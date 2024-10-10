Питтсбург
Нью-Йорк Рейнджерс
«Питтсбург»
Турнирное положение: В новый сезон «Питтсбург» входит максимально уверенно, поскольку всех своих звезд он смог переподписать.
Последние матчи: Малкин и Кросби в предсезонных играх «Питтсбурга» играли очень даже прилично, а желания побеждать у них и партнеров по клубу было хоть отбавляй.
Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В первой игре нового сезона за «Питтсбург» не сможет сыграть нападающий Мэтт Ньето, восстанавливающийся после перенесённой операции. Также будут отсутствовать по разным причинам Лизотт, Раст и Неделькович.
Общий тонус клуба: C «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду будет предельно тяжело, поскольку большинство последних поединков между этими командами завершались не в пользу «пингвинов».
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: В стартующем сезоне спрос с «Нью-Йорк Рейнджерс» будет максимальный, поскольку состав у клуба Лавиолетта один из сильнейших в лиге.
Последние матчи: Подготовительные матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» провел на уровне, однако в двух последних матчах из трех выиграть не удалось.
Травмированные игроки: Не очень радует поклонников «Нью-Йорк Рейнджерс» тот факт, что старт сезона вполне может пропустить Артемий Панарин, испытывающий дискомфорт в верхней части тела. Линдгрен и Веси точно будут вне игры из-за ушибов.
Общий тонус клуба: Игра против «Питтсбурга» легкой прогулкой не предвидится, поскольку клуб из Пенсильвании серьезно намерен пошуметь в предстоящем регулярном чемпионате.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» за пять последних очных поединков смог победить всего лишь раз
- В четырех последних победных встречах «пингвины» оформили в ворота соперника 20 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.58, на гостей — 2.19.
Прогноз: Гости приложат максимум усилий для победы в Пенсильвании
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87Трактор — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.06Эдмонтон — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет закрытый хоккей, поэтому на большое количество заброшенных шайб не будет большим
Ставка: П2 с коэффициентом 2.19
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.67