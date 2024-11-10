В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Хочется заметить, что уровень игры «Лос-Анджелеса» держится на примерно одинаковом уровне из сезона в сезон, поэтому результаты примерно одинаковые. Сейчас калифорнийский клуб располагается на четвертой строчке Запада.

Последние матчи: Правда в последних поединках у «Лос-Анджелеса» дела идут не очень хорошо, так как не так давно «Кингс» проиграли «Чикаго» по буллитам, а в последнем своем поединке «короли» уступили «Ванкуверу».

Травмированные игроки: У Хиллера и его «Лос-Анджелеса» также остро стоит проблема с травмированными игроками. Не могут помочь своей команде Даути, Жанно и Калиев, причем о сроках возвращения в состав ничего не известно.

Общий тонус клуба: В матче против «Коламбуса» хозяева льда могут добыть легкую победу, поскольку уровень двух клубов серьезно разнится.

«Коламбус»

Турнирное положение: По началу сезона у «Коламбуса» получались яркие матчи, за счет которых он приподнялся в таблице Востока, но сейчас многострадальная франшиза опустилась на свое законное 13 место.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Коламбус» не смог добиться ни одной победы. заработав лишь одно очко в игре против «Сан-Хосе».

Травмированные игроки: И без того не самый сильный «Коламбус» также страдает от травм. В предстоящей игре помочь своему клубу не смогут Бринли, Гудбрансон, Дженнер и Джонсон.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Лос-Анджелеса» у гостей нет практически никаких шансов на то, чтобы завоевать два очка.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» проиграл два последних домашних поединка

В трех последних очных матчах «Коламбус» неизменно проигрывал «королям»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.82, на гостей — 3.81.

Прогноз: Хочется верить, что у хозяев льда не возникнет проблем в предстоящей игре против аутсайдера Востока.

Альтернативный прогноз: Много голов в этой игре увидеть не получится, поскольку хозяева льда добудут победу за счет несколько грамотно проведенных атак.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.86