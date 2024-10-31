В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Нагорном» 31 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: После 21 встречи нижегородцы откатились на 7-ю строчку в таблице Западной конференции с 24 очками в резерве, пропустив вперед «Динамо».

Последние матчи: Последние 5 матчей команды Игоря Ларионова насчитывают 4 поражения. Данная серия стартовала с провальной домашней встречи с московским «Динамо», одним из прямых конкурентов — 2:3 Б.

После неудачной игры со столичным соперником «Торпедо» сумело обыграть «Нефтехимик» — 3:1. В трех недавних матчах нижегородцы уступили «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2 и ЦСКА — 1:3.

Не сыграют: Андрей Белевич, Антон Берлев, Вячеслав Войнов.

Состояние команды: После недопустимо слабого начала сезона «Торпедо» продемонстрировало хороший прогресс, в то время как текущие неудачи вновь указывают на снижение темпа.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Если еще недавно команда Игоря Ларионова выдала яркую во всех смыслах серию из шести побед, то теперь матчи «Торпедо» зачастую сопровождаются потерями очков и отсутствием нормальной результативности.

В ближайших матчах у «Торпедо» будет возможность вернуться в нужный ритм с точки зрения высокой реализации и продуктивности в нападении. В контексте борьбы за первую пятерку это ключевая для нижегородцев задача.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусский представитель лиги по-прежнему находится на 8-м месте в таблице Запада с 21 очком по итогам 20 матчей, опережая «Витязь» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Результаты последних игровых дней команды Дмитрия Квартальнова имеют некие сходства с теми, что демонстрирует «Торпедо»: единичные победы чередуются неудачами.

В трех матчах из четырех последних «Динамо» Минск проиграло. Так, сперва «зубры» уступили «Барысу» — 1:2, а после победы над «Витязем» — 2:1 потеряли очки во встречах с «Локомотивом» — 2:3 и «Северсталью» — 2:5.

Не сыграют: Андрей Кареев, Андрей Стась.

Состояние команды: Усилившись в межсезонье, «Динамо» Минск начало новую регулярку амбициозно. Но со временем белорусы откатились к привычным неровным результатам.

Победы «Динамо» Минск непременно чередуются с поражениями. Столь неочевидная игра на дистанции является ключевым препятствием на пути к более предметной конкуренции за места в зоне плей-офф.

Нынешним пределом минчан остается соперничество за 8-ю строчку и весьма вероятный вылет в первом кубковом раунде в случае успешной квалификации. Противостоять топ-клубам «зубры» по ряду причин не могут.

Статистика для ставок

Победой минского «Динамо» закончились два последних очных матча

В трех личных встречах из четырех последних был пробит тотал больше 6.5

«Торпедо» победило минское «Динамо» в трех матчах в Нижнем Новгороде из четырех последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.05, а победа «Динамо» Минск — в 3.18.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Текущий отрезок нижегородцев никак нельзя назвать успешным, особенно в контексте высокой конкуренции на Западе. Ввиду продолжающейся гонки вверху таблицы команда Ларионова будет пытаться выправить положение, а соперник из Минска — подходящий для этого оппонент.

Ставка: «Торпедо» победит за 2.04.

Прогноз: Несколько предыдущих матчей «Торпедо» сопровождалось неким выгоранием в плане результативности, но с динамовцами из Беларуси хозяева предстоящей встречи могу сыграть более полезно у чужих ворот.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 1.81.