Лос-Анджелес
Коламбус
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Хочется заметить, что уровень игры «Лос-Анджелеса» держится на примерно одинаковом уровне из сезона в сезон, поэтому результаты примерно одинаковые. Сейчас калифорнийский клуб располагается на четвертой строчке Запада.
Последние матчи: Правда в последних поединках у «Лос-Анджелеса» дела идут не очень хорошо, так как не так давно «Кингс» проиграли «Чикаго» по буллитам, а в последнем своем поединке «короли» уступили «Ванкуверу».
Лос-Анджелес — Коламбус: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У Хиллера и его «Лос-Анджелеса» также остро стоит проблема с травмированными игроками. Не могут помочь своей команде Даути, Жанно и Калиев, причем о сроках возвращения в состав ничего не известно.
Общий тонус клуба: В матче против «Коламбуса» хозяева льда могут добыть легкую победу, поскольку уровень двух клубов серьезно разнится.
«Коламбус»
Турнирное положение: По началу сезона у «Коламбуса» получались яркие матчи, за счет которых он приподнялся в таблице Востока, но сейчас многострадальная франшиза опустилась на свое законное 13 место.
Последние матчи: В трех последних поединках «Коламбус» не смог добиться ни одной победы. заработав лишь одно очко в игре против «Сан-Хосе».
Травмированные игроки: И без того не самый сильный «Коламбус» также страдает от травм. В предстоящей игре помочь своему клубу не смогут Бринли, Гудбрансон, Дженнер и Джонсон.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке против «Лос-Анджелеса» у гостей нет практически никаких шансов на то, чтобы завоевать два очка.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» проиграл два последних домашних поединка
- В трех последних очных матчах «Коламбус» неизменно проигрывал «королям»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.82, на гостей — 3.81.
Прогноз: Хочется верить, что у хозяев льда не возникнет проблем в предстоящей игре против аутсайдера Востока.
- 2.33Финляндия — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.72Колорадо — Каролина: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 3.05Динамо Минск — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
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Альтернативный прогноз: Много голов в этой игре увидеть не получится, поскольку хозяева льда добудут победу за счет несколько грамотно проведенных атак.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.86