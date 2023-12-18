В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 18 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Оттава»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вегас»

Как и многие топ-клубы Запада, «Вегас» уже успел потерять немало очков даже в матчах, в которых считался железным фаворитом. Тем не менее результаты вдолгую позволяют действующему чемпиону превосходить конкурентов.

В 31 матче клуб из Лас-Вегаса, Невада, набрал 45 очков, с которыми закрепился на первом месте в Западной конференции, оторвавшись на 4 балла от второго «Ванкувера», «Кэнакс» провели на игру меньше.

В первой половине текущего месяца — в период с 7 по 13 декабря — команда Брюса Кэссиди выдала очередной высококлассный отрезок, в рамках которого добилась четырех подряд побед, закрепив за ними высокую результативность.

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Так, минимум четыре шайбы «Вегас» забросил в ворота «Сент-Луиса» (6:3), «Далласа» (6:1), «Сан-Хосе» (5:4 Б) и «Калгари» (5:4 ОТ). Однако в домашнем матче с «Баффало» 16 декабря с беспроигрышным рядом пришлось распрощаться (2:5).

«Оттава»

Несмотря на точечные усиления «Оттава» — с довольно неплохим составом — по-прежнему томится на дне таблицы Востока и не воспринимается всерьез в контексте борьбы за плей-офф.

В 25 матчах клуб из канадской провинции Онтарио набрал 22 очка и рухнул на последнее место в Восточной конференции. На фоне большинства соперников он имеет несколько игр в запасе, но разрыв между топ-8 уже сейчас составляет 12 баллов.

Последнюю на текущий момент победу команда Ди Джея Смита оформила 10 декабря, разгромив на выезде «Детройт» (5:1). Всего в этом месяце «Сенаторз» выиграли в трех матчах из восьми.

После яркого перфоманса на льду «Литл Сизарс Арены» канадцев накрыла серия поражений, в период которой они непременно пропускали от 4 шайб и более. Соперниками «Оттавы» были «Каролина» (1:4), «Сент-Луис» (2:4) и «Даллас» (4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Вегаса» букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 5.16, а на победу «Оттавы» — 3.94.

Перед матчем с «Оттавой» «Вегас» на своем катке был разгромлен «Баффало». Однако домашние 2:5 не делают его менее слабым на фоне «Сенаторз», которые продолжают проигрывать по-крупному почти всем подряд.

У «Оттавы» никуда не делись их катастрофические проблемы оборонительного плана , а потому шансы на успех на катке лидера Запада сводятся к нулю.

В пяти последних матчах с участием «Голден Найтс» общая результативность подбиралась к рубежу в 7+ заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.05.

Учитывая разрыв в классе между командами, в победе хозяев едва ли можно усомниться. Наш альтернативный прогноз — «Вегас» не проиграет + ТБ 5.5 за 1.92.