В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 20 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: На первых неделях регулярки «Чикаго» демонстрирует какие-то признаки жизни, н опока что этого хватает лишь для 10 место на Западе.

Последние матчи: За три последних сыгранных матча «Чикаго» победил дважды, но там не обошлось без доли везения.

Травмированные игроки: Несмотря на омоложение состава у «Чикаго» имеются проблемы с травмированными хоккеистами. Не могут помочь своей команде Броссуа, Мартинес и Левшунов, который до сих пор не дебютировал в НХЛ из-за травмы ноги.

Общий тонус клуба: По своему потенциалу «Чикаго» вполне по силам конкурировать с самим «Баффало», который намеревается восстать из пепла после возвращения Линди Раффа.

«Баффало»

Турнирное положение: Удивительно, но «Баффало» даже выбрался с последнего места в своей конференции, но у команды Раффа уже шесть сыгранных матчей.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Сделать подобный трюк «Баффало» помогла крайне неожиданная победа над самой «Флоридой».

Травмированные игроки: У «Баффало» по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем нападающий Обе-Кубель. У него травма верхней части тела.

Общий тонус клуба: История последних встреч против «Чикаго» вполне может сыграть на руку «клинкам» в предстоящей игре против клуба из Иллинойса.

Статистика для ставок

Два последних очных поединка остались за «Баффало»

В трёх из пяти последних очных противостояний не обходилось без дополнительной пятиминутки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.50, на гостей — 2.25.

Прогноз: Исходя из последних очных противостояний, шансов выиграть у гостей куда больше

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей с обилием шайб вполне может порадовать зрителей в Чикаго

Ставка: П2 с коэффициентом 2.25

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97