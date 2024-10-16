ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан Влахович может покинуть «Ювентус»Трансферный дайджест. 8 — 14 октября Рафаэль НадальЛебединая песня Надаля, «Мастерс» в кармане Синнера, Соболенко близка к вершине Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • 23:47
    • Босния уступила Венгрии, Германия с минимальным счетом обыграла Нидерланды
  • 23:43
    • Италия разгромила Израиль, Бельгия уступила Франции
  • 22:00
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби
  • 21:50
    • «Витязь» победил «Локомотив» с минимальным счетом
  • 19:13
    • «Металлург» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса»
    Все новости спорта

    «Миннесота» справится с «блюзменами»?

    «Сент-Луис» — «Миннесота». Ставка (к. 2.36), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 16 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2024 года

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 02:30 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: На данный момент времени «Сент-Луис» занимает место выше ожидаемого, поэтому шестое место на Западе можно назвать оверперформансом «блюзменов».

    Последние матчи: Из трех матчей «Сент-Луис» победил в двух, но доля везения в них была существенная.

    Сент-Луис — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.554.002.29СтавкиVIP
    •

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Сент-Луиса» становятся все серьезнее, ибо в предстоящей игре не смогут принять участие Жиричек, Круг, Саад и Сундквист.

    Общий тонус клуба: Нет уверенности, что в домашнем матче против «Миннесоты» коллектив из Миссури сможет набрать ещё два очка.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Проблем у Хайнса и его «Миннесоты» выше крыши, но даже при них «дикари» умудряются закрывать восьмерку сильнейших на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: У «Миннесоты» сопоставимые результаты по набранным очкам и сыгранным матчам с «Сент-Луисом», но осознанных действий в обороне и атаке значительно больше.

    Травмированные игроки: Проблем с травмированными хоккеистами у «Миннесоты» чуть поменьше, но также вне игры на неопределенный срок оказались Чисхолм и Эрикссон.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: На территории «Сиэтла» будет очень сложно рассчитывать на заработанные очки, поскольку настроение и готовность клуба Дрю Баннистера вызывает большие вопросы.

    Статистика для ставок

    • Меньше трех голов в трех стартовых поединках «Сент-Луис» не забрасывал

    • Два последних очных противостояния не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.44, на гостей — 2.36.

    Прогноз: Вероятность выигрыша гостей будет повыше, поскольку травмы «блюзменов» скажутся ближе к концу игры.

    Альтернативный прогноз: Дополнительная пятиминутка крайне вероятна.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.36

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.21
  • Прогноз на матч Колорадо — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Виртанен — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Япония — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  2.30
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гирон — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Китай — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Узбекистан — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» справится с «блюзменами»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры