Флорида
Нью-Джерси
«Флорида»
Турнирное положение: Тяжело что-то говорить относительно разгона «Флориды» по этому сезону, поскольку впереди ещё длинная дистанция, а текущее второе место вполне удовлетворяет поклонников этого клуба.
Последние матчи: За восемь последних матчей «Флорида» проиграла только один раз, который пришелся как раз на последнюю игру против «Нью-Джерси».
Флорида — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Удивительное дело, но у «Флориды» нет ни одного дисквалифицированного и травмированного игрока.
Общий тонус клуба: Повторение истории с «Нью-Джерси» вполне может случиться, но Морис хорошо работает над ошибками, поэтому в предстоящем поединке победа может остаться за «пантерами».
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Удивительное дело, но «Нью-Джерси» лидирует в таблице восточной конференции, хотя казалось, что ресурсов и опыта для осуществления этого не хватит.
Последние матчи: Другое дело, что «Нью-Джерси» провел на три матча больше, нежели та же «Флорида», но и результаты у «дьяволов» больше положительные, нежели отрицательные.
Травмированные игроки: После месяца регулярного сезона у «Нью-Джерси» не могут играть два хоккеиста. У Лазаря травма колена, а у Бастиана травмирована челюсть.
Общий тонус клуба: Матч против «Флориды» будет тяжелым, поскольку «пантеры» сделают все возможное, чтобы взять реванш за поражение несколько дневной давности.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» прервал семи матчевую выигрышную серию «Флориды»
- «Флорида» проиграла «дьяволам» два последних выездных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.44, на гостей — 2.82.
Прогноз: «Флорида» приложит максимум усилий, чтобы выиграть предстоящий поединок.
- 1.88Питтсбург — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.02Вашингтон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.15Оттава — Филадельфия: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: В этой встрече не будет много шайб, зато борьба продлится до последней секунды игры.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.22
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90