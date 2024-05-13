В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 13 мая. Начало встречи — в 01:30 (мск). «Бостон» — «Флорида»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон бостонцы закончили на четвертом месте в Восточной конференции со 109 баллами. На одно очко «Брюинз» отстали от первой тройки, которую замкнула «Флорида».

Последние матчи: Уже на первом этапе команда Джима Монтгомери прочувствовала весь драматизм кубкового формата, когда не смогла быстро уладить дела с «Торонто», прикончив его лишь в седьмой игре.

Еще труднее на текущий момент складывается соперничество с «Пантерз» с учетом того, что после яркой победы в первом матче — 5:1 —«Бостон» устроился на два крупных поражения, включая 2:6 в «ТД Гарден».

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Мэттью Пойтрас, Милан Лучич и Дентон Хайнен не сыграют в четвертом матче.

Состояние команды: В двух предыдущих встречах «Бостон» ни разу не подбирался к числу 20 в плане бросков в створ. При этом и оборона «Брюинз» не справляется с динамикой, которую навязывает «Флорида».

«Флорида»

Путь к плей-офф: Финалист прошлогоднего плей-офф завершил регулярку на третьем месте в Восточной конференции, набрав 110 очков. На 4 балла «Пантерз» отстали от лидеров таблицы — «Рейнджерс».

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли команда Пола Мориса вышла на своего соседа — «Тампу-Бэй», которую разбила без шансов, хотя соперничество и затянулось на пятую игру.

В раунде с «Бостоном» нам пришлось наблюдать за тем, как «Флорида» трансформируется по ходу серии, обучаясь на своих ошибках. Итогом такой работы стали две искрометные победы в двух последних матчах — 6:1, 6:2.

Не сыграют: На момент публикации в составе «Пантерз» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В матчах, закончившихся разгромной победой, «Флорида» сконцентрировалась и на количестве атак, и на качестве их завершения, параллельно сковывая нападение соперника.

Статистика для ставок

В шести матчах из последних девяти в «ТД Гарден» «Бостон» проиграл

В трех предыдущих гостевых встречах с участием «Флориды» суммарный показатель результативности добирался до отметки в 8 голов и более

В четырех встречах из восьми в нынешнем плей-офф «Флорида» забрасывала минимум 4 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.97, ничья — в 4.37, а победа «Флориды» — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.11, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.

Прогноз: В очередной раз далекая от привычно высокого уровня игра «Бостона» в нападении повлияла на результат, в то время как «Флорида», придерживаясь фирменного стиля, снова выдала образцовый матч, имея все шансы это повторить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.18.

Прогноз: В двух предыдущих встречах «Пантерз» в целом удалось выключить бостонцев из игры, не позволив их лидерам продемонстрировать все свои сильные качества. Кажется, команда Мориса здорово научилась справляться с этим соперником.

Ставка: «Флорида» не проиграет ни одного периода за 2.85.