В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Тяжело что-то говорить относительно разгона «Флориды» по этому сезону, поскольку впереди ещё длинная дистанция, а текущее второе место вполне удовлетворяет поклонников этого клуба.

Последние матчи: За восемь последних матчей «Флорида» проиграла только один раз, который пришелся как раз на последнюю игру против «Нью-Джерси».

Травмированные игроки: Удивительное дело, но у «Флориды» нет ни одного дисквалифицированного и травмированного игрока.

Общий тонус клуба: Повторение истории с «Нью-Джерси» вполне может случиться, но Морис хорошо работает над ошибками, поэтому в предстоящем поединке победа может остаться за «пантерами».

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Удивительное дело, но «Нью-Джерси» лидирует в таблице восточной конференции, хотя казалось, что ресурсов и опыта для осуществления этого не хватит.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Другое дело, что «Нью-Джерси» провел на три матча больше, нежели та же «Флорида», но и результаты у «дьяволов» больше положительные, нежели отрицательные.

Травмированные игроки: После месяца регулярного сезона у «Нью-Джерси» не могут играть два хоккеиста. У Лазаря травма колена, а у Бастиана травмирована челюсть.

Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» будет тяжелым, поскольку «пантеры» сделают все возможное, чтобы взять реванш за поражение несколько дневной давности.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» прервал семи матчевую выигрышную серию «Флориды»

«Флорида» проиграла «дьяволам» два последних выездных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.44, на гостей — 2.82.

Прогноз: «Флорида» приложит максимум усилий, чтобы выиграть предстоящий поединок.

Альтернативный прогноз: В этой встрече не будет много шайб, зато борьба продлится до последней секунды игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.22

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90