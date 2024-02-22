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    «Баффало» способен обыграть «Монреаль» в Канаде?

    «Монреаль» — «Баффало». Ставка (к. 2.22), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Белл Центре» 22 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: В последних играх сезона «Монреаль» совсем плох, и не только проигрывает всем подряд, но ещё и пропускает в свои ворота неимоверное число голов.

    Последние матчи: За пять последних матчей всего лишь одна победа, которая пришлась на встречу против обескровленного «Анахайма» (5:0).

    Травмированные игроки: Сан-Луи уже второй год борется с эпидемией травм, но пока что никак от этого бича его клуб избавиться не может. На протяжении длительного времени за клуб не могут играть Дах, Дворак, Уидман, Прайс и Харви-Пинар.

    Общий тонус клуба: Матч против «Баффало» будет равным, поэтому хозяевам вполне может повезти одержать домашнюю победу.

    «Баффало»

    Турнирное положение: У «Баффало» в данный момент времени имеет абсолютно идентичные показатели с «Монреалем», но располагается выше в таблице за счет лучших результатов личных встреч.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За шесть последних поединков «Сэйбрз» выиграли всего лишь два раза, но победа над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:0 запомнится поклонникам клуба надолго.

    Травмированные игроки: У «клинков» на данным отрезке сезона не могут принимать участие в матчах Комри, Куинн, Олофссон, Пауэр и Самуэльссон, но даже с такими потерями подопечные Гранато способны творить удивительные результаты на льду.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Монреаля» именно у гостей больше шансов одержать победу в предстоящей игре.

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» за три последних проигранных матча пропустил 18 голов

    • «Баффало» проиграл три из последних четырех очных противостояний

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.79, на гостей — 2.22.

    Прогноз: В этом матче у «Баффало» весьма неплохие шансы на успех.

    Альтернативный прогноз: Матч будет упорным, и перспектива овертайма очень даже высока.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.22.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Монреаль» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Баффало» способен обыграть «Монреаль» в Канаде?
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