Чикаго
Баффало
«Чикаго»
Турнирное положение: На первых неделях регулярки «Чикаго» демонстрирует какие-то признаки жизни, н опока что этого хватает лишь для 10 место на Западе.
Последние матчи: За три последних сыгранных матча «Чикаго» победил дважды, но там не обошлось без доли везения.
Чикаго — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Несмотря на омоложение состава у «Чикаго» имеются проблемы с травмированными хоккеистами. Не могут помочь своей команде Броссуа, Мартинес и Левшунов, который до сих пор не дебютировал в НХЛ из-за травмы ноги.
Общий тонус клуба: По своему потенциалу «Чикаго» вполне по силам конкурировать с самим «Баффало», который намеревается восстать из пепла после возвращения Линди Раффа.
«Баффало»
Турнирное положение: Удивительно, но «Баффало» даже выбрался с последнего места в своей конференции, но у команды Раффа уже шесть сыгранных матчей.
Последние матчи: Сделать подобный трюк «Баффало» помогла крайне неожиданная победа над самой «Флоридой».
Травмированные игроки: У «Баффало» по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем нападающий Обе-Кубель. У него травма верхней части тела.
Общий тонус клуба: История последних встреч против «Чикаго» вполне может сыграть на руку «клинкам» в предстоящей игре против клуба из Иллинойса.
Статистика для ставок
- Два последних очных поединка остались за «Баффало»
- В трёх из пяти последних очных противостояний не обходилось без дополнительной пятиминутки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.50, на гостей — 2.25.
Прогноз: Исходя из последних очных противостояний, шансов выиграть у гостей куда больше
- 2.10Торпедо — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.17Филадельфия — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.72Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей с обилием шайб вполне может порадовать зрителей в Чикаго
Ставка: П2 с коэффициентом 2.25
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97