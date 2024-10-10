В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет на «ППГ Пэйнгтс Арене» 10 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В новый сезон «Питтсбург» входит максимально уверенно, поскольку всех своих звезд он смог переподписать.

Последние матчи: Малкин и Кросби в предсезонных играх «Питтсбурга» играли очень даже прилично, а желания побеждать у них и партнеров по клубу было хоть отбавляй.

Травмированные игроки: В первой игре нового сезона за «Питтсбург» не сможет сыграть нападающий Мэтт Ньето, восстанавливающийся после перенесённой операции. Также будут отсутствовать по разным причинам Лизотт, Раст и Неделькович.

Общий тонус клуба: C «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду будет предельно тяжело, поскольку большинство последних поединков между этими командами завершались не в пользу «пингвинов».

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: В стартующем сезоне спрос с «Нью-Йорк Рейнджерс» будет максимальный, поскольку состав у клуба Лавиолетта один из сильнейших в лиге.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Подготовительные матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» провел на уровне, однако в двух последних матчах из трех выиграть не удалось.

Травмированные игроки: Не очень радует поклонников «Нью-Йорк Рейнджерс» тот факт, что старт сезона вполне может пропустить Артемий Панарин, испытывающий дискомфорт в верхней части тела. Линдгрен и Веси точно будут вне игры из-за ушибов.

Общий тонус клуба: Игра против «Питтсбурга» легкой прогулкой не предвидится, поскольку клуб из Пенсильвании серьезно намерен пошуметь в предстоящем регулярном чемпионате.

Статистика для ставок

«Питтсбург» за пять последних очных поединков смог победить всего лишь раз

В четырех последних победных встречах «пингвины» оформили в ворота соперника 20 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.58, на гостей — 2.19.

Прогноз: Гости приложат максимум усилий для победы в Пенсильвании

Альтернативный прогноз: Будет закрытый хоккей, поэтому на большое количество заброшенных шайб не будет большим

Ставка: П2 с коэффициентом 2.19

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.67