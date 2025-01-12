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    «Коламбус» снова обыграет «Сент-Луис»?

    «Сент-Луис» — «Коламбус». Ставка (к. 3.12), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Коламбус»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Перепады настроения сопровождают «Сент-Луис» на протяжении всего сезона, поэтому коллектив Монтгомери продолжает оставаться в районе 10 места Запада.

    Последние матчи: В двух последних матчах «Сент-Луис» проиграл по всем статьям, пропустив по шесть шайб от «Миннесоты» и «Коламбуса».

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Сент-Луиса» проблемы со здоровьем имеют Ледди и Круг.

    Общий тонус клуба: Еще одна с «жакетами» вполне может завершиться очередным поражением «блюзменов».

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Эвасон постепенно начинает оправдывать надежды боссов «Коламбуса», поскольку его команда уже на восьмой позиции восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Коламбус» выиграл три раза, причём во всех победных матчах «жакеты» доминировали.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас «Коламбусу» не могут помочь Чинахов, Гудбрансон и Дженнер. Есть вопросы по состоянию Монахана, который имеет проблемы с нижней частью тела.

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    Общий тонус клуба: В матче против «блюзменов» гости вполне могут рассчитывать на еще одну победу.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» за пять последних матчей выиграл только два раза

    • Шесть последних очных встреч остались за «Коламбусом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.71, на гостей — 3.12.

    Прогноз: У «Сент-Луиса» больше шансов на выигрыш в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативной игры.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.12.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.83.

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    «Сент-Луис» — «Коламбус»: прогноз, ставка (3.12), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Коламбус» снова обыграет «Сент-Луис»?
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