ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей Факундо БуонаноттеАндрей Сантос, Тавариш, Буонанотте и еще пять игроков, которым помогла смена клуба Петр ЯнПетр Ян встретится с Фигередо, Оздемир против Олберга. Анонс карда UFC Macau
  • 21:55
    • «Спартак» разгромил «Амур» в матче КХЛ
  • 21:47
    • «Ак Барс» с сухим счетом обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби
  • 21:43
    • Московское «Динамо» победило «Сибирь»
    Все новости спорта

    «Флорида» спокойно разберется с «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Флорида». Ставка (к. 1.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Флорида». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 22 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Пока что требовать от «Чикаго» стабильно хороших результатов глупо, а занимать последнее место на Западе для «черных ястребов» вполне привычно.

    Последние матчи: В трех последних сыгранных матчах «Чикаго» проиграл по всем статьям, и за 180 минут игрового времени забросил только четыре шайбы.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Чикаго» не может рассчитывать на Броссуа и Джонса. У обоих хоккеистов травмы нижней части тела.

    Общий тонус клуба: Сложно даже представить, что должно произойти, чтобы «пантеры» не смогли увезти два очка из Иллинойса.

    «Флорида»

    Турнирное положение: Первый месяц регулярного чемпионата ушел у «Флориды» на раскачку, н чемпионы не сильно и формируют события. Текущее пятое место на Востоке её вполне устраивает.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Только последний поединков против «Виннипега» прервал завидную победу серию «Флориды» на выезде.

    Травмированные игроки: Поклонники «Флориды» могут быть довольны тем, что ни одного травмированного игрока в составе их команды нет.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Примечательно, что «пантеры» смогли победить «Чикаго» только в двух последних матчах из четырех. Но сейчас соотношение сил не в пользу «ястребов» просто огромное.

    Статистика для ставок

    • За семь последних матчей на выезде «Флорида» проиграла лишь раз

    • В последних шести матчах «Чикаго» выиграл только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.98, на ничью — 4.87, на гостей — 1.74.

    Прогноз: «Флорида» заберет себе этот матч за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: Получится «веселый» хоккей с обилием заброшенных шайб

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Ланус
  • Футбол
  • Сегодня в 01:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Ботафого Рио-де-Жанейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хьюстон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Мемфис — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Оклахома — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ву Тун Линь — Захаров
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чикаго» — «Флорида»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» спокойно разберется с «Чикаго»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры