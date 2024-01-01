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    «Сиэтл» способен победить в зимней классике?

    «Сиэтл» — «Вегас». Ставка (к. 2.61), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Вегас»
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    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Т-Мобайл парк» 01 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Сиэтл» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 01 Января 2024 года
    Сиэтл
  • НХЛ
    •  Сиэтл 23:00 Вегас Вегас
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    «Сиэтл»

    «Сиэтл» не выглядит тем клубом, который в прошлом сезоне рвал и метал на протяжении всей регулярки.

    У коллектива Хэкстолла скопились неразрешимые проблемы на данный момент времени. В игровом плане «Кракен» сильно просели в силовом хоккей, без которого в лиге делать просто нечего.

    При этом с данным компонентом в прошлом сезоне все было в порядке. Пока же за счет комбинационного хоккея коллективу из штата Вашингтон не удается вклиниться даже в восьмерку сильнейших на Западе.

    Все прогнозы на НХЛ

    Предстоящий матч против «Вегаса» будет проводиться на открытом воздухе в рамках зимней классики, поэтому хозяевам будет максимально тяжело рассчитывать на успех.

    «Вегас»

    «Вегас» максимально долго не проигрывал на старте регулярного чемпионата, но со временем уровень мотивации это делать у подопечных Кэссиди упал и сейчас дружина из Невады даже не на первом месте на Западе.

    Не сказать, что игра пропала вовсе, однако игроки расслабились настолько, что даже аутсайдеры лиги могут устроить серьезную взбучку в отдельно взятом матче команде из Лас-Вегаса.

    В последней игре против «Лос-Анджелеса» гости смогли наконец-то победить после четырех поражений кряду.

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    Матч против «Сиэтла» будет тяжелым, н овсе равно у гостей больше шансов на успех из-за глубины состава, который более сыгран, нежели у «Кракен».

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.43, на гостей — 2.46.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Сиэтл» может забрать победу себе.

    Альтернативный прогноз: Команды порадуют болельщиков результативным хоккеем.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.61.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.42.

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    «Сиэтл» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» способен победить в зимней классике?
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