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    «Флорида» возьмет реванш за недавнее поражение?

    «Флорида» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.22), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Нью-Джерси»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Ноября 2024 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 03:00 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Тяжело что-то говорить относительно разгона «Флориды» по этому сезону, поскольку впереди ещё длинная дистанция, а текущее второе место вполне удовлетворяет поклонников этого клуба.

    Последние матчи: За восемь последних матчей «Флорида» проиграла только один раз, который пришелся как раз на последнюю игру против «Нью-Джерси».

    Флорида — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Удивительное дело, но у «Флориды» нет ни одного дисквалифицированного и травмированного игрока.

    Общий тонус клуба: Повторение истории с «Нью-Джерси» вполне может случиться, но Морис хорошо работает над ошибками, поэтому в предстоящем поединке победа может остаться за «пантерами».

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Удивительное дело, но «Нью-Джерси» лидирует в таблице восточной конференции, хотя казалось, что ресурсов и опыта для осуществления этого не хватит.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Другое дело, что «Нью-Джерси» провел на три матча больше, нежели та же «Флорида», но и результаты у «дьяволов» больше положительные, нежели отрицательные.

    Травмированные игроки: После месяца регулярного сезона у «Нью-Джерси» не могут играть два хоккеиста. У Лазаря травма колена, а у Бастиана травмирована челюсть.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» будет тяжелым, поскольку «пантеры» сделают все возможное, чтобы взять реванш за поражение несколько дневной давности.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» прервал семи матчевую выигрышную серию «Флориды»

    • «Флорида» проиграла «дьяволам» два последних выездных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.44, на гостей — 2.82.

    Прогноз: «Флорида» приложит максимум усилий, чтобы выиграть предстоящий поединок.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече не будет много шайб, зато борьба продлится до последней секунды игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.22

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90

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    «Флорида» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» возьмет реванш за недавнее поражение?
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