В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Амали Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В 33 играх «Тампа-Бэй» набрала 35 очков, с которыми поднялась на восьмое место в Восточной конференции. Так, на один балл она ушла в отрыв сразу от нескольких конкурентов — «Вашингтона», «Нью-Джерси» и «Детройта».

Последние матчи: Текущие результаты «Тампы-Бэй» явно далеки от понятия стабильности. Команда выдает один победный матч, который граничит с непременной потерей очков. По такому шаблону она играет с 8 декабря.

В шести предыдущих встречах «Лайтнинг» оформили три победы и трижды проиграли. Последний матч команда Джона Купера провела на домашнем льду, где разорвала «Сент-Луис» (6:1), а Никита Кучеров оформил дубль.

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Не сыграют: Нападающий Логан Браун — травма.

Состояние команды: Нынешняя «Тампа-Бэй» является одним из самых непредсказуемых топ-клубов Востока, который, несмотря на все проблемы, ведет упорную борьбу за кубковую зону, пытаясь закрепиться на восьмой строчке.

«Вегас»

Турнирное положение: В 33 играх «Вегас» набрал 47 очков, с которыми по-прежнему находится на первом месте в таблице Запада, но дистанция между вторым «Ванкувером» сократилась до одного балла при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Вегас» потерпел всего одно поражение, а в период с 7 по 13 декабря выдал 4-матчевую серию побед, в рамках которой дважды разгромил разного класса соперников и каждый раз забрасывал от четырех и более шайб.

На фоне такого ряда максимально неожиданным оказалось крупное поражение на домашнем льду от «Баффало» (2:5). На этой неделе команда Брюса Кэссиди уверенно разобралась с «Оттавой» (6:3) и уступила «Каролине» (2:6).

Не сыграют: Вратари Адин Хилл и Робин Ленер, защитники Ши Теодор и Кидан Корчан, нападающий Киган Колесар — травмы.

Состояние команды: Если смотреть на результаты на длинной дистанции, то «Вегас» является одним из самых стабильных в плане набора очков клубов Запада. И хотя он проигрывал матчи сериями, все равно сумел сохранить за собой первую позицию, поскольку конкуренты в определенные отрезки выглядели еще хуже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.24, ничья — в 4.64, а победа «Вегаса» — в 3.08.

Пока «Тампа-Бэй» куражилась в матче со стабильно проблемным «Сент-Луисом», «Вегас» по-крупному отлетал на «PNC-арене», где «Каролина» поймала кураж и выключила действующего чемпиона из игры.

Тем не менее во Флориде «Голден Найтс» готовятся изменить ход гостевой серии. Нынешняя «Тампа-Бэй» — это команда случая. Она может провести успешный матч, а затем непредсказуемо проиграть .

Кажется, во встрече с нестабильной командой Джона Купера, оборона которой по-прежнему остается слабым местом, «Вегас» способен реабилитироваться. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 3.08.

С учетом результативности, демонстрируемой «Голден Найтс» неделями ранее, в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3 за 2.24.