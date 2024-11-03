В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: В 11 матчах коллектив с Невады заработал 15 очков, благодаря которым поднялся на 2-ю строчку в таблице Запада, опередив на 1 балл «Даллас», «Миннесоту» и «Лос-Анджелес».

Последние матчи: Начало сезона команды Брюса Кэссиди оказалось неудачным ввиду трех поражений в шести встречах. Однако следующий цикл матчей «рыцари» провели безупречно.

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В рамках четырех игр «Вегас» взял верх над «Лос-Анджелесом» — 6:1, «Оттавой» — 6:4, «Сан-Хосе» — 7:3 и «Калгари» — 5:0. Последнюю встречу «Голден Найтс» отдали «Кингз» на гостевой территории — 3:6.

Не сыграют: Николас Хейг, Робин Ленер, Виктор Олофссон.

Состояние команды: После неоднозначного начала сезона с тремя поражениями в шести матчах «Вегас» выдал убедительный отрезок, благодаря которому быстро продвинулся к вершине таблицы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Являясь одним из наиболее результативных клубов на текущем отрезке, «Вегас» будет довольствоваться исключительно борьбой за лидерство в конференции, а еще позже — яркой кубковой кампанией.

Предыдущие матчи показали, что команда Брюса Кэссиди готова сметать соперников, переживающих форменный спад, но в дальнейшем «Голден Найтс» важно утвердиться в роли конкурентного коллектива на фоне сильнейших представителей лиги.

«Юта»

Турнирное положение: Дебютант Национальной хоккейной лиги провел 11 матчей, в которых заработал 12 очков и прописался на 7-м месте в таблице Западной конференции.

Последние матчи: В текущем чемпионате команда Андре Туриньи одержала три многообещающие победы подряд, а затем набрала еще 3 очка в трех встречах.

Но за столь продуктивным началом последовали поражения от «Оттавы» — 0:4, «Колорадо» — 1:5, «Лос-Анджелеса» — 2:3 и «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ. Накануне «Юта» прервала эту серию, разгромив «Калгари» — 5:1.

Не сыграют: Шон Дурзи, Джон Марино.

Состояние команды: Ввиду частых осечек конкурентов текущее положение «Юты» можно назвать крайне выгодным. Однако эта тенденция едва ли сохранится надолго.

Содержание игры «Юты» оставляет желать лучшего: после эффектного дебюта с тремя результативными победами команда Андре Туриньи будто перегорела и начала раздаривать очки практически всем.

В нынешней формации дебютант НХЛ напоминает «Аризону», только в новых цветах, городе и арене. Как и «Койотис», «Юта», кажется, способна выстреливать короткими успешными отрезками на фоне затяжных неудач.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Вегас» победил во всех семи домашних матчах

В пяти матчах на домашней территории из семи «Вегас» забивал минимум 5 голов

«Юта» проиграла три подряд гостевых матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.76, а победа «Юты» — в 3.32.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 6.5 — за 1.74.

Прогноз: На данном отрезке чемпионата «Ти-Мобайл Арена» является неприступной крепостью, пробить которую еще никто не сумел. И уж тем более «Юте» в нынешних обстоятельствах поездка в Неваду не сулит успех.

Ставка: «Вегас» победит за 1.93.

Прогноз: Практически каждый матч на домашней площадке «Вегаса» сопровождается яркой и эффективной игрой в нападении ввиду высокого уровня реализации хоккеистами «Найтс».

Ставка: Индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 1.97.