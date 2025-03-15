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    «Торпедо» увезет победу из Новосибирска

    «Сибирь» — «Торпедо». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Торпедо»
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    Кирилл Воронин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 15 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Марта 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Торпедо

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В 64 матчах сибиряки заработали 64 очка, с которыми зарекались на 8-й позиции в Восточной конференции. На 5 турнирных баллов команда опережает «Нефтехимик», имеющий на момент написания игру в запасе.

    Последние матчи: В пылу упорной борьбы за место в зоне плей-офф «Сибирь» провела отрицательную серию, которая достигла значения в 4 матча, а началась с разгрома от «Ак Барса» при домашней публике — 3:6.

    Сибирь — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Следом «Сибирь» — в рамках выездного отрезка — проиграла «Барысу» — 1:4, «Ладе» — 0:1 ОТ и «Витязю» — 1:3. Прервать очередную фазу неудач команде Вадима Епанчинцева удалось накануне. На своей площадке новосибирцы разобрались с «Амуром» — 4:2.

    Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев.

    Состояние команды: На несколько недель до завершения регулярного сезона «Сибирь» оказалась в затруднительном положении, при котором любая осечка может стоить места в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящий момент «Сибирь» ведет заочную конкуренцию с «Нефтехимиком», на фоне которого выглядит не столь убедительно ввиду серьезных проблем с реализацией в последних матчах.

    Помимо низкой продуктивности ведущих звеньев атаки, серьезной помаркой в отношении продвижения стала оборона «Сибири». Команда Вадима Епанчинцева не справляется с давлением соперников и допускает серьезные позиционные ошибки.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородцы провели 65 матчей, в которых набрали 70 очков. В таблице Западной конференции команда разместилась на 8-м месте, на 7 турнирных очков отставая от «Северстали» и СКА.

    Последние матчи: На финише чемпионата «Торпедо» выдает весьма непредсказуемые результаты, чередуя единичные успехи с провальными играми. Так, в одной из недавних встреч волжане дома не оставили шансов «Спартаку» — 3:0.

    Однако после яркого домашнего выступления последовали выездные потери. Накануне команда Игоря Ларионова в очередной раз уступила «Авангарду» — 3:4. Последний же матч «Торпедо» закончился поражением от «Автомобилиста» — 1:2.

    Не сыграют: Михаил Абрамов, Василий Ананасов, Игорь Ларионов, Роберт Линч, Артем Мисников, Данил Савунов.

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    • Состояние команды: На финальном этапе регулярного сезона «Торпедо» не преследует никаких турнирно значимых целей. Команда обеспечила выход в плей-офф, но едва ли успеет улучшить текущее положение.

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    Кампания «Торпедо» в обобщенном смысле подразумевает неоднозначные отрезки, в рамках которых коллектив выдает уверенные победы и непременные провалы наряду с недопустимо слабым уровнем игры в обороне.

    Промежуточных успехов команда Игоря Ларионова старается добиться за счет реализации мощного атакующего потенциала. При любых обстоятельствах нижегородцы пытаются стабильно генерировать моменты, тем самым оказывая колоссальное давление на соперников.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» добилась 3-х побед в 5 последних очных встречах

    • В 3-х личных матчах из 4 предыдущих был пробит тотал больше 4.5

    • В 3-х очных матчах из 5 последних была ничья в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.00, а победа «Торпедо» — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: На фоне затяжного кризиса «Сибири» команда Игоря Ларионова способна проявить свои сильнейшие качества и получить дополнительный прилив уверенности перед оставшимися играми.

    Ставка: «Торпедо» победит в матче за 1.93.

    Прогноз: При колоссальных проблемах «Сибири» в позиционной обороне нижегородцы будут готовы продемонстрировать умение оказывать давление на чужой половине площадки.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 2.45.

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    «Сибирь» — «Торпедо»: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 15.03.202513:30. «Торпедо» увезет победу из Новосибирска
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