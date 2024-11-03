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    «Вегас» не оставит «Юте» никаких шансов

    «Вегас» — «Юта». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, НХЛ, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Юта»
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    В нынешнем сезоне «Вегас» еще не проигрывал дома
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Ноября 2024 года

    Вегас

  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Юта

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
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    «Вегас»

    Турнирное положение: В 11 матчах коллектив с Невады заработал 15 очков, благодаря которым поднялся на 2-ю строчку в таблице Запада, опередив на 1 балл «Даллас», «Миннесоту» и «Лос-Анджелес».

    Последние матчи: Начало сезона команды Брюса Кэссиди оказалось неудачным ввиду трех поражений в шести встречах. Однако следующий цикл матчей «рыцари» провели безупречно.

    Вегас — Юта: коэффициенты букмекеров

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    В рамках четырех игр «Вегас» взял верх над «Лос-Анджелесом» — 6:1, «Оттавой» — 6:4, «Сан-Хосе» — 7:3 и «Калгари» — 5:0. Последнюю встречу «Голден Найтс» отдали «Кингз» на гостевой территории — 3:6.

    Не сыграют: Николас Хейг, Робин Ленер, Виктор Олофссон.

    Состояние команды: После неоднозначного начала сезона с тремя поражениями в шести матчах «Вегас» выдал убедительный отрезок, благодаря которому быстро продвинулся к вершине таблицы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Являясь одним из наиболее результативных клубов на текущем отрезке, «Вегас» будет довольствоваться исключительно борьбой за лидерство в конференции, а еще позже — яркой кубковой кампанией.

    Предыдущие матчи показали, что команда Брюса Кэссиди готова сметать соперников, переживающих форменный спад, но в дальнейшем «Голден Найтс» важно утвердиться в роли конкурентного коллектива на фоне сильнейших представителей лиги.

    «Юта»

    Турнирное положение: Дебютант Национальной хоккейной лиги провел 11 матчей, в которых заработал 12 очков и прописался на 7-м месте в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: В текущем чемпионате команда Андре Туриньи одержала три многообещающие победы подряд, а затем набрала еще 3 очка в трех встречах.

    Но за столь продуктивным началом последовали поражения от «Оттавы» — 0:4, «Колорадо» — 1:5, «Лос-Анджелеса» — 2:3 и «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ. Накануне «Юта» прервала эту серию, разгромив «Калгари» — 5:1.

    Не сыграют: Шон Дурзи, Джон Марино.

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    • Состояние команды: Ввиду частых осечек конкурентов текущее положение «Юты» можно назвать крайне выгодным. Однако эта тенденция едва ли сохранится надолго.

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    Содержание игры «Юты» оставляет желать лучшего: после эффектного дебюта с тремя результативными победами команда Андре Туриньи будто перегорела и начала раздаривать очки практически всем.

    В нынешней формации дебютант НХЛ напоминает «Аризону», только в новых цветах, городе и арене. Как и «Койотис», «Юта», кажется, способна выстреливать короткими успешными отрезками на фоне затяжных неудач.

    Статистика для ставок

    • В нынешнем сезоне «Вегас» победил во всех семи домашних матчах

    • В пяти матчах на домашней территории из семи «Вегас» забивал минимум 5 голов

    • «Юта» проиграла три подряд гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.76, а победа «Юты» — в 3.32.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 6.5 — за 1.74.

    Прогноз: На данном отрезке чемпионата «Ти-Мобайл Арена» является неприступной крепостью, пробить которую еще никто не сумел. И уж тем более «Юте» в нынешних обстоятельствах поездка в Неваду не сулит успех.

    Ставка: «Вегас» победит за 1.93.

    Прогноз: Практически каждый матч на домашней площадке «Вегаса» сопровождается яркой и эффективной игрой в нападении ввиду высокого уровня реализации хоккеистами «Найтс».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 1.97.

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    «Вегас» — «Юта»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» не оставит «Юте» никаких шансов
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