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    «Торпедо» достойно встретит минчан на домашнем льду

    «Торпедо» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, КХЛ, 31 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Минск
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    «Торпедо» в матче с «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Нагорном» 31 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 31 Октября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: После 21 встречи нижегородцы откатились на 7-ю строчку в таблице Западной конференции с 24 очками в резерве, пропустив вперед «Динамо».

    Последние матчи: Последние 5 матчей команды Игоря Ларионова насчитывают 4 поражения. Данная серия стартовала с провальной домашней встречи с московским «Динамо», одним из прямых конкурентов — 2:3 Б.

    Торпедо — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    После неудачной игры со столичным соперником «Торпедо» сумело обыграть «Нефтехимик» — 3:1. В трех недавних матчах нижегородцы уступили «Салавату Юлаеву» — 4:5, «Витязю» — 1:2 и ЦСКА — 1:3.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Антон Берлев, Вячеслав Войнов.

    Состояние команды: После недопустимо слабого начала сезона «Торпедо» продемонстрировало хороший прогресс, в то время как текущие неудачи вновь указывают на снижение темпа.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Если еще недавно команда Игоря Ларионова выдала яркую во всех смыслах серию из шести побед, то теперь матчи «Торпедо» зачастую сопровождаются потерями очков и отсутствием нормальной результативности.

    В ближайших матчах у «Торпедо» будет возможность вернуться в нужный ритм с точки зрения высокой реализации и продуктивности в нападении. В контексте борьбы за первую пятерку это ключевая для нижегородцев задача.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусский представитель лиги по-прежнему находится на 8-м месте в таблице Запада с 21 очком по итогам 20 матчей, опережая «Витязь» по дополнительным показателям.

    Последние матчи: Результаты последних игровых дней команды Дмитрия Квартальнова имеют некие сходства с теми, что демонстрирует «Торпедо»: единичные победы чередуются неудачами.

    В трех матчах из четырех последних «Динамо» Минск проиграло. Так, сперва «зубры» уступили «Барысу» — 1:2, а после победы над «Витязем» — 2:1 потеряли очки во встречах с «Локомотивом» — 2:3 и «Северсталью» — 2:5.

    Не сыграют: Андрей Кареев, Андрей Стась.

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    • Состояние команды: Усилившись в межсезонье, «Динамо» Минск начало новую регулярку амбициозно. Но со временем белорусы откатились к привычным неровным результатам.

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    Победы «Динамо» Минск непременно чередуются с поражениями. Столь неочевидная игра на дистанции является ключевым препятствием на пути к более предметной конкуренции за места в зоне плей-офф.

    Нынешним пределом минчан остается соперничество за 8-ю строчку и весьма вероятный вылет в первом кубковом раунде в случае успешной квалификации. Противостоять топ-клубам «зубры» по ряду причин не могут.

    Статистика для ставок

    • Победой минского «Динамо» закончились два последних очных матча

    • В трех личных встречах из четырех последних был пробит тотал больше 6.5

    • «Торпедо» победило минское «Динамо» в трех матчах в Нижнем Новгороде из четырех последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.05, а победа «Динамо» Минск — в 3.18.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: Текущий отрезок нижегородцев никак нельзя назвать успешным, особенно в контексте высокой конкуренции на Западе. Ввиду продолжающейся гонки вверху таблицы команда Ларионова будет пытаться выправить положение, а соперник из Минска — подходящий для этого оппонент.

    Ставка: «Торпедо» победит за 2.04.

    Прогноз: Несколько предыдущих матчей «Торпедо» сопровождалось неким выгоранием в плане результативности, но с динамовцами из Беларуси хозяева предстоящей встречи могу сыграть более полезно у чужих ворот.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 1.81.

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    «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» достойно встретит минчан на домашнем льду
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