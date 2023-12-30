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    Еще одну уверенную победу одержит «Торонто» над «Коламбусом»

    «Коламбус» — «Торонто». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Торонто»
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    Остон Мэттьюс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей «Коламбус», имея 29 очков в активе, занимает 15-е место в таблице Западной конференции. От зоны первой восьмерки команда из Огайо отстает на 10 баллов.

    Последние матчи: В 20-х числах декабря «Коламбус» добился всего одной победы. На выезде «Блю Джекетс» устроили выдающийся в плане зрелищности матч, в котором разгромили «Баффало», продемонстрировав высококлассную реализацию (9:4).

    Однако за ярким шоу в «КиБанк Центре» последовали привычные для команды Паскаля Венсана будни. В частности, «Коламбус» поочередно проиграл «Вашингтону» (2:3 ОТ), «Торонто» (1:4) и «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

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    Состояние команды: В нынешнем своем виде «Коламбус» остается безнадежным аутсайдером Востока, который явно не претендует на кубковую квалификацию, плавно приближаясь к тому, чтобы закончить очередной сезон на дне таблицы с одним из самых низких в лиге процентов по набору очков.

    «Торонто»

    Турнирное положение: В 32 матчах «Торонто» набрал 40 очков, с которыми занимает пятую строчку в Восточной конференции. От третьей «Флориды» канадцев отделяют всего 2 балла. Кроме того, «Лифс» имеют две игры в запасе.

    Последние матчи: Текущие результаты «Торонто» — это смесь ярких побед и крупных поражений. По такому шаблону — без продолжительных серий — «Мэйпл Лифс» играют с конца ноября.

    В одном из недавних матчей команда Шелдона Кифа потерпела крупнейшее в текущем сезоне поражение. Ее соперником был «Баффало» (3:9). За позором в «КиБанк Центре» последовала победа над «Коламбусом» (4:1) и неудача в дерби с «Оттавой» (2:4).

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    Состояние команды: Оказавшись в середине таблицы в результате сумасшедшей конкуренции, «Торонто» по-прежнему претендует на высокие места и старается добывать очки в матчах подобных тому, который пройдет в ночь на субботу на «Нэшнуайд Арене».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается в 3.55, ничья — в 5.05, а победа «Торонто» — в 1.87.

    Возможно, «Мэйпл Лифс» сейчас далеки от оптимальных кондиций, но на Востоке, кажется, это проблема глобального характера.

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    Тем не менее встретиться канадцам предстоит с одним из главных неудачников конференции, который ни на что не претендует и демонстрирует тотальный разлад в игре.

    Перед рождественской паузой команда Шелдона Кифа порвала «Блю Джекетс» на их же катке. На данном этапе регулярки ей ничего не мешает проделать подобное еще раз. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 4.5 за 2.02.

    С учетом того, насколько плох «Коламбус», в качестве альтернативы можно выбрать ставку — «Торонто» забьет в каждом периоде за 2.39.

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    «Коламбус» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на хоккей. Еще одну уверенную победу одержит «Торонто» над «Коламбусом»
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