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    «Сибирь» уведет очки из Нижнекамска

    «Нефтехимик» — «Сибирь». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Сибирь»
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    «Сибирь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Сибирь

    Сибирь

  • Новосибирск
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамский коллектив, сенсационно начавший сезон, набрал в 14 матчах 17 очков, с которыми закрепился на 4-й строчке в таблице Востока, отставав по дополнительным показателям от третьей «Сибири».

    Последние матчи: Недавняя серия поражений «Нефтехимика» осталась позади на фоне трех побед в последних матчах. В рамках беспроигрышной серии команда Олега Леонтьева одержала верх над «Ладой» — 3:2 Б и «Амуром» (дважды — 4:1, 4:3 Б).

    Нефтехимик — Сибирь: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Владимир Брюквин.

    Состояние команды: «Нефтехимик» демонстрирует осторожный прогресс после затяжной серии поражений. Всего несколько побед значительно улучшили турнирную картину Нижнекамска.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На фоне предыдущих неудач «Нефтехимик» демонстрирует более уверенные действия с точки зрения ведения игры, что даем ему определенное преимущество над равными соперниками.

    Для закрепления текущих результатов «Нефтехимику» важно найти в себе силы поддерживать текущий уровень и минимизировать ошибки в обороне, которая по-прежнему остается уязвимой.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В упорной гонке лидеров новосибирский клуб вновь поднялся на 3-е место в таблице Востока с 17 очками в активе. На 3 балла «снеговики» отстают от первого «Трактора».

    Последние матчи: Сейчас команда Вадима Епанчинцева проводит неровный отрезок, и все же в последних гостевых встречах сибиряки выглядели неплохо.

    Ранее за пределами домашней арены «Сибирь» разгромила «Автомобилист» — 4:0 и «Ак Барс» — 6:3, а в последнем матче довольствовалась одним баллом в яркой игре с «Ладой» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Дмитрий Овчинников.

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    • Состояние команды: «Сибирь» проводит сезон с переменными успехами, хотя в нескольких недавних гостевых встречах команда продемонстрировала игру высшего класса.

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    Несмотря на трудности в начале сезона, «Сибирь» проделала большую работу по улучшению качества выступлений, ввиду чего сравнительно быстро прописалась в компании лидеров Востока.

    Для продолжения успешной серии «Сибири» было бы достаточно сохранить набранный темп и укрепить свои позиции в области первой тройки, однако ближайший календарь подразумевает серию непростых матчей.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» одержал победу в трех последних домашних матчах

    • В четырех матчах «Нефтехимика» из последних пяти исход победителя определяла серия буллитов

    • «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в четырех последних очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.95, а победа «Сибири» — в 2.50.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: На данном этапе чемпионата «Нефтехимик» выглядит достаточно уверенно ввиду трех недавних побед, но на дистанции «Сибирь» показывает хорошие результаты в гостях, не обращая внимания ни на кондиции, ни на статус соперников.

    Ставка: «Сибирь» победит в матче за 1.90.

    Прогноз: На текущий момент команда Вадима Епанчинцева является одной из наиболее результативных в лиге, поэтому очередная ее встреча стать весьма насыщенной в плане голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.13.

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    «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» уведет очки из Нижнекамска
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