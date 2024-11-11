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    Сможет ли «Автомобилист» продлить свою победную серию?

    «Адмирал» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.33) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Автомобилист»
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    «Автомобилист»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 11 ноября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Ноября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Дальневосточники ворвались в топ-5 Востока, набрав 28 очков за 25 встреч. «Адмирал» отстает от 3-й строчки в конференции всего на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла лидера Востока «Трактору» со счетом 4:3 в овертайме, а до этого «Адмирал» также в овертайме одолел «Авангард» (3:2).

    Адмирал — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах команда проиграла только «Металлургу Мг» со счетом 2:3, да и то за пределами основного времени. До этого «Адмирал» одолел «Амур» (5:0) и «Салават Юлаев» (4:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Адмирал» набрал сумасшедший ход, команда стабильно набирает очки, улучшая свое турнирное положение, но спад у дальневосточников точно будет.

    Пока «Адмирал» набирает драгоценные очки, отрываясь от зоны плей-офф. Сейчас разрыв составляет 6 баллов. Вся борьба за место в 8-ке Востока еще впереди.

    Несмотря на это, у «Адмирала» есть атакующий потенциал и довольно обученная оборона. Леонид Тамбиев здорово выстроил систему игры, при которой команда может менять стили (с атакующего на оборонительный или наоборот) даже по ходу матча.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за лидерство на Востоке, отставая от «Трактора» всего на 3 балла и имея игру в запасе. «Автомобилист» набрал 32 очка за 23 встречи.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Амур» со счетом 3:2, не дав возможности хабаровчанам перевести игру в овертайм, а до этого «Автомобилист» разобрался с «Барысом» (3:1).

    Команда Николая Заварухина побеждает на протяжении 5-и матчей подряд. За этот период «Автомобилист» также дважды одолел «Нефтехимик» (обе игры со счетом 3:2), а также «Трактор» (5:4).

    Не сыграют: Анатолий Голышев, Никита Ишимников и Данил Романцев (у всех — травмы).

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    • Состояние команды: Сейчас «Автомобилист» набрал какой-то сумасшедший ход. 3-4 матча назад казалось, что у лидера Востока «Трактора» максимально комфортный отрыв от 2-го места, но екатеринбургская команда быстро догоняет челябинцев.

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    «Автомобилист», прежде всего, внимательно выступает в обороне, а уже потом создает моменты в атаке. За последние 3 матча команда пропустила всего 5 голов.

    В прошлом матче против «Амура» хабаровчане давили и напрягали оборону «Автомобилиста», но это бесполезно. Практически единственный шанс обыграть подопечных Заварухина — это вести в счете.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» имеет победную серию из 5-и последних матчей

    • «Адмирал» на протяжении 5-и последних матчей стабильно набирает очки

    • В последних 5-и встречах «Автомобилист» непременно обыгрывал «Адмирал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 3.95, а победа «Адмирала» — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Автомобилист» все-таки продолжит свою победную серию. Команда очень сильна в последнее время.

    Ставка: Победа «Автомобилиста» за 2.33.

    Прогноз: Для победы «Автомобилисту» необходимо забросить пару-тройку шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» 2.5 больше за 1.98.

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    «Адмирал» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Автомобилист» продлить свою победную серию?
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