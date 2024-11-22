В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Флорида». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 22 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Пока что требовать от «Чикаго» стабильно хороших результатов глупо, а занимать последнее место на Западе для «черных ястребов» вполне привычно.

Последние матчи: В трех последних сыгранных матчах «Чикаго» проиграл по всем статьям, и за 180 минут игрового времени забросил только четыре шайбы.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Чикаго» не может рассчитывать на Броссуа и Джонса. У обоих хоккеистов травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: Сложно даже представить, что должно произойти, чтобы «пантеры» не смогли увезти два очка из Иллинойса.

«Флорида»

Турнирное положение: Первый месяц регулярного чемпионата ушел у «Флориды» на раскачку, н чемпионы не сильно и формируют события. Текущее пятое место на Востоке её вполне устраивает.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Только последний поединков против «Виннипега» прервал завидную победу серию «Флориды» на выезде.

Травмированные игроки: Поклонники «Флориды» могут быть довольны тем, что ни одного травмированного игрока в составе их команды нет.

Общий тонус клуба: Примечательно, что «пантеры» смогли победить «Чикаго» только в двух последних матчах из четырех. Но сейчас соотношение сил не в пользу «ястребов» просто огромное.

Статистика для ставок

За семь последних матчей на выезде «Флорида» проиграла лишь раз

В последних шести матчах «Чикаго» выиграл только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.98, на ничью — 4.87, на гостей — 1.74.

Прогноз: «Флорида» заберет себе этот матч за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: Получится «веселый» хоккей с обилием заброшенных шайб

Ставка: П2 с коэффициентом 1.74.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.