В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Барыс Арене» 15 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барыс»

Турнирное положение: В 49 играх чемпионата «Барыс» набрал всего 40 очков, с которыми занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от клубов первой восьмерки на 15 баллов.

Последние матчи: Еще несколько недель назад «Барыс» провел, пожалуй, самый яркий персональный отрезок в чемпионате, в который вошли четыре победы подряд. Кроме того, в трех матчах упомянутой серии клуб из Астаны забросил по 4+ шайбы.

Однако после цикла успешных для команды Олега Болякина матчей настала более привычная в нынешнем сезоне кампания — ряд поражений. Поочередно «Барыс» уступил «Трактору» (1:5), «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Ак Барсу» (0:1 Б).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Вратарь Эдвард Паскуаль — травма; под вопросом участие нападающего Батырлана Муратова из-за травмы.

Состояние команды: На данный момент пределом «Барыса» являются короткие победные отрезки, которые глобально не влияют на его положение в таблице Востока и не позволяют приблизиться к зоне плей-офф.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» вернула недавно утраченную шестую строчку в таблице Востока. В 52 встречах она набрала 61 балл. Такое же количество очков имеет пятый «Трактор», который провел на игру больше.

Последние матчи: До субботнего выезда в Екатеринбург «Лада» выдала неудачный период, в который вошли пять матчей без побед. Трижды тольяттинцы остались вообще без набранных очков и пропустили минимум четыре шайбы.

В эту серию попала встреча и с «Автомобилистом» 9 января в Тольятти (1:4). Но, как было уже упомянуто, спустя несколько дней команда Олега Браташа взяла реванш на «Уралец-Арене» (4:3 ОТ).

Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

Состояние команды: В течение продолжительного отрезка «Лада» страдала из-за серьезных по ее меркам кадровых потерь. Но эта проблема понемногу уходит в прошлое, давая клубу новые надежды, связанные с продвижением по таблице Востока.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается в 2.43, ничья — в 3.96, а победа «Лады» — в 2.48.

На данном этапе регулярки «Лада» все реже добивается побед. Тем не менее она не отказывается от своего стиля и пытается играть в атакующий хоккей, и возвращение в состав нескольких форвардов, вероятно, улучшит ситуацию в ближайшее время .

«Барыс» моментами также способен выдать зрелищный номер с большим количеством заброшенных шайб, но на дистанции он по-прежнему является одним из крупнейших неудачников Востока.

В предстоящем матче — с учетом изложенных выше фактов — результативность должна подобраться к солидному уровню. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.03.

После выезда в Екатеринбург команда Браташа прибавит в уверенности, что положительно отразится на итоговом результате в Астане. Наш альтернативный прогноз — «Лада» победит в матче за 1.91.