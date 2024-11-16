В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет 16 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за лидерство на Востоке. «Автомобилист» занимает 2-е место в таблице с 34 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда по буллитам обыграла «Адмирал» со счетом 4:3. До этого «Автомобилист» одержал победу над «Амуром» (3:2).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период «Автомобилист» также обыграл «Барыс» (3:1), дважды «Нефтехимик» (3:2 и 3:2) и «Трактор» (5:4).

Не сыграют: Кертис Волк, Анатолий Голышев, Данил Романцев и Никита Ишимников (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Автомобилиста» довольно большой список травмированных игроков, но при этом команда продолжает побеждать. Впереди у екатеринбуржцев 1-я игра дома после поездки на Дальний Восток.

На протяжении нескольких лет «Автомобилист» удачно выступает в обороне, а в последнее время команда очень здорово играет по счету. Если подопечные Николая Заварухина поведут в счете, то сопернику будет очень тяжело победить.

В последнее время «Автомобилист» стабильно обыгрывает «Адмирал» в очных противостояниях. К тому же, екатеринбуржцы неплохо выступают на своей площадке, набрав 12 очков из 20-и возможных.

«Адмирал»

Турнирное положение: Владивостокская команда располагается на 5-й строчке Востока с 29-ю очками в активе. Пока что «Адмирал» опережает 9-е место на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Автомобилисту» (3:4 Б), а до этого обыграла лидера Востока «Трактор» со счетом 4:3 в овертайме. Матчем ранее «Адмирал» одолел «Авангард» также в овертайме (3:2 ОТ).

Команда набирает очки на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Адмирал» за этот период проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ), а также обыграл «Амур» (5:0) и «Салават Юлаев» (4:2).

Состояние команды: «Адмирал» на своей площадке выдал отличный отрезок, набрав большое количество очков. Команда пока что закрепилась в зоне плей-офф, но все может очень быстро поменяться.

Дело в том, что «Адмирал» не очень удачно выступает в гостях, команда набрала всего 10 баллов из 26-и возможных на чужом поле. За последние 6 матчей в гостях дальневосточники проиграли 4 раза.

Несмотря на это, у «Адмирала» есть атакующий потенциал для того, чтобы вновь навязать борьбу «Автомобилисту», но команде Леонида Тамбиева будет тяжело противостоять сопернику в Екатеринбурге.

Статистика для ставок

«Адмирал» набирает очки на протяжении 6-и последних матчей

У «Автомобилиста» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 6 матчей подряд

«Автомобилист» стабильно обыгрывал «Адмирал» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 3.85.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Автомобилист» окажется сильнее «Адмирала» в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Автомобилиста» за 1.85.

Прогноз: У «Адмирала» не получится забросить много шайб в Екатеринбурге.

Ставка: Индивидуальный тотал «Адмирала» 2 меньше за 1.77.