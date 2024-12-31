Флорида
Нью-Йорк Рейнджерс
«Флорида»
Турнирное положение: Несмотря на то, что по сезону «Флорида» смотрится очень даже неплохо (четвертое место на Востоке), иногда даже у неё случаются провалы по игре.
Последние матчи: В двух последних поединках «Флориды» так и вовсе проиграла соперникам с общим счетом 0:8…
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Флориды» в предстоящем поединке сне сыграет Гаджович. Также под вопросом участие финна Микколы.
Общий тонус клуба: Даже после таких серьезных ударов хозяева льда вполне способны уделать разболтанный «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Катастрофа «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжается, поскольку клуб Лавиолетта уже на 14 строчке Востока.
Последние матчи: В семи последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» смог выиграть лишь один раз, но в остальных поединках был полный мрак по качеству демонстрируемой игры.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс» не может рассчитывать на только на Ремпе, поэтому провал клуба вдвойне загадочен.
Общий тонус клуба: Матч против «пантер» может завершиться очередным болезненным поражением «Нью-Йорк Рейнджерс».
Статистика для ставок
- У «Рейнджерс» в семи последних матчах шесть поражений
- Три последних очных противостояния забрала себе «Флорида»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.72, на гостей — 3.47.
Прогноз: «Флорида» без особых проблем разберется с кризисным «Нью-Йорк Рейнджерс».
- 4.10Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.70Салават Юлаев — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.43Сиэтл — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Результативная игра всем поклонникам хоккея обеспечена.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.