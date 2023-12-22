ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии Роберт Левандовский и Ферран Торрес«Барселона» — «Альмерия». Онлайн Джуд БеллингемТравма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии
  • 16:31
    • «Зенит» запросил 25 млн. евро за трансфер Клаудиньо
    Все новости спорта

    Гостевая серия «Вегаса» продолжится лучше

    «Тампа-Бэй» — «Вегас». Ставка (к. 3.08) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 22 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильям Карлссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Амали Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Тампа-Бэй»

    Турнирное положение: В 33 играх «Тампа-Бэй» набрала 35 очков, с которыми поднялась на восьмое место в Восточной конференции. Так, на один балл она ушла в отрыв сразу от нескольких конкурентов — «Вашингтона», «Нью-Джерси» и «Детройта».

    Последние матчи: Текущие результаты «Тампы-Бэй» явно далеки от понятия стабильности. Команда выдает один победный матч, который граничит с непременной потерей очков. По такому шаблону она играет с 8 декабря.

    В шести предыдущих встречах «Лайтнинг» оформили три победы и трижды проиграли. Последний матч команда Джона Купера провела на домашнем льду, где разорвала «Сент-Луис» (6:1), а Никита Кучеров оформил дубль.

    Все прогнозы на НХЛ

    Не сыграют: Нападающий Логан Браун — травма.

    Состояние команды: Нынешняя «Тампа-Бэй» является одним из самых непредсказуемых топ-клубов Востока, который, несмотря на все проблемы, ведет упорную борьбу за кубковую зону, пытаясь закрепиться на восьмой строчке.

    «Вегас»

    Турнирное положение: В 33 играх «Вегас» набрал 47 очков, с которыми по-прежнему находится на первом месте в таблице Запада, но дистанция между вторым «Ванкувером» сократилась до одного балла при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Вегас» потерпел всего одно поражение, а в период с 7 по 13 декабря выдал 4-матчевую серию побед, в рамках которой дважды разгромил разного класса соперников и каждый раз забрасывал от четырех и более шайб.

    На фоне такого ряда максимально неожиданным оказалось крупное поражение на домашнем льду от «Баффало» (2:5). На этой неделе команда Брюса Кэссиди уверенно разобралась с «Оттавой» (6:3) и уступила «Каролине» (2:6).

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Бостон», «Коламбус» забросил девять шайб «Баффало», Марченко оформил натуральный хет-трик
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря
  • Сегодня

    • Не сыграют: Вратари Адин Хилл и Робин Ленер, защитники Ши Теодор и Кидан Корчан, нападающий Киган Колесар — травмы.

    Состояние команды: Если смотреть на результаты на длинной дистанции, то «Вегас» является одним из самых стабильных в плане набора очков клубов Запада. И хотя он проигрывал матчи сериями, все равно сумел сохранить за собой первую позицию, поскольку конкуренты в определенные отрезки выглядели еще хуже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.24, ничья — в 4.64, а победа «Вегаса» — в 3.08.

    Пока «Тампа-Бэй» куражилась в матче со стабильно проблемным «Сент-Луисом», «Вегас» по-крупному отлетал на «PNC-арене», где «Каролина» поймала кураж и выключила действующего чемпиона из игры.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Тем не менее во Флориде «Голден Найтс» готовятся изменить ход гостевой серии. Нынешняя «Тампа-Бэй» — это команда случая. Она может провести успешный матч, а затем непредсказуемо проиграть.

    Кажется, во встрече с нестабильной командой Джона Купера, оборона которой по-прежнему остается слабым местом, «Вегас» способен реабилитироваться. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 3.08.

    С учетом результативности, демонстрируемой «Голден Найтс» неделями ранее, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Унион — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сарагоса — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тампа-Бэй» — «Вегас»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на хоккей. Гостевая серия «Вегаса» продолжится лучше
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры