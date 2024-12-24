Миннесота
Чикаго
«Миннесота»
Турнирное положение: По этому сезону «Миннесота» в полной мере продемонстрировала свои возможности, но сейчас клуб из Миннеаполиса откатился на третью строчку Запада.
Последние матчи: В последних поединках игра «Миннесоты» совсем расстроилась, поскольку проиграла три последних матча по календарю.
Миннесота — Чикаго: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас за «Миннесоту» не могут играть Эрикссон, Лауко и Мидлтон. Потери более, чем серьезные, и на результатах клуба Хайнса отражаются моментально.
Общий тонус клуба: Сейчас даже нет уверенности, что в поединке против «Чикаго» «дикари» смогут рассчитывать на победу.
«Чикаго»
Турнирное положение: Успехи «Чикаго» в последних поединках откровенно удивляют, поскольку он максимально приблизился к тем, кто сверху, но пока что с последнего места уйти не смог.
Последние матчи: В трех последних поединках «Чикаго» ни разу не проиграл, хоккеисты клуба поверили в Соренсена.
Травмированные игроки: Проблемный игрок у «Чикаго» только один, но потеря Броссуа ломает весь вектор игры клуба из Иллинойса.
Общий тонус клуба: В матче против откровенно подуставшей «Миннесоты» у гостей есть отличный шанс, чтобы продолжить свою победную серию.
Статистика для ставок
- «Миннесота» проиграла три последних матча по календарю
- «Чикаго» выиграл три последних матча по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.87, на гостей — 4.26.
Прогноз: Может случиться сенсация, и «Чикаго» заберет игру себе.
- 2.10Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.20Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.23Нэшвилл — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют веселый хоккей с большим числом заброшенных шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 4.26.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.