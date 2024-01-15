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    Игра в Астане получится результативной?

    «Барыс» — «Лада». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Лада»
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    «Барыс» в матче с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Барыс Арене» 15 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 15 Января 2024 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Лада Лада
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    «Барыс»

    Турнирное положение: В 49 играх чемпионата «Барыс» набрал всего 40 очков, с которыми занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от клубов первой восьмерки на 15 баллов.

    Последние матчи: Еще несколько недель назад «Барыс» провел, пожалуй, самый яркий персональный отрезок в чемпионате, в который вошли четыре победы подряд. Кроме того, в трех матчах упомянутой серии клуб из Астаны забросил по 4+ шайбы.

    Однако после цикла успешных для команды Олега Болякина матчей настала более привычная в нынешнем сезоне кампания — ряд поражений. Поочередно «Барыс» уступил «Трактору» (1:5), «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Ак Барсу» (0:1 Б).

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    Не сыграют: Вратарь Эдвард Паскуаль — травма; под вопросом участие нападающего Батырлана Муратова из-за травмы.

    Состояние команды: На данный момент пределом «Барыса» являются короткие победные отрезки, которые глобально не влияют на его положение в таблице Востока и не позволяют приблизиться к зоне плей-офф.

    «Лада»

    Турнирное положение: «Лада» вернула недавно утраченную шестую строчку в таблице Востока. В 52 встречах она набрала 61 балл. Такое же количество очков имеет пятый «Трактор», который провел на игру больше.

    Последние матчи: До субботнего выезда в Екатеринбург «Лада» выдала неудачный период, в который вошли пять матчей без побед. Трижды тольяттинцы остались вообще без набранных очков и пропустили минимум четыре шайбы.

    В эту серию попала встреча и с «Автомобилистом» 9 января в Тольятти (1:4). Но, как было уже упомянуто, спустя несколько дней команда Олега Браташа взяла реванш на «Уралец-Арене» (4:3 ОТ).

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    • Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

    Состояние команды: В течение продолжительного отрезка «Лада» страдала из-за серьезных по ее меркам кадровых потерь. Но эта проблема понемногу уходит в прошлое, давая клубу новые надежды, связанные с продвижением по таблице Востока.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается в 2.43, ничья — в 3.96, а победа «Лады» — в 2.48.

    На данном этапе регулярки «Лада» все реже добивается побед. Тем не менее она не отказывается от своего стиля и пытается играть в атакующий хоккей, и возвращение в состав нескольких форвардов, вероятно, улучшит ситуацию в ближайшее время.

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    «Барыс» моментами также способен выдать зрелищный номер с большим количеством заброшенных шайб, но на дистанции он по-прежнему является одним из крупнейших неудачников Востока.

    В предстоящем матче — с учетом изложенных выше фактов — результативность должна подобраться к солидному уровню. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.03.

    После выезда в Екатеринбург команда Браташа прибавит в уверенности, что положительно отразится на итоговом результате в Астане. Наш альтернативный прогноз — «Лада» победит в матче за 1.91.

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    «Барыс» — «Лада»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Астане получится результативной?
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