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    «Адмирал» не сможет противостоять «Автомобилисту» в Екатеринбурге

    «Автомобилист» — «Адмирал». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Адмирал»
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    Никита Трямкин — защитник «Автомобилиста»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 16 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Ноября 2024 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за лидерство на Востоке. «Автомобилист» занимает 2-е место в таблице с 34 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 пунктов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда по буллитам обыграла «Адмирал» со счетом 4:3. До этого «Автомобилист» одержал победу над «Амуром» (3:2).

    Автомобилист — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Автомобилист» также обыграл «Барыс» (3:1), дважды «Нефтехимик» (3:2 и 3:2) и «Трактор» (5:4).

    Не сыграют: Кертис Волк, Анатолий Голышев, Данил Романцев и Никита Ишимников (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: У «Автомобилиста» довольно большой список травмированных игроков, но при этом команда продолжает побеждать. Впереди у екатеринбуржцев 1-я игра дома после поездки на Дальний Восток.

    На протяжении нескольких лет «Автомобилист» удачно выступает в обороне, а в последнее время команда очень здорово играет по счету. Если подопечные Николая Заварухина поведут в счете, то сопернику будет очень тяжело победить.

    В последнее время «Автомобилист» стабильно обыгрывает «Адмирал» в очных противостояниях. К тому же, екатеринбуржцы неплохо выступают на своей площадке, набрав 12 очков из 20-и возможных.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Владивостокская команда располагается на 5-й строчке Востока с 29-ю очками в активе. Пока что «Адмирал» опережает 9-е место на 6 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Автомобилисту» (3:4 Б), а до этого обыграла лидера Востока «Трактор» со счетом 4:3 в овертайме. Матчем ранее «Адмирал» одолел «Авангард» также в овертайме (3:2 ОТ).

    Команда набирает очки на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Адмирал» за этот период проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ), а также обыграл «Амур» (5:0) и «Салават Юлаев» (4:2).

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    • Состояние команды: «Адмирал» на своей площадке выдал отличный отрезок, набрав большое количество очков. Команда пока что закрепилась в зоне плей-офф, но все может очень быстро поменяться.

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    Дело в том, что «Адмирал» не очень удачно выступает в гостях, команда набрала всего 10 баллов из 26-и возможных на чужом поле. За последние 6 матчей в гостях дальневосточники проиграли 4 раза.

    Несмотря на это, у «Адмирала» есть атакующий потенциал для того, чтобы вновь навязать борьбу «Автомобилисту», но команде Леонида Тамбиева будет тяжело противостоять сопернику в Екатеринбурге.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей

    • У «Автомобилиста» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд

    • «Автомобилист» стабильно обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 3.85.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Автомобилист» окажется сильнее «Адмирала» в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Автомобилиста» за 1.85.

    Прогноз: У «Адмирала» не получится забросить много шайб в Екатеринбурге.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» 2 меньше за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
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    «Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» не сможет противостоять «Автомобилисту» в Екатеринбурге
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