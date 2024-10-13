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    «Нью-Джерси» сохранит лидерство на Востоке?

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Никаких ожиданий от «Вашингтона» нет, а главная интрига будет заключаться в покорении Овечкиным рекорда Грецки.

    Последние матчи: В предсезонке «Вашингтон» играл с переменным успехом, но у клуба больше шансов выступить удачно по сезону, нежели провалиться.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Вашингтона» точно не смогут сыграть многолетние лидеры Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрём.

    Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Джерси» будет из разряда повышенной сложности, поэтому хозяевам льда придется несладко.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Регулярка только началась, а «Нью-Джерси» уже успел разместиться в верху турнирной таблицы восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Некоторые клубы не сыграли ещё ни одного матча, а у «Нью-Джерси» уже три матча за плечами, два из которых «дьяволы» выиграли.

    Травмированные игроки: В списке травмированных у «Нью-Джерси» по-прежнему Бретт Песс и Люк Хьюз. О сроках возвращения на лед подробностей нет.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Вашингтона» может оказаться легкой прогулкой, если хозяева не сразу сориентируются, что происходит на льду.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний

    • Меньше восьми голов в трех последних очных поединках не забрасывалось

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.57, на гостей — 2.07.

    Прогноз: Гости выглядят более вероятными претендентами на успех

    Альтернативный прогноз: Обилие голов ожидается и в предстоящем поединке

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.07

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73

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    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» сохранит лидерство на Востоке?
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