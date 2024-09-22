В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 10:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: Представляющая Владивосток команда провела пять матчей, в которых набрала 7 очков и расположилась на шестой строчке в конференции.

Последние матчи: Со своим будущим соперником команда Леонида Тамбиева уже пересеклась неделями ранее: в Москве «моряки» потерпели разгромное поражение (1:7).

После выезда в столицу «Адмирал» вернулся на домашний лед, где успел отметиться двумя крупными победами. В частности, ему удалось разгромить «Куньлунь» (7:1) и московское «Динамо» (4:1).

Не сыграют: В составе «моряков» одна потеря — Вячеслав Основин.

Состояние команды: «Адмирал» старается удерживать позиции, демонстрируя стойкость и характер. Команда активно борется в каждом матче, но временами ей не хватает стабильности для закрепления результата.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Защита «Адмирала» выглядит достаточно уверенно, однако нередко возникают моменты, когда соперники находят уязвимые зоны. Безусловно, такие ситуации «моряки» захотят минимизировать.

Если «Адмирал» сможет найти баланс между атакой и обороной и продолжит показывать целеустремленную игру, то получит неплохие шансы на то, чтобы улучшить свое турнирное положение в долгосрочной перспективе.

ЦСКА

Турнирное положение: По итогам семи матчей столичный клуб обосновался на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 9 очков.

Последние матчи: В новом сезоне команда Илья Воробьева оформила четыре победы, а последнее поражение пришлось на гостевую игру с «Северсталью» (2:4).

Следующие две встречи ЦСКА провел у себя дома, где весьма удачно разобрался с региональными соперниками. В частности, «армейцы» обыграли московское «Динамо» (3:1) и «Витязь» (3:2).

Не сыграют: В рамках очередного гостевого матча «армейцам» не помогут Кристиан Ярош и Колби Уильямс.

Состояние команды: ЦСКА продолжает демонстрировать мощную — в сравнении с прошлым сезоном — игру в атаке. Команда неплохо двигается по турнирной таблице, претендуя вместе с тем на лидерство.

Тем не менее оборонительная линия ЦСКА нередко дает сбои, что приводит к ненужным пропущенным шайбам. Так, тренер Илья Воробьев подчеркивает важность стабилизации защитных действий во избежание результативных ошибок в ключевых матчах.

Если ЦСКА продолжит действовать уверенно и сбалансировано, команда сможет успешно завершить стартовый отрезок сезона и укрепить свои позиции среди элиты Запада.

Статистика для ставок

В дебюте нового сезона «Адмирал» одержал две домашние победы с разницей в 3 шайбы и более

На «Фетисов-Арене» «моряки» пока не пропускали больше гола в нынешней кампании

ЦСКА готовится к поездке на Дальний Восток с двумя подряд гостевыми поражениями и суммарной разницей 4:8

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.68, ничья — в 4.32, а победа ЦСКА — в 1.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Прогноз: На старте сезона «Адмирал» предстал в роли боевитого клуба, который способен оказать сопротивление любой команде, особенно когда ситуация доходит до домашних матчей. Во встрече с ЦСКА «моряки» будут вправе претендовать на очки.

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 1.97.

Прогноз: Ввязываться в открытый атакующий хоккей Владивосток не станет. Команда попытается реализовать свои шансы и надежно отзащищаться, не претендуя тем самым на высокую результативность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.93.