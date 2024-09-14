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    «Трактор» разберется с не самым сильным соперником?

    Сочи — Трактор: ставка и прогноз, новости. 14.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Трактор»
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    «Трактор»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на стадионе «Большой» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: После очередной массовой закупки летом «Сочи» смотрится более, чем неплохо для клуба, которому пророчили беспросветное прозябание на дне Запада. Сейчас клуб се равно на последнем месте, но одинаковое количество очков с московским «Динамо» при двух матчах в запасе.

    Последние матчи: В последнем поединке случилось поражение от «Витязя», но общая разница забитых и пропущенных шайб нулевая, что не может не радовать.

    Сочи — Трактор: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В составе «Сочи» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Зубов может рассчитывать на всех сильнейших.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что «Сочи» в домашнем матче против «Трактора» сможет дать бой более мастеровитому сопернику.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Не сказать, что «Трактор» предельно хорош на старте нового первенства, но его турнирные показатели значительно лучше, чем год назад на этом же отрезке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В последнем сыгранном поединке «Трактор» разобрался с самим СКА на его территории и умудрился не пропустить ни одной шайбы от одного из фаворитов сезона.

    Травмированные игроки: Весьма радует, что к предстоящем матчу против не самого сильного соперника «Трактор» подходит в оптимальном составе.

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    Общий тонус клуба: В выездной игре против «Сочи» именно «Трактор» видится очевидным претендентом на успех.

    Статистика для ставок

    • Последний матч между этими клубами в Сочи завершился в пользу «леопардов»

    • В четырех последних очных противостояниях этих клубов на территории «Сочи» забрасывалось минимум шесть шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.71, на ничью — 4.40, на гостей — 1.77.

    Прогноз: У «Трактора» куда больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.68.

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    «Сочи» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» разберется с не самым сильным соперником?
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