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    «Ванкувер» испытает сопротивление со стороны «Калгари»?

    «Ванкувер» — «Калгари». Ставка (к. 1.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Калгари»
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    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 10 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Октября 2024 года

    Ванкувер

  • НХЛ
    •  Ванкувер 05:00 Калгари

    Калгари

  • НХЛ
    •

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Хочется верить, что «Ванкувер» продолжит прибавлять по ходу нового сезона, ибо состав позволяет совершенствоваться.

    Последние матчи: Подготовительные матчи «Ванкувера» совсем не впечатлили поклонников этого клуба, поскольку количество поражений оказалось куда выше ожидаемого количества неудач.

    Ванкувер — Калгари: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Поклонников «Ванкувера» не очень радует тот факт, что снова сезона начинается без Тэтчера Демко, который продолжает лечить колено. Такер Пулман не может играть из-за сотрясения мозга, полученного ещё в прошлом сезоне.

    Общий тонус клуба: Даже без двух ведущих игроков клуба «Ванкувер» обладает колоссальной мощью в атаке, которая способна смять «Калгари» уже на стартовом отрезке предстоящей игры.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Уже очевидно, что «Калгари» собирается перезагружаться, и это отчетливо продемонстрировал прошлогодний регулярный сезон.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: На подготовительном отрезке перед стартом чемпионата никто не ждал выдающихся результатов от «Калгари», но сами «огоньки» добились вполне вменяемых результатов (три победы при трех поражениях).

    Травмированные игроки: В первом матче нового сезона «Калгари» не сможет помочь белорус Егор Шарангович из-за травмы верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» клубу из Альберты придется довольно сложно, ибо болельщики в Ванкувере довольно «горячие».

    Статистика для ставок

    • «Калгари» выиграл у «Ванкувера» только один матч из пяти последних встреч

    • «Огоньки» в победных предсезонных матчах не забрасывали менее четырех шайб за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.79, на гостей — 3.75.

    Прогноз: Фаворитский статус «Ванкувера» сыграет свою роль

    Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным, поэтому большое количество удалений не исключено

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.85

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.77

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    «Ванкувер» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Ванкувер» испытает сопротивление со стороны «Калгари»?
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