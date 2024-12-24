В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: По этому сезону «Миннесота» в полной мере продемонстрировала свои возможности, но сейчас клуб из Миннеаполиса откатился на третью строчку Запада.

Последние матчи: В последних поединках игра «Миннесоты» совсем расстроилась, поскольку проиграла три последних матча по календарю.

Травмированные игроки: Сейчас за «Миннесоту» не могут играть Эрикссон, Лауко и Мидлтон. Потери более, чем серьезные, и на результатах клуба Хайнса отражаются моментально.

Общий тонус клуба: Сейчас даже нет уверенности, что в поединке против «Чикаго» «дикари» смогут рассчитывать на победу.

«Чикаго»

Турнирное положение: Успехи «Чикаго» в последних поединках откровенно удивляют, поскольку он максимально приблизился к тем, кто сверху, но пока что с последнего места уйти не смог.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Чикаго» ни разу не проиграл, хоккеисты клуба поверили в Соренсена.

Травмированные игроки: Проблемный игрок у «Чикаго» только один, но потеря Броссуа ломает весь вектор игры клуба из Иллинойса.

Общий тонус клуба: В матче против откровенно подуставшей «Миннесоты» у гостей есть отличный шанс, чтобы продолжить свою победную серию.

Статистика для ставок

«Миннесота» проиграла три последних матча по календарю

«Чикаго» выиграл три последних матча по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.87, на гостей — 4.26.

Прогноз: Может случиться сенсация, и «Чикаго» заберет игру себе.

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют веселый хоккей с большим числом заброшенных шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 4.26.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.