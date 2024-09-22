Амур
Динамо
«Амур»
Турнирное положение: Дальневосточная команда из Хабаровска провела пять матчей, в которых набрала всего 4 очка. На текущий момент она остается десятой в таблице своей конференции.
Последние матчи: Сезон команды Андрея Мартемьянова начался с двух «сухих» поражений, за которыми последовала яркая гостевая победа над «Барысом» (5:1).
Амур — Динамо: коэффициенты букмекеров
В другой игре «тигры» сенсационно вырвали 2 очка у «Аванграда» в серии буллитов на его территории (3:2 Б), а в домашнем матче с «Куньлунем» «Амур» неожиданно потерпел неудачу (2:3).
Не сыграют: По-прежнему в составе «Амура» травмирован Илья Талалуев.
Состояние команды: «Амур» пытается обрести некую стабильность, но пока сталкивается с трудностями как в реализации, так и в плане разрушения.
Атакующие звенья «Амура» нуждаются в серьезных изменениях. Команда крайне мало забивает, что нередко приводит к упущенным победам.
Решение проблем в обороне и повышение точности в завершении станут ключевыми факторами, которые помогут «Амуру» улучшить свои результаты в контексте дальнейшей борьбы за место в первой восьмерке.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: Катастрофический старт динамовцев сопровождается 4 набранными очками в семи матчах, в результате чего столичный клуб застрял на десятом месте в таблице Запада.
Последние матчи: В последних пяти матчах команда Алексея Кудашова организовала всего одну победу: произошло это на «ВТБ Арене» в рамках противостояния с «Динамо» Минск (6:3).
В двух последних матчах «Динамо» Москва настигли новые неудачи: сперва было проиграно принципиальное дерби с ЦСКА (1:3), после чего команда потерпела крупное поражение от «Адмирала» (1:4).
Не сыграют: В составе московского клуба отсутствуют значимые кадровые потери.
Состояние команды: «Динамо» Москва продолжает искать свою игру, но пока успехи в этом направлении остаются скромными.
Защитные действия «Динамо» Москва часто подводят в ключевые моменты, в результате чего соперники успешно пользуются своими шансами. Оборона команды Кудашова остро нуждается в большей концентрации и слаженности.
Для улучшения позиций команде потребуется не только усилить игру на своей половине, но и прибавить в хладнокровности. На данном этапе это помогло бы избежать потерь очков в «проходных» матчах.
Статистика для ставок
- Московская команда проиграла все гостевые матчи в новом сезоне
- В каждой игре из четырех на выезде столичный клуб пропустил от трех голов и более
- На текущий момент команда Кудашова является одной из худших по пропущенным голам в лиге (3,4 шайбы за игру в среднем)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.30, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 1.95.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.
- 1.97Адмирал — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 1.90Динамо Минск — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
- 2.02Торпедо — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Столичная команда начала сезон катастрофически слабо, что автоматически повышает шансы Хабаровска на успех в домашней игре ввиду оборонительных проблем будущих гостей.
Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.85.
Прогноз: С учетом далеких от образцовых оборонительных показателей обеих команд встреча в Хабаровске будет подкреплена хорошей результативностью.
Ставка: Тотал обеих команд больше 1.5 за 1.85.