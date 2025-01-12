В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Перепады настроения сопровождают «Сент-Луис» на протяжении всего сезона, поэтому коллектив Монтгомери продолжает оставаться в районе 10 места Запада.

Последние матчи: В двух последних матчах «Сент-Луис» проиграл по всем статьям, пропустив по шесть шайб от «Миннесоты» и «Коламбуса».

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Сент-Луиса» проблемы со здоровьем имеют Ледди и Круг.

Общий тонус клуба: Еще одна с «жакетами» вполне может завершиться очередным поражением «блюзменов».

«Коламбус»

Турнирное положение: Эвасон постепенно начинает оправдывать надежды боссов «Коламбуса», поскольку его команда уже на восьмой позиции восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Коламбус» выиграл три раза, причём во всех победных матчах «жакеты» доминировали.

Травмированные игроки: Прямо сейчас «Коламбусу» не могут помочь Чинахов, Гудбрансон и Дженнер. Есть вопросы по состоянию Монахана, который имеет проблемы с нижней частью тела.

Общий тонус клуба: В матче против «блюзменов» гости вполне могут рассчитывать на еще одну победу.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» за пять последних матчей выиграл только два раза

Шесть последних очных встреч остались за «Коламбусом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.71, на гостей — 3.12.

Прогноз: У «Сент-Луиса» больше шансов на выигрыш в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативной игры.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.12.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.83.