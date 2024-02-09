В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 9 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» продолжает шаг за шагом приближаться к плей-офф: в 60 матчах он набрал 61 очко, которое удерживает его на восьмом месте на Востоке. Всего один балл разделяет его и девятый «Амур» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: В шести встречах из семи последних «Нефтехимик» не покидал площадку без набранных очков: за этот период нижнекамцы добились четырех побед и отвоевали по одному баллу в двух проигранных матчах.

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Последним соперником «Нефтехимика» оказалась «Лада». В противостоянии, которое затянулось на три матча, команда Олега Леонтьева сперва проиграла (0:2), а затем дважды кряду разделалась с тольяттинцами (4:3 ОТ, 4:2).

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Не сыграют: Нападающий Наиль Якупов — травма.

Состояние команды: На данном этапе регулярного сезона «Нефтехимику» удается добиваться локальных успехов, которые сохраняют за ним статус главного фаворита в энергозатратной битве аутсайдеров за место в плей-офф.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам 61 игры «Сибирь», с 61 очком на счету, по-прежнему находится на десятом месте в таблице Востока, отставая на 3 балла от «Нефтехимика», который провел на матч меньше.

Последние матчи: Первые февральские дни «Сибирь» провела в попытках сократить разрыв между прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф. И в процессе решения этой задачи ее ждали непростые матчи.

Самой важной во всех отношениях оказалась победа над «Амуром» (4:3 Б), за которой последовала сенсация на льду «Ак Барса» (4:1). Последнюю встречу команда Сергея Кривокрасова провела на льду «Локомотива». На «Арене-2000» «Сибирь» уступила в овертайме (2:3 ОТ).

Не сыграют: На момент публикации в составе «Сибири» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В течение нескольких последних дней «Сибири» удалось добиться значимых в плане дальнейшей борьбы побед, позволяющих не отстать от зоны плей-офф на расстояние, которое аннулировало бы их шансы на продвижение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.16, ничья — в 3.90, а победа «Сибири» — в 2.91.

Говорить о важности предстоящего матча для команд бессмысленно — обеим нужна победа. При этом если «Нефтехимику» +2 помогут уйти в отрыв в зоне плей-офф, то «Сибирь» таким образом сможет лишь не отстать от прямых конкурентов.

С учетом общей неплохой формы, которую набрали нижнекамцы, более продолжительного отдыха и фактора домашнего льда команда Олега Леонтьева будет ближе к успеху. Наши прогноз и ставка — «Нефтехимик» победит за 2.16.

В матчах с равными в плане соотношения сил соперниками нижнекамцы не стесняются брать инициативу в атаке. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Нефтехимика» больше 2.5 за 1.86.