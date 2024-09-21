В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 19:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: На момент начала игрового дня 19 сентября белорусская команда занимает пятую строчку в таблице Западной конференции с 6 очками в активе.

Такое же количество баллов набрал «Куньлунь», который провел на две игры больше. От четвертого ЦСКА «Динамо» Минск отстает на одно очко без учета встречи «армейцев» с «Витязем».

Последние матчи: В начале сезона команда Дмитрия Квартальнова одержала три крупные победы в четырех встречах, в то время как последний на сегодняшний день матч закончился домашним поражением минчан от московского «Динамо» (3:6).

Не сыграют: На момент публикации в составе белорусского клуба нет больших кадровых потерь.

Состояние команды: «Динамо» Минск выдает неплохую результативность, хотя далеко не всегда это гарант двух очков. Команда, очевидно, будет продолжать работать над улучшением реализации.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Оборона «Динамо» Минск выглядит достаточно уверенно. У клубов, которые являются прямыми конкурентами на дистанции, ситуация заметно хуже.

«Динамо» Минск имеет хорошие шансы на улучшение своего положения в турнирной таблице, если сумеет сохранить заданный ритм вдолгую и научится противостоять топ-соперникам.

«Северсталь»

Турнирное положение: В западной половине лиги череповецкий клуб является одним из приятных открытий начала сезона. На момент выхода материала команда занимает вторую строчку в таблице с 10 очками.

По набранным баллам «Северсталь» идет синхронно с «Локомотивом», однако Ярославль провел на матч меньше. От «Спартака» череповчане дистанцировались на одно очко.

Последние матчи: В преддверии выезда в Минск команда Андрея Козырева оформила три эффектные победы над непростыми соперниками. В частности, «сталь» разделалась с ЦСКА (4:2), «Металлургом» Мг и «Торпедо» (5:4).

Не сыграют: В Минск команда Козырева отправится в полном составе.

Состояние команды: «Северсталь» демонстрирует впечатляющую игру в атаке, на что указывают 24 гола за 7 матчей. Команда уверенно использует свои моменты, что и позволяет ей находиться в верхней части турнирной таблицы.

Однако оборона «Северстали» не так стабильна. Парням Козырева предстоит усилить этот компонент игры, чтобы минимизировать количество допущенных ошибок, влияющих на результат.

«Северсталь» продолжает демонстрировать сильные стороны впереди, но работа над укреплением обороны может стать ключом к долгосрочному успеху в сезоне.

Статистика для ставок

Минимум 5 голов забивали соперники в трех предыдущих личных встречах

В двух играх из трех на старте сезона в гостях «Северсталь»забросила 3 шайбы и более

В единственной встрече в Минске в нынешней кампании динамовцы одержали победу с разницей в 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.02, а победа «Северстали» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: И Минск, и Череповец на старте сезона стараются придерживаться собственной философии, которая строится на активном нападении. Так, очный матч этих команд должен получиться достаточно насыщенным в плане взятий ворот.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: Единственный матч в сезоне на домашнем катке закончился уверенной победой «Динамо». В текущей ситуации хозяева имеют хорошие шансы сохранить приятную для себя тенденцию.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.80.