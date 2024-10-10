Ванкувер
Калгари
«Ванкувер»
Турнирное положение: Хочется верить, что «Ванкувер» продолжит прибавлять по ходу нового сезона, ибо состав позволяет совершенствоваться.
Последние матчи: Подготовительные матчи «Ванкувера» совсем не впечатлили поклонников этого клуба, поскольку количество поражений оказалось куда выше ожидаемого количества неудач.
Ванкувер — Калгари: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Поклонников «Ванкувера» не очень радует тот факт, что снова сезона начинается без Тэтчера Демко, который продолжает лечить колено. Такер Пулман не может играть из-за сотрясения мозга, полученного ещё в прошлом сезоне.
Общий тонус клуба: Даже без двух ведущих игроков клуба «Ванкувер» обладает колоссальной мощью в атаке, которая способна смять «Калгари» уже на стартовом отрезке предстоящей игры.
«Калгари»
Турнирное положение: Уже очевидно, что «Калгари» собирается перезагружаться, и это отчетливо продемонстрировал прошлогодний регулярный сезон.
Последние матчи: На подготовительном отрезке перед стартом чемпионата никто не ждал выдающихся результатов от «Калгари», но сами «огоньки» добились вполне вменяемых результатов (три победы при трех поражениях).
Травмированные игроки: В первом матче нового сезона «Калгари» не сможет помочь белорус Егор Шарангович из-за травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» клубу из Альберты придется довольно сложно, ибо болельщики в Ванкувере довольно «горячие».
Статистика для ставок
- «Калгари» выиграл у «Ванкувера» только один матч из пяти последних встреч
- «Огоньки» в победных предсезонных матчах не забрасывали менее четырех шайб за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.79, на гостей — 3.75.
Прогноз: Фаворитский статус «Ванкувера» сыграет свою роль
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87Трактор — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.06Эдмонтон — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным, поэтому большое количество удалений не исключено
Ставка: П1 с коэффициентом 1.85
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.77