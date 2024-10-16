Сент-Луис
Миннесота
«Сент-Луис»
Турнирное положение: На данный момент времени «Сент-Луис» занимает место выше ожидаемого, поэтому шестое место на Западе можно назвать оверперформансом «блюзменов».
Последние матчи: Из трех матчей «Сент-Луис» победил в двух, но доля везения в них была существенная.
Сент-Луис — Миннесота: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Сент-Луиса» становятся все серьезнее, ибо в предстоящей игре не смогут принять участие Жиричек, Круг, Саад и Сундквист.
Общий тонус клуба: Нет уверенности, что в домашнем матче против «Миннесоты» коллектив из Миссури сможет набрать ещё два очка.
«Миннесота»
Турнирное положение: Проблем у Хайнса и его «Миннесоты» выше крыши, но даже при них «дикари» умудряются закрывать восьмерку сильнейших на Западе.
Последние матчи: У «Миннесоты» сопоставимые результаты по набранным очкам и сыгранным матчам с «Сент-Луисом», но осознанных действий в обороне и атаке значительно больше.
Травмированные игроки: Проблем с травмированными хоккеистами у «Миннесоты» чуть поменьше, но также вне игры на неопределенный срок оказались Чисхолм и Эрикссон.
Общий тонус клуба: На территории «Сиэтла» будет очень сложно рассчитывать на заработанные очки, поскольку настроение и готовность клуба Дрю Баннистера вызывает большие вопросы.
Статистика для ставок
- Меньше трех голов в трех стартовых поединках «Сент-Луис» не забрасывал
- Два последних очных противостояния не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.44, на гостей — 2.36.
Прогноз: Вероятность выигрыша гостей будет повыше, поскольку травмы «блюзменов» скажутся ближе к концу игры.
- 1.98Эдмонтон — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.20СКА — Нефтехимик: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.93Нэшвилл — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Дополнительная пятиминутка крайне вероятна.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.36
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90