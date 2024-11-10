В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет 10 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе после 24-х матчей. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф на 7 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Северстали» со счетом 3:4, а до этого «Куньлунь» неожиданно обыграл в овертайме СКА со счетом 2:1.

В последних 5-и встречах китайцы дважды победили и трижды проиграли. За этот период «Куньлунь» снова проиграл «Северстали» (2:7), ЦСКА (3:4 ОТ), а также обыграл «Барыс» (2:0).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Куньлунь» пока играет так, как от него и ожидали. Команда находится на дне турнирной таблицы, весь регулярный чемпионат пытаясь выбраться оттуда.

«Куньлунь» иногда выдает неожиданные матчи, в которых отдает все силы и побеждает. К примеру, команда дважды в этом сезоне обыграла СКА (5:4 и 2:1 ОТ).

У «Куньлуня» много кто провалился. К примеру, нападающий команды Наиль Якупов совсем не оправдывает ожидания. Форвард набрал всего 10 (7+3) очков в 24-х встречах.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада с 33 очками в активе после 23-х встреч. «Спартак» ведет борьбу за сохранение второго места со СКА, у которого 32 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» обыграли ЦСКА в московском дерби со счетом 2:1, а до этого «Спартак» дважды одолел «Сочи» (4:0 и 3:1).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Спартак» также обыграл «Витязь» в овертайме со счетом 4:3.

Состояние команды: «Спартак» показывает отличные результаты в последнее время, хоть и главный тренер команды Алексей Жамнов зачастую недоволен игрой «красно-белых».

У «Спартака» все снова начало работать. К примеру, нападающий команды Павел Порядин является настоящим бомбардиром, набрав 20 (11+9) баллов за 21 игру.

«Спартак» вполне может составить конкуренцию за лидерство на Западе, но в плей-офф у «красно-белых» могут возникнуть проблемы. Команда пока не отличается стабильной игрой.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 4 последних матча

В последних 9-и матчах «Куньлунь» выиграл только 2 раза

«Куньлунь» трижды обыгрывал «Спартак» в последних 5-и очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 4.80, а победа «Куньлуня» — в те же 4.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

Прогноз: В последнее время «Спартак» показывает отличные результаты. Прогнозируем убедительную победу «красно-белых».

Ставка: Победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз: «Спартаку» для победы необходимо забросить больше пары шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 3.5 больше за 1.80.