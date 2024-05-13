«Бостон»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон бостонцы закончили на четвертом месте в Восточной конференции со 109 баллами. На одно очко «Брюинз» отстали от первой тройки, которую замкнула «Флорида».
Последние матчи: Уже на первом этапе команда Джима Монтгомери прочувствовала весь драматизм кубкового формата, когда не смогла быстро уладить дела с «Торонто», прикончив его лишь в седьмой игре.
Еще труднее на текущий момент складывается соперничество с «Пантерз» с учетом того, что после яркой победы в первом матче — 5:1 —«Бостон» устроился на два крупных поражения, включая 2:6 в «ТД Гарден».
Не сыграют: Мэттью Пойтрас, Милан Лучич и Дентон Хайнен не сыграют в четвертом матче.
Состояние команды: В двух предыдущих встречах «Бостон» ни разу не подбирался к числу 20 в плане бросков в створ. При этом и оборона «Брюинз» не справляется с динамикой, которую навязывает «Флорида».
«Флорида»
Путь к плей-офф: Финалист прошлогоднего плей-офф завершил регулярку на третьем месте в Восточной конференции, набрав 110 очков. На 4 балла «Пантерз» отстали от лидеров таблицы — «Рейнджерс».
Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли команда Пола Мориса вышла на своего соседа — «Тампу-Бэй», которую разбила без шансов, хотя соперничество и затянулось на пятую игру.
В раунде с «Бостоном» нам пришлось наблюдать за тем, как «Флорида» трансформируется по ходу серии, обучаясь на своих ошибках. Итогом такой работы стали две искрометные победы в двух последних матчах — 6:1, 6:2.
Не сыграют: На момент публикации в составе «Пантерз» нет кадровых потерь.
Состояние команды: В матчах, закончившихся разгромной победой, «Флорида» сконцентрировалась и на количестве атак, и на качестве их завершения, параллельно сковывая нападение соперника.
Статистика для ставок
- В шести матчах из последних девяти в «ТД Гарден» «Бостон» проиграл
- В трех предыдущих гостевых встречах с участием «Флориды» суммарный показатель результативности добирался до отметки в 8 голов и более
- В четырех встречах из восьми в нынешнем плей-офф «Флорида» забрасывала минимум 4 шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.97, ничья — в 4.37, а победа «Флориды» — в 2.23.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.11, на тотал меньше 5.5 — за 1.85.
- 2.02Каролина — Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.78Польша — Латвия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.83Австрия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Прогноз: В очередной раз далекая от привычно высокого уровня игра «Бостона» в нападении повлияла на результат, в то время как «Флорида», придерживаясь фирменного стиля, снова выдала образцовый матч, имея все шансы это повторить.
Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 2.18.
Прогноз: В двух предыдущих встречах «Пантерз» в целом удалось выключить бостонцев из игры, не позволив их лидерам продемонстрировать все свои сильные качества. Кажется, команда Мориса здорово научилась справляться с этим соперником.
Ставка: «Флорида» не проиграет ни одного периода за 2.85.