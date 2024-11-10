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    «Коламбус» может осложнить жизнь «королям»?

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Коламбус»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Crypto.com Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Ноября 2024 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 05:00 Коламбус

    Коламбус

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Хочется заметить, что уровень игры «Лос-Анджелеса» держится на примерно одинаковом уровне из сезона в сезон, поэтому результаты примерно одинаковые. Сейчас калифорнийский клуб располагается на четвертой строчке Запада.

    Последние матчи: Правда в последних поединках у «Лос-Анджелеса» дела идут не очень хорошо, так как не так давно «Кингс» проиграли «Чикаго» по буллитам, а в последнем своем поединке «короли» уступили «Ванкуверу».

    Лос-Анджелес — Коламбус: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У Хиллера и его «Лос-Анджелеса» также остро стоит проблема с травмированными игроками. Не могут помочь своей команде Даути, Жанно и Калиев, причем о сроках возвращения в состав ничего не известно.

    Общий тонус клуба: В матче против «Коламбуса» хозяева льда могут добыть легкую победу, поскольку уровень двух клубов серьезно разнится.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: По началу сезона у «Коламбуса» получались яркие матчи, за счет которых он приподнялся в таблице Востока, но сейчас многострадальная франшиза опустилась на свое законное 13 место.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Коламбус» не смог добиться ни одной победы. заработав лишь одно очко в игре против «Сан-Хосе».

    Травмированные игроки: И без того не самый сильный «Коламбус» также страдает от травм. В предстоящей игре помочь своему клубу не смогут Бринли, Гудбрансон, Дженнер и Джонсон.

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    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Лос-Анджелеса» у гостей нет практически никаких шансов на то, чтобы завоевать два очка.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» проиграл два последних домашних поединка

    • В трех последних очных матчах «Коламбус» неизменно проигрывал «королям»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.82, на гостей — 3.81.

    Прогноз: Хочется верить, что у хозяев льда не возникнет проблем в предстоящей игре против аутсайдера Востока.

    Альтернативный прогноз: Много голов в этой игре увидеть не получится, поскольку хозяева льда добудут победу за счет несколько грамотно проведенных атак.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.86

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    «Лос-Анджелес» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Коламбус» может осложнить жизнь «королям»?
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