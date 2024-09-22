Адмирал
ЦСКА
«Адмирал»
Турнирное положение: Представляющая Владивосток команда провела пять матчей, в которых набрала 7 очков и расположилась на шестой строчке в конференции.
Последние матчи: Со своим будущим соперником команда Леонида Тамбиева уже пересеклась неделями ранее: в Москве «моряки» потерпели разгромное поражение (1:7).
Адмирал — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
После выезда в столицу «Адмирал» вернулся на домашний лед, где успел отметиться двумя крупными победами. В частности, ему удалось разгромить «Куньлунь» (7:1) и московское «Динамо» (4:1).
Не сыграют: В составе «моряков» одна потеря — Вячеслав Основин.
Состояние команды: «Адмирал» старается удерживать позиции, демонстрируя стойкость и характер. Команда активно борется в каждом матче, но временами ей не хватает стабильности для закрепления результата.
Защита «Адмирала» выглядит достаточно уверенно, однако нередко возникают моменты, когда соперники находят уязвимые зоны. Безусловно, такие ситуации «моряки» захотят минимизировать.
Если «Адмирал» сможет найти баланс между атакой и обороной и продолжит показывать целеустремленную игру, то получит неплохие шансы на то, чтобы улучшить свое турнирное положение в долгосрочной перспективе.
ЦСКА
Турнирное положение: По итогам семи матчей столичный клуб обосновался на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.
Последние матчи: В новом сезоне команда Илья Воробьева оформила четыре победы, а последнее поражение пришлось на гостевую игру с «Северсталью» (2:4).
Следующие две встречи ЦСКА провел у себя дома, где весьма удачно разобрался с региональными соперниками. В частности, «армейцы» обыграли московское «Динамо» (3:1) и «Витязь» (3:2).
Не сыграют: В рамках очередного гостевого матча «армейцам» не помогут Кристиан Ярош и Колби Уильямс.
Состояние команды: ЦСКА продолжает демонстрировать мощную — в сравнении с прошлым сезоном — игру в атаке. Команда неплохо двигается по турнирной таблице, претендуя вместе с тем на лидерство.
Тем не менее оборонительная линия ЦСКА нередко дает сбои, что приводит к ненужным пропущенным шайбам. Так, тренер Илья Воробьев подчеркивает важность стабилизации защитных действий во избежание результативных ошибок в ключевых матчах.
Если ЦСКА продолжит действовать уверенно и сбалансировано, команда сможет успешно завершить стартовый отрезок сезона и укрепить свои позиции среди элиты Запада.
Статистика для ставок
- В дебюте нового сезона «Адмирал» одержал две домашние победы с разницей в 3 шайбы и более
- На «Фетисов-Арене» «моряки» пока не пропускали больше гола в нынешней кампании
- ЦСКА готовится к поездке на Дальний Восток с двумя подряд гостевыми поражениями и суммарной разницей 4:8
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.68, ничья — в 4.32, а победа ЦСКА — в 1.82.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.
- 1.85Амур — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 10:30
- 1.90Динамо Минск — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 17:10
- 2.02Торпедо — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: На старте сезона «Адмирал» предстал в роли боевитого клуба, который способен оказать сопротивление любой команде, особенно когда ситуация доходит до домашних матчей. Во встрече с ЦСКА «моряки» будут вправе претендовать на очки.
Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.97.
Прогноз: Ввязываться в открытый атакующий хоккей Владивосток не станет. Команда попытается реализовать свои шансы и надежно отзащищаться, не претендуя тем самым на высокую результативность.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.93.