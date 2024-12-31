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    «Флорида» реабилитируется за два поражения по 0:4?

    «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 1.89), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 31 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Декабря 2024 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 03:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что по сезону «Флорида» смотрится очень даже неплохо (четвертое место на Востоке), иногда даже у неё случаются провалы по игре.

    Последние матчи: В двух последних поединках «Флориды» так и вовсе проиграла соперникам с общим счетом 0:8…

    Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: У «Флориды» в предстоящем поединке сне сыграет Гаджович. Также под вопросом участие финна Микколы.

    Общий тонус клуба: Даже после таких серьезных ударов хозяева льда вполне способны уделать разболтанный «Нью-Йорк Рейнджерс».

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Катастрофа «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжается, поскольку клуб Лавиолетта уже на 14 строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В семи последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» смог выиграть лишь один раз, но в остальных поединках был полный мрак по качеству демонстрируемой игры.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс» не может рассчитывать на только на Ремпе, поэтому провал клуба вдвойне загадочен.

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    Общий тонус клуба: Матч против «пантер» может завершиться очередным болезненным поражением «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Статистика для ставок

    • У «Рейнджерс» в семи последних матчах шесть поражений

    • Три последних очных противостояния забрала себе «Флорида»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.72, на гостей — 3.47.

    Прогноз: «Флорида» без особых проблем разберется с кризисным «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Альтернативный прогноз: Результативная игра всем поклонникам хоккея обеспечена.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.

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    «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» реабилитируется за два поражения по 0:4?
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