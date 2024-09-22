В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Платинум Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Дальневосточная команда из Хабаровска провела пять матчей, в которых набрала всего 4 очка. На текущий момент она остается десятой в таблице своей конференции.

Последние матчи: Сезон команды Андрея Мартемьянова начался с двух «сухих» поражений, за которыми последовала яркая гостевая победа над «Барысом» (5:1).

В другой игре «тигры» сенсационно вырвали 2 очка у «Аванграда» в серии буллитов на его территории (3:2 Б), а в домашнем матче с «Куньлунем» «Амур» неожиданно потерпел неудачу (2:3).

Не сыграют: По-прежнему в составе «Амура» травмирован Илья Талалуев.

Состояние команды: «Амур» пытается обрести некую стабильность, но пока сталкивается с трудностями как в реализации, так и в плане разрушения.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Атакующие звенья «Амура» нуждаются в серьезных изменениях. Команда крайне мало забивает, что нередко приводит к упущенным победам.

Решение проблем в обороне и повышение точности в завершении станут ключевыми факторами, которые помогут «Амуру» улучшить свои результаты в контексте дальнейшей борьбы за место в первой восьмерке.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Катастрофический старт динамовцев сопровождается 4 набранными очками в семи матчах, в результате чего столичный клуб застрял на десятом месте в таблице Запада.

Последние матчи: В последних пяти матчах команда Алексея Кудашова организовала всего одну победу: произошло это на «ВТБ Арене» в рамках противостояния с «Динамо» Минск (6:3).

В двух последних матчах «Динамо» Москва настигли новые неудачи: сперва было проиграно принципиальное дерби с ЦСКА (1:3), после чего команда потерпела крупное поражение от «Адмирала» (1:4).

Не сыграют: В составе московского клуба отсутствуют значимые кадровые потери.

Состояние команды: «Динамо» Москва продолжает искать свою игру, но пока успехи в этом направлении остаются скромными.

Защитные действия «Динамо» Москва часто подводят в ключевые моменты, в результате чего соперники успешно пользуются своими шансами. Оборона команды Кудашова остро нуждается в большей концентрации и слаженности.

Для улучшения позиций команде потребуется не только усилить игру на своей половине, но и прибавить в хладнокровности. На данном этапе это помогло бы избежать потерь очков в «проходных» матчах.

Статистика для ставок

Московская команда проиграла все гостевые матчи в новом сезоне

В каждой игре из четырех на выезде столичный клуб пропустил от трех голов и более

На текущий момент команда Кудашова является одной из худших по пропущенным голам в лиге (3,4 шайбы за игру в среднем)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 3.30, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 1.95.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Столичная команда начала сезон катастрофически слабо, что автоматически повышает шансы Хабаровска на успех в домашней игре ввиду оборонительных проблем будущих гостей.

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.85.

Прогноз: С учетом далеких от образцовых оборонительных показателей обеих команд встреча в Хабаровске будет подкреплена хорошей результативностью.

Ставка: Тотал обеих команд больше 1.5 за 1.85.