В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 16 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: На данный момент времени «Сент-Луис» занимает место выше ожидаемого, поэтому шестое место на Западе можно назвать оверперформансом «блюзменов».

Последние матчи: Из трех матчей «Сент-Луис» победил в двух, но доля везения в них была существенная.

Сент-Луис — Миннесота: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.554.002.29СтавкиVIP

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Сент-Луиса» становятся все серьезнее, ибо в предстоящей игре не смогут принять участие Жиричек, Круг, Саад и Сундквист.

Общий тонус клуба: Нет уверенности, что в домашнем матче против «Миннесоты» коллектив из Миссури сможет набрать ещё два очка.

«Миннесота»

Турнирное положение: Проблем у Хайнса и его «Миннесоты» выше крыши, но даже при них «дикари» умудряются закрывать восьмерку сильнейших на Западе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: У «Миннесоты» сопоставимые результаты по набранным очкам и сыгранным матчам с «Сент-Луисом», но осознанных действий в обороне и атаке значительно больше.

Травмированные игроки: Проблем с травмированными хоккеистами у «Миннесоты» чуть поменьше, но также вне игры на неопределенный срок оказались Чисхолм и Эрикссон.

Общий тонус клуба: На территории «Сиэтла» будет очень сложно рассчитывать на заработанные очки, поскольку настроение и готовность клуба Дрю Баннистера вызывает большие вопросы.

Статистика для ставок

Меньше трех голов в трех стартовых поединках «Сент-Луис» не забрасывал

Два последних очных противостояния не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.44, на гостей — 2.36.

Прогноз: Вероятность выигрыша гостей будет повыше, поскольку травмы «блюзменов» скажутся ближе к концу игры.

Альтернативный прогноз: Дополнительная пятиминутка крайне вероятна.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.36

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90