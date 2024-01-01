В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Т-Мобайл парк» 01 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Сиэтл» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сиэтл»

«Сиэтл» не выглядит тем клубом, который в прошлом сезоне рвал и метал на протяжении всей регулярки.

У коллектива Хэкстолла скопились неразрешимые проблемы на данный момент времени. В игровом плане «Кракен» сильно просели в силовом хоккей, без которого в лиге делать просто нечего.

При этом с данным компонентом в прошлом сезоне все было в порядке. Пока же за счет комбинационного хоккея коллективу из штата Вашингтон не удается вклиниться даже в восьмерку сильнейших на Западе.

Все прогнозы на НХЛ

Предстоящий матч против «Вегаса» будет проводиться на открытом воздухе в рамках зимней классики, поэтому хозяевам будет максимально тяжело рассчитывать на успех.

«Вегас»

«Вегас» максимально долго не проигрывал на старте регулярного чемпионата, но со временем уровень мотивации это делать у подопечных Кэссиди упал и сейчас дружина из Невады даже не на первом месте на Западе.

Не сказать, что игра пропала вовсе, однако игроки расслабились настолько, что даже аутсайдеры лиги могут устроить серьезную взбучку в отдельно взятом матче команде из Лас-Вегаса.

В последней игре против «Лос-Анджелеса» гости смогли наконец-то победить после четырех поражений кряду.

Матч против «Сиэтла» будет тяжелым, н овсе равно у гостей больше шансов на успех из-за глубины состава, который более сыгран, нежели у «Кракен».

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.43, на гостей — 2.46.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Сиэтл» может забрать победу себе.

Альтернативный прогноз: Команды порадуют болельщиков результативным хоккеем.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.61.

Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.42.