«Сент-Луис»
Турнирное положение: Перепады настроения сопровождают «Сент-Луис» на протяжении всего сезона, поэтому коллектив Монтгомери продолжает оставаться в районе 10 места Запада.
Последние матчи: В двух последних матчах «Сент-Луис» проиграл по всем статьям, пропустив по шесть шайб от «Миннесоты» и «Коламбуса».
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Сент-Луиса» проблемы со здоровьем имеют Ледди и Круг.
Общий тонус клуба: Еще одна с «жакетами» вполне может завершиться очередным поражением «блюзменов».
«Коламбус»
Турнирное положение: Эвасон постепенно начинает оправдывать надежды боссов «Коламбуса», поскольку его команда уже на восьмой позиции восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Коламбус» выиграл три раза, причём во всех победных матчах «жакеты» доминировали.
Травмированные игроки: Прямо сейчас «Коламбусу» не могут помочь Чинахов, Гудбрансон и Дженнер. Есть вопросы по состоянию Монахана, который имеет проблемы с нижней частью тела.
Общий тонус клуба: В матче против «блюзменов» гости вполне могут рассчитывать на еще одну победу.
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» за пять последних матчей выиграл только два раза
- Шесть последних очных встреч остались за «Коламбусом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.71, на гостей — 3.12.
Прогноз: У «Сент-Луиса» больше шансов на выигрыш в этом поединке.
- 2.50Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Нэшвилл — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.88Чикаго — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Вполне можно ждать результативной игры.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.12.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.83.