В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 13 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Никаких ожиданий от «Вашингтона» нет, а главная интрига будет заключаться в покорении Овечкиным рекорда Грецки.

Последние матчи: В предсезонке «Вашингтон» играл с переменным успехом, но у клуба больше шансов выступить удачно по сезону, нежели провалиться.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Вашингтона» точно не смогут сыграть многолетние лидеры Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрём.

Общий тонус клуба: Игра против «Нью-Джерси» будет из разряда повышенной сложности, поэтому хозяевам льда придется несладко.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Регулярка только началась, а «Нью-Джерси» уже успел разместиться в верху турнирной таблицы восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Некоторые клубы не сыграли ещё ни одного матча, а у «Нью-Джерси» уже три матча за плечами, два из которых «дьяволы» выиграли.

Травмированные игроки: В списке травмированных у «Нью-Джерси» по-прежнему Бретт Песс и Люк Хьюз. О сроках возвращения на лед подробностей нет.

Общий тонус клуба: Игра против «Вашингтона» может оказаться легкой прогулкой, если хозяева не сразу сориентируются, что происходит на льду.

Статистика для ставок

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний

Меньше восьми голов в трех последних очных поединках не забрасывалось

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.57, на гостей — 2.07.

Прогноз: Гости выглядят более вероятными претендентами на успех

Альтернативный прогноз: Обилие голов ожидается и в предстоящем поединке

Ставка: П2 с коэффициентом 2.07

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73