В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 10 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Хочется верить, что «Ванкувер» продолжит прибавлять по ходу нового сезона, ибо состав позволяет совершенствоваться.

Последние матчи: Подготовительные матчи «Ванкувера» совсем не впечатлили поклонников этого клуба, поскольку количество поражений оказалось куда выше ожидаемого количества неудач.

Травмированные игроки: Поклонников «Ванкувера» не очень радует тот факт, что снова сезона начинается без Тэтчера Демко, который продолжает лечить колено. Такер Пулман не может играть из-за сотрясения мозга, полученного ещё в прошлом сезоне.

Общий тонус клуба: Даже без двух ведущих игроков клуба «Ванкувер» обладает колоссальной мощью в атаке, которая способна смять «Калгари» уже на стартовом отрезке предстоящей игры.

«Калгари»

Турнирное положение: Уже очевидно, что «Калгари» собирается перезагружаться, и это отчетливо продемонстрировал прошлогодний регулярный сезон.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: На подготовительном отрезке перед стартом чемпионата никто не ждал выдающихся результатов от «Калгари», но сами «огоньки» добились вполне вменяемых результатов (три победы при трех поражениях).

Травмированные игроки: В первом матче нового сезона «Калгари» не сможет помочь белорус Егор Шарангович из-за травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» клубу из Альберты придется довольно сложно, ибо болельщики в Ванкувере довольно «горячие».

Статистика для ставок

«Калгари» выиграл у «Ванкувера» только один матч из пяти последних встреч

«Огоньки» в победных предсезонных матчах не забрасывали менее четырех шайб за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.79, на гостей — 3.75.

Прогноз: Фаворитский статус «Ванкувера» сыграет свою роль

Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным, поэтому большое количество удалений не исключено

Ставка: П1 с коэффициентом 1.85

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.77