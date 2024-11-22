«Чикаго»
Турнирное положение: Пока что требовать от «Чикаго» стабильно хороших результатов глупо, а занимать последнее место на Западе для «черных ястребов» вполне привычно.
Последние матчи: В трех последних сыгранных матчах «Чикаго» проиграл по всем статьям, и за 180 минут игрового времени забросил только четыре шайбы.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Чикаго» не может рассчитывать на Броссуа и Джонса. У обоих хоккеистов травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: Сложно даже представить, что должно произойти, чтобы «пантеры» не смогли увезти два очка из Иллинойса.
«Флорида»
Турнирное положение: Первый месяц регулярного чемпионата ушел у «Флориды» на раскачку, н чемпионы не сильно и формируют события. Текущее пятое место на Востоке её вполне устраивает.
Последние матчи: Только последний поединков против «Виннипега» прервал завидную победу серию «Флориды» на выезде.
Травмированные игроки: Поклонники «Флориды» могут быть довольны тем, что ни одного травмированного игрока в составе их команды нет.
Общий тонус клуба: Примечательно, что «пантеры» смогли победить «Чикаго» только в двух последних матчах из четырех. Но сейчас соотношение сил не в пользу «ястребов» просто огромное.
Статистика для ставок
- За семь последних матчей на выезде «Флорида» проиграла лишь раз
- В последних шести матчах «Чикаго» выиграл только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.98, на ничью — 4.87, на гостей — 1.74.
Прогноз: «Флорида» заберет себе этот матч за явным преимуществом.
- 2.00Трактор — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.05СКА — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Лада — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Альтернативный прогноз: Получится «веселый» хоккей с обилием заброшенных шайб
Ставка: П2 с коэффициентом 1.74.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.