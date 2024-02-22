В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Белл Центре» 22 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: В последних играх сезона «Монреаль» совсем плох, и не только проигрывает всем подряд, но ещё и пропускает в свои ворота неимоверное число голов.

Последние матчи: За пять последних матчей всего лишь одна победа, которая пришлась на встречу против обескровленного «Анахайма» (5:0).

Травмированные игроки: Сан-Луи уже второй год борется с эпидемией травм, но пока что никак от этого бича его клуб избавиться не может. На протяжении длительного времени за клуб не могут играть Дах, Дворак, Уидман, Прайс и Харви-Пинар.

Общий тонус клуба: Матч против «Баффало» будет равным, поэтому хозяевам вполне может повезти одержать домашнюю победу.

«Баффало»

Турнирное положение: У «Баффало» в данный момент времени имеет абсолютно идентичные показатели с «Монреалем», но располагается выше в таблице за счет лучших результатов личных встреч.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За шесть последних поединков «Сэйбрз» выиграли всего лишь два раза, но победа над «Лос-Анджелесом» со счетом 7:0 запомнится поклонникам клуба надолго.

Травмированные игроки: У «клинков» на данным отрезке сезона не могут принимать участие в матчах Комри, Куинн, Олофссон, Пауэр и Самуэльссон, но даже с такими потерями подопечные Гранато способны творить удивительные результаты на льду.

Общий тонус клуба: В игре против «Монреаля» именно у гостей больше шансов одержать победу в предстоящей игре.

Статистика для ставок

«Монреаль» за три последних проигранных матча пропустил 18 голов

«Баффало» проиграл три из последних четырех очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.79, на гостей — 2.22.

Прогноз: В этом матче у «Баффало» весьма неплохие шансы на успех.

Альтернативный прогноз: Матч будет упорным, и перспектива овертайма очень даже высока.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.22.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.