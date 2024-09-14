Сочи
Трактор
«Сочи»
Турнирное положение: После очередной массовой закупки летом «Сочи» смотрится более, чем неплохо для клуба, которому пророчили беспросветное прозябание на дне Запада. Сейчас клуб се равно на последнем месте, но одинаковое количество очков с московским «Динамо» при двух матчах в запасе.
Последние матчи: В последнем поединке случилось поражение от «Витязя», но общая разница забитых и пропущенных шайб нулевая, что не может не радовать.
Сочи — Трактор: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В составе «Сочи» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Зубов может рассчитывать на всех сильнейших.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что «Сочи» в домашнем матче против «Трактора» сможет дать бой более мастеровитому сопернику.
«Трактор»
Турнирное положение: Не сказать, что «Трактор» предельно хорош на старте нового первенства, но его турнирные показатели значительно лучше, чем год назад на этом же отрезке.
Последние матчи: В последнем сыгранном поединке «Трактор» разобрался с самим СКА на его территории и умудрился не пропустить ни одной шайбы от одного из фаворитов сезона.
Травмированные игроки: Весьма радует, что к предстоящем матчу против не самого сильного соперника «Трактор» подходит в оптимальном составе.
Общий тонус клуба: В выездной игре против «Сочи» именно «Трактор» видится очевидным претендентом на успех.
Статистика для ставок
- Последний матч между этими клубами в Сочи завершился в пользу «леопардов»
- В четырех последних очных противостояниях этих клубов на территории «Сочи» забрасывалось минимум шесть шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.71, на ничью — 4.40, на гостей — 1.77.
Прогноз: У «Трактора» куда больше шансов на успех.
- 2.45Барыс — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.30Нефтехимик — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.68.