» не проигрывает и всерьез рассчитывать на закрепление в восьмерке сильнейших.
Травмированные игроки: С больными хоккеистами у «Монреаля» все стабильно — Дах, Гюле и Прайс по-прежнему вне игры.
Общий тонус клуба: Вполне вероятно, что хозяева льда смогут обыграть даже «Колорадо», поскольку статистика последних очных встреч именно в пользу канадского клуба.
«Колорадо»
Турнирное положение: Последние успехи «Колорадо» по сезону позволили клуб Беднара подняться на четвертую позицию Запада.
Последние матчи: В шести последних гостевых матчах «Колорадо» смог победить только два раза, что не самая лучшая статистика на всей длине сезона.
Травмированные игроки: Сейчас «Колорадо» не могут помочь Пулман, Мансон и Ландескуг. Кроме этого, не совсем здоров Жирар.
Общий тонус клуба: Гости будут играть на победу, но «Монреалю» она сейчас куда нужнее, поэтому «лавины» могут и проиграть.
Статистика для ставок
- «Монреаль» набирает очки пять матчей кряду
- «Колорадо» проиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.51, на гостей — 1.98.
Прогноз: «Монреаль» способен обыграть грозного сопреника у себя дома.
- 2.00Торпедо — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.95Вашингтон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- 1.85Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, и овертайм исключать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 3.30.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.20.