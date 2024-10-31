Торпедо
Динамо Минск
«Торпедо»
Турнирное положение: После 21 встречи нижегородцы откатились на 7-ю строчку в таблице Западной конференции с 24 очками в резерве, пропустив вперед «Динамо».
Последние матчи: Последние 5 матчей команды Игоря Ларионова насчитывают 4 поражения. Данная серия стартовала с провальной домашней встречи с московским «Динамо», одним из прямых конкурентов — 2:3 Б.
Торпедо — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
После неудачной игры со столичным соперником «Торпедо» сумело обыграть «Нефтехимик» — 3:1. В трех недавних матчах нижегородцы уступили «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2 и ЦСКА — 1:3.
Не сыграют: Андрей Белевич, Антон Берлев, Вячеслав Войнов.
Состояние команды: После недопустимо слабого начала сезона «Торпедо» продемонстрировало хороший прогресс, в то время как текущие неудачи вновь указывают на снижение темпа.
Если еще недавно команда Игоря Ларионова выдала яркую во всех смыслах серию из шести побед, то теперь матчи «Торпедо» зачастую сопровождаются потерями очков и отсутствием нормальной результативности.
В ближайших матчах у «Торпедо» будет возможность вернуться в нужный ритм с точки зрения высокой реализации и продуктивности в нападении. В контексте борьбы за первую пятерку это ключевая для нижегородцев задача.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Белорусский представитель лиги по-прежнему находится на 8-м месте в таблице Запада с 21 очком по итогам 20 матчей, опережая «Витязь» по дополнительным показателям.
Последние матчи: Результаты последних игровых дней команды Дмитрия Квартальнова имеют некие сходства с теми, что демонстрирует «Торпедо»: единичные победы чередуются неудачами.
В трех матчах из четырех последних «Динамо» Минск проиграло. Так, сперва «зубры» уступили «Барысу» — 1:2, а после победы над «Витязем» — 2:1 потеряли очки во встречах с «Локомотивом» — 2:3 и «Северсталью» — 2:5.
Не сыграют: Андрей Кареев, Андрей Стась.
Состояние команды: Усилившись в межсезонье, «Динамо» Минск начало новую регулярку амбициозно. Но со временем белорусы откатились к привычным неровным результатам.
Победы «Динамо» Минск непременно чередуются с поражениями. Столь неочевидная игра на дистанции является ключевым препятствием на пути к более предметной конкуренции за места в зоне плей-офф.
Нынешним пределом минчан остается соперничество за 8-ю строчку и весьма вероятный вылет в первом кубковом раунде в случае успешной квалификации. Противостоять топ-клубам «зубры» по ряду причин не могут.
Статистика для ставок
- Победой минского «Динамо» закончились два последних очных матча
- В трех личных встречах из четырех последних был пробит тотал больше 6.5
- «Торпедо» победило минское «Динамо» в трех матчах в Нижнем Новгороде из четырех последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.05, а победа «Динамо» Минск — в 3.18.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.
- 3.85СКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Авангард — Лада: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.95Колорадо — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Текущий отрезок нижегородцев никак нельзя назвать успешным, особенно в контексте высокой конкуренции на Западе. Ввиду продолжающейся гонки вверху таблицы команда Ларионова будет пытаться выправить положение, а соперник из Минска — подходящий для этого оппонент.
Ставка: «Торпедо» победит за 2.04.
Прогноз: Несколько предыдущих матчей «Торпедо» сопровождалось неким выгоранием в плане результативности, но с динамовцами из Беларуси хозяева предстоящей встречи могу сыграть более полезно у чужих ворот.
Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 1.81.