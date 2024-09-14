В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на стадионе «Большой» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: После очередной массовой закупки летом «Сочи» смотрится более, чем неплохо для клуба, которому пророчили беспросветное прозябание на дне Запада. Сейчас клуб се равно на последнем месте, но одинаковое количество очков с московским «Динамо» при двух матчах в запасе.

Последние матчи: В последнем поединке случилось поражение от «Витязя», но общая разница забитых и пропущенных шайб нулевая, что не может не радовать.

Травмированные игроки: В составе «Сочи» нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Зубов может рассчитывать на всех сильнейших.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что «Сочи» в домашнем матче против «Трактора» сможет дать бой более мастеровитому сопернику.

«Трактор»

Турнирное положение: Не сказать, что «Трактор» предельно хорош на старте нового первенства, но его турнирные показатели значительно лучше, чем год назад на этом же отрезке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В последнем сыгранном поединке «Трактор» разобрался с самим СКА на его территории и умудрился не пропустить ни одной шайбы от одного из фаворитов сезона.

Травмированные игроки: Весьма радует, что к предстоящем матчу против не самого сильного соперника «Трактор» подходит в оптимальном составе.

Общий тонус клуба: В выездной игре против «Сочи» именно «Трактор» видится очевидным претендентом на успех.

Статистика для ставок

Последний матч между этими клубами в Сочи завершился в пользу «леопардов»

В четырех последних очных противостояниях этих клубов на территории «Сочи» забрасывалось минимум шесть шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.71, на ничью — 4.40, на гостей — 1.77.

Прогноз: У «Трактора» куда больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: В игре будет много жесткости, поэтому резонно поставить на большое количество штрафа.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.68.