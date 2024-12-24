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    «Чикаго» может замахнуться на победу?

    «Миннесота» — «Чикаго». Ставка (к. 4.26) и прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Миннесота

  • НХЛ
    •  Миннесота 04:00 Чикаго

    Чикаго

  • НХЛ
    •

    «Миннесота»

    Турнирное положение: По этому сезону «Миннесота» в полной мере продемонстрировала свои возможности, но сейчас клуб из Миннеаполиса откатился на третью строчку Запада.

    Последние матчи: В последних поединках игра «Миннесоты» совсем расстроилась, поскольку проиграла три последних матча по календарю.

    Миннесота — Чикаго: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас за «Миннесоту» не могут играть Эрикссон, Лауко и Мидлтон. Потери более, чем серьезные, и на результатах клуба Хайнса отражаются моментально.

    Общий тонус клуба: Сейчас даже нет уверенности, что в поединке против «Чикаго» «дикари» смогут рассчитывать на победу.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Успехи «Чикаго» в последних поединках откровенно удивляют, поскольку он максимально приблизился к тем, кто сверху, но пока что с последнего места уйти не смог.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Чикаго» ни разу не проиграл, хоккеисты клуба поверили в Соренсена.

    Травмированные игроки: Проблемный игрок у «Чикаго» только один, но потеря Броссуа ломает весь вектор игры клуба из Иллинойса.

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    Общий тонус клуба: В матче против откровенно подуставшей «Миннесоты» у гостей есть отличный шанс, чтобы продолжить свою победную серию.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» проиграла три последних матча по календарю

    • «Чикаго» выиграл три последних матча по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.87, на гостей — 4.26.

    Прогноз: Может случиться сенсация, и «Чикаго» заберет игру себе.

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют веселый хоккей с большим числом заброшенных шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.26.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.

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    «Миннесота» — «Чикаго»: прогноз, ставка (4.26), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» может замахнуться на победу?
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