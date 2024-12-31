В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Несмотря на то, что по сезону «Флорида» смотрится очень даже неплохо (четвертое место на Востоке), иногда даже у неё случаются провалы по игре.

Последние матчи: В двух последних поединках «Флориды» так и вовсе проиграла соперникам с общим счетом 0:8…

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Травмированные игроки: У «Флориды» в предстоящем поединке сне сыграет Гаджович. Также под вопросом участие финна Микколы.

Общий тонус клуба: Даже после таких серьезных ударов хозяева льда вполне способны уделать разболтанный «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Катастрофа «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжается, поскольку клуб Лавиолетта уже на 14 строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В семи последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» смог выиграть лишь один раз, но в остальных поединках был полный мрак по качеству демонстрируемой игры.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Йорк Рейнджерс» не может рассчитывать на только на Ремпе, поэтому провал клуба вдвойне загадочен.

Общий тонус клуба: Матч против «пантер» может завершиться очередным болезненным поражением «Нью-Йорк Рейнджерс».

Статистика для ставок

У «Рейнджерс» в семи последних матчах шесть поражений

Три последних очных противостояния забрала себе «Флорида»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.72, на гостей — 3.47.

Прогноз: «Флорида» без особых проблем разберется с кризисным «Нью-Йорк Рейнджерс».

Альтернативный прогноз: Результативная игра всем поклонникам хоккея обеспечена.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.02.