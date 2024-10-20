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    «Баффало» продолжит удачно играть против «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Баффало». Ставка (к. 2.25), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 20 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Октября 2024 года

    Чикаго

  • НХЛ
    •  Чикаго 03:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: На первых неделях регулярки «Чикаго» демонстрирует какие-то признаки жизни, н опока что этого хватает лишь для 10 место на Западе.

    Последние матчи: За три последних сыгранных матча «Чикаго» победил дважды, но там не обошлось без доли везения.

    Чикаго — Баффало: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Несмотря на омоложение состава у «Чикаго» имеются проблемы с травмированными хоккеистами. Не могут помочь своей команде Броссуа, Мартинес и Левшунов, который до сих пор не дебютировал в НХЛ из-за травмы ноги.

    Общий тонус клуба: По своему потенциалу «Чикаго» вполне по силам конкурировать с самим «Баффало», который намеревается восстать из пепла после возвращения Линди Раффа.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Удивительно, но «Баффало» даже выбрался с последнего места в своей конференции, но у команды Раффа уже шесть сыгранных матчей.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Сделать подобный трюк «Баффало» помогла крайне неожиданная победа над самой «Флоридой».

    Травмированные игроки: У «Баффало» по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем нападающий Обе-Кубель. У него травма верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: История последних встреч против «Чикаго» вполне может сыграть на руку «клинкам» в предстоящей игре против клуба из Иллинойса.

    Статистика для ставок

    • Два последних очных поединка остались за «Баффало»

    • В трёх из пяти последних очных противостояний не обходилось без дополнительной пятиминутки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.50, на гостей — 2.25.

    Прогноз: Исходя из последних очных противостояний, шансов выиграть у гостей куда больше

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей с обилием шайб вполне может порадовать зрителей в Чикаго

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.25

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97

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    «Чикаго» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Баффало» продолжит удачно играть против «Чикаго»?
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