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    «Авангард» одержит первую победу после паузы

    «Авангард» — «Сочи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сочи»
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    Валентин Пьянов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 21 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Авангард»

    Турнирное положение: По итогам 39 матчей «Авангард» остался с 55 очками, с которыми по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции, отставая по дополнительным пунктам от «Магнитки», проведшей на две игры больше.

    Последние матчи: Неделями ранее «Авангард» был одним из нескольких клубов, который выдал безумную беспроигрышную серию. Так, партия омичей состояла из десяти матчей без единой потери очков.

    Коэффициенты матча Авангард — Сочи

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    Однако 23 ноября «Салават Юлаев» это исправил (1:3). После матча в Уфе команда Михаила Кравеца добилась еще четырех побед, обыграв «Витязь» (4:1), «Нефтехимик» (4:3 Б), «Амур» (2:1) и «Барыс» (5:1). В последней встрече омичи крупно влетели «Ак Барсу» (0:4).

    Не сыграют: На момент публикации у «Авангарда» полный состав, доступный на игру с «Сочи».

    Состояние команды: Прошлый месяц стал для «Авангарда» переломным в контексте борьбы за лидерские позиции в Восточной конференции. Воспользовавшись спадом конкурентов, омичи вклинились в гонку за первое место.

    «Сочи»

    Турнирное положение: После 41 игры «Сочи» занимает десятое место в Западной конференции с 32 очками. На один балл он опережает «Витязь» и на 3 очка отстает от «Куньлуня» при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Последняя победа «Сочи» в чемпионате датирована 26 ноября. В тот день южане отправились на Дальний Восток — в Хабаровск — где разгромили «Амур» (5:2).

    За встречей на «Платинум Арене» последовала очередная серия неудач, в период которой команда Дмитрия Кокорева потерпела пять поражений подряд. Уступили сочинцы «Локомотиву» (0:2, 2:3 ОТ), «Куньлуню» (4:5 ОТ), «Спартаку» (3:4) и СКА (2:7).

    Не сыграют: Нападающий Матвей Мичков — болезнь.

    Состояние команды: После яркого и, безусловно, сенсационного старта «Сочи», избавившись от главного лидера атаки, откатится к нормам аутсайдера, который теперь едва ли готов вернуться в гонку за место в первой восьмерке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 1.48, ничья — в 5.20, а победа «Сочи» — в 6.05.

    Домашние 0:4 от «Ак Барса» — явно не то, как «Авангард», идущий по дистанции весьма уверенно, планировал войти в чемпионат после паузы. Однако зацикливаться на предыдущей неудаче команда Кравеца не намерена.

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    Теперь ей предстоит сыграть, возможно, с одним из самых удобных на текущий момент соперников, которого преследуют серийные неудачи и непонимание, как все исправить.

    В трех последних матчах «Сочи» непременно пропускал по 4 шайбы. Вероятно, с таким разладом в обороне он вряд ли выстоит в Омске. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 4.5 за 2.00.

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    «Авангард» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» одержит первую победу после паузы
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