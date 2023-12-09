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    «Флорида» справится с кризисным «Питтсбургом»

    «Флорида» — «Питтсбург». Ставка и прогноз (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Питтсбург»
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    «Флорида» в матче с «Далласом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 9 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 09 Декабря 2023 года
    Флорида
  • НХЛ
    •  Флорида 03:00 Питтсбург Питтсбург
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    «Флорида»

    Предыдущий сезон превратился для «Флориды» в сказку, которая она хотела бы пережить заново в текущей кампании. При этом выйти в плей-офф команда планирует максимально уверенно, оказавшись как можно выше в таблице Востока.

    На данный момент клуб из Санрайза, штат Флорида, набрал 32 очка, с которыми занимает третью строчку в конференции. На 4 балла он отстает от двух лидеров и на одно очко опережает четвертый «Детройт».

    Коэффициенты матча Флорида — Питтсбург

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    Последняя по-настоящему мощная серия «Флориды» прошла в период с 7 по 15 ноября. Тогда команда Пола Мориса одержала пять побед подряд. После этого «Пантерз» играют рваными отрезками, чередуя успешную встречу непременным провалом.

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    По такому шаблону «Флорида» провела 10 предыдущих матчей (5 побед, 5 поражений). Последние две игры прошли на территории «Пантерз», где они сперва уступили «Айлендерс» (3:4), а затем разделались с «Далласом» (5:4).

    «Питтсбург»

    В регулярном сезоне перед «Питтсбургом» стоит задача любой ценой пройти кубковую квалификацию. Однако разноплановые игровые проблемы и высокая конкуренция значительно усложняют главную турнирную цель.

    Сейчас «Питтсбург» занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 очками после 25 матчей. Такое же количество баллов набрали «Монреаль» и «Нью-Джерси», а от зоны первой восьмерки клуб из Пенсильвании отстает на 3 очка.

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    • Как и «Флорида», «Питтсбург» добился пяти побед подряд во второй половине прошлого месяца. Но после успешного цикла команду Майка Салливана накрыл кризис, из которого не нашлось выхода до сих пор.

    В частности, в 8 встречах из 11 «Пингвинз» проиграли. К выезду в Санрайз они готовятся с 3-матчевой серией неудач. Дважды «Питтсбург» провалил дерби с «Филадельфией» (3:4 Б, 1:2 ОТ), а дополнил этот ряд поражением во встрече с «Тампой-Бэй» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Флориды» букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.75, а на победу «Питтсбурга» — 3.06.

    «Флорида» в последних матчах не может играть так, чтобы победы были поставлены на поток и сформировали хотя бы минимальную по продолжительности серию без поражений. Тем не менее сейчас она по многим параметрам превосходит своего будущего соперника.

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    У «Пантерз» лучше дела обстоят и с реализацией, и с набором очков, и с возможностью вытаскивать серьезные игры. Ни одним из этих компонентов «Питтсбург» в нынешней форме похвастаться не может.

    При подобном раскладе команда Пола Мориса, играющая дома, едва ли захочет делить очки с таким «Питтсбургом». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.07.

    По пять шайб забрасывали «Пантерз» в трех встречах из последних пяти. Учитывая еще и разлад в обороне у «Пингвинз», рекомендуем также ставку — индивидуальный тотал «Флориды» больше 3.5 за 1.98.

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    «Флорида» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Флорида» справится с кризисным «Питтсбургом»
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