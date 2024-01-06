В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 6 января. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции. По итогам 45 матчей он набрал 61 очко и отстал от первого «Металлурга» Мг на 4 балла, имея пару игр в запасе.

Последние матчи: Сейчас результаты «Авангарда» напоминают американские горки: команда выдает один успешный матч, за которым непременно следует поражение. По такому шаблону омичи проводят все игры со второй половины декабря.

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Одна из самых значимых встреч была провалена 24-го числа, когда в гости к команде Михаила Кравеца приехал лидер Востока — «Металлург» Мг, а «Авангарду» не удалось занять его место (2:3). В первом матче 2024-го омичи уступили «Салавату Юлаеву» (2:4).

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Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Владимира Ткачева из-за травмы.

Состояние команды: Вернувшись на лед после декабрьской паузы, «Авангард» утратил то постоянство, благодаря которому ворвался в гонку за лидерство. Сейчас омичи проводят посредственную кампанию, лишая себя возможности возглавить Восточную конференцию.

«Лада»

Турнирное положение: В 48 встречах тольяттинцам удалось набрать 58 очков, с которыми все еще находятся на четвертой позиции в таблице Востока. На один балл они отстают от третьего «Салавата Юлаева» и дистанцируются от пятого «Автомобилиста».

Последние матчи: В конце прошлого месяца «Лада» дважды успела прикончить элитных представителей двух конференций. С разгромным счетом она обыграла «Металлург» Мг (5:1) и «Динамо» Москва (4:0).

В заключительном матче 2023-го команда Олега Браташа уступила «Авангарду» (1:2). Вернуться к победам в дебютной встрече этого года «Ладе» также не удалось: на выезде она проиграла «Нефтехимику» (3:4 ОТ).

Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.

Состояние команды: Как и большинство лидеров Восточной конференции, «Лада» на данном этапе чемпионата не может похвастаться стабильностью. Однако команда всеми силами ведет борьбу за шанс вернуться в первую тройку, все еще демонстрируя конкурентоспособность на дистанции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 1.64, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 4.58.

Безусловно, на своем катке «Авангард» — очевидный фаворит. Тем не менее игра, демонстрируемая в последних матчах, вызывает вопросы и негативно отражается на его результатах.

«Лада» на текущий момент сама далека от оптимальных кондиций, но в конкретном матче соотношение сил, кажется, будет равным , если учесть состояние двух топ-представителей Востока.

В игре с нынешним «Авангардом» команда Олега Браташа вправе рассчитывать хотя бы на минимальную турнирную выгоду. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит с форой +1 за 1.97.

Как было упомянуто выше, один набранный балл — это то, на что готовы претендовать тольяттинцы. Наш альтернативный прогноз — «Лада» не проиграет за 2.24.