«Вашингтон»
Турнирное положение: Никаких ожиданий от «Вашингтона» нет, а главная интрига будет заключаться в покорении Овечкиным рекорда Грецки.
Последние матчи: В предсезонке «Вашингтон» играл с переменным успехом, но у клуба больше шансов выступить удачно по сезону, нежели провалиться.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Вашингтона» точно не смогут сыграть многолетние лидеры Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрём.
Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Джерси» будет из разряда повышенной сложности, поэтому хозяевам льда придется несладко.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Регулярка только началась, а «Нью-Джерси» уже успел разместиться в верху турнирной таблицы восточной конференции.
Последние матчи: Некоторые клубы не сыграли ещё ни одного матча, а у «Нью-Джерси» уже три матча за плечами, два из которых «дьяволы» выиграли.
Травмированные игроки: В списке травмированных у «Нью-Джерси» по-прежнему Бретт Песс и Люк Хьюз. О сроках возвращения на лед подробностей нет.
Общий тонус клуба: Игра против «Вашингтона» может оказаться легкой прогулкой, если хозяева не сразу сориентируются, что происходит на льду.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний
- Меньше восьми голов в трех последних очных поединках не забрасывалось
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.57, на гостей — 2.07.
Прогноз: Гости выглядят более вероятными претендентами на успех
- 1.96Колорадо — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.03Даллас — Нью-Йорк Айлендерс: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.11Баффало — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обилие голов ожидается и в предстоящем поединке
Ставка: П2 с коэффициентом 2.07
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73