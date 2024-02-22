«Монреаль»
Турнирное положение: В последних играх сезона «Монреаль» совсем плох, и не только проигрывает всем подряд, но ещё и пропускает в свои ворота неимоверное число голов.
Последние матчи: За пять последних матчей всего лишь одна победа, которая пришлась на встречу против обескровленного «Анахайма» (5:0).
Травмированные игроки: Сан-Луи уже второй год борется с эпидемией травм, но пока что никак от этого бича его клуб избавиться не может. На протяжении длительного времени за клуб не могут играть Дах, Дворак, Уидман, Прайс и Харви-Пинар.
Общий тонус клуба: Матч против «Баффало» будет равным, поэтому хозяевам вполне может повезти одержать домашнюю победу.
«Баффало»
Турнирное положение: У «Баффало» в данный момент времени имеет абсолютно идентичные показатели с «Монреалем», но располагается выше в таблице за счет лучших результатов личных встреч.
Последние матчи: За шесть последних поединков «Сэйбрз» выиграли всего лишь два раза, но победа над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:0 запомнится поклонникам клуба надолго.
Травмированные игроки: У «клинков» на данным отрезке сезона не могут принимать участие в матчах Комри, Куинн, Олофссон, Пауэр и Самуэльссон, но даже с такими потерями подопечные Гранато способны творить удивительные результаты на льду.
Общий тонус клуба: В игре против «Монреаля» именно у гостей больше шансов одержать победу в предстоящей игре.
Статистика для ставок
- «Монреаль» за три последних проигранных матча пропустил 18 голов
- «Баффало» проиграл три из последних четырех очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.79, на гостей — 2.22.
Прогноз: В этом матче у «Баффало» весьма неплохие шансы на успех.
Альтернативный прогноз: Матч будет упорным, и перспектива овертайма очень даже высока.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.22.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.