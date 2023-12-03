В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торонто»

В прошлом сезоне «Торонто» наконец-то удалось покончить с многолетним проклятием плей-офф. В новой кампании канадцы из Онтарио также готовы пройти кубковую квалификацию, а в раунде на вылет — замахнуться на большее.

В 21 матче «Торонто» удалось набрать 27 очков, которые делают его четвертым в Восточной конференции. По дополнительным пунктам он ушел в отрыв от двух других преследователей и на 3 балла отстает от зоны первой тройки, которую замыкает «Флорида».

В период с 11 по 19 ноября «Торонто» провел самую продолжительную в текущем сезоне персональную серию побед, которая разрослась до четырех матчей, а была прервана максимально неожиданно — на катке «Чикаго», которому команда Шелдона Кифа уступила в овертайме (3:4 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

После встречи с «Блэкхокс» канадцы проиграли «Питтсбургу» (2:3), а затем добились пары побед на родном катке. Так, у себя дома «Торонто» одержал верх над «Флоридой» (2:1 Б) и «Сиэтлом» (4:3 Б).

«Бостон»

В прошлой регулярке «Бостон» обновил сразу два рекорда НХЛ. В частности, он стал лучшим по набранным очкам и по количеству побед. Однако ранний вылет в плей-офф перечеркнул упомянутые достижения. В новом сезоне «Брюинз» будут стремиться это исправить.

Проведя 22 матча, клуб из одноименного города в штате Массачусетс занимает второе место в Восточной конференции с 33 очками. По дополнительным показателям он уступает первую позицию «Рейнджерс», которые провели на игру меньше.

К выезду в Канаду команда Джима Монтгомери готовится не в лучшей форме: в трех матчах из четырех последних она осталась без очков, показав при этом нетипично слабую игру в обороне. Минимум пять голов было пропущено в каждой встрече.

В рамках самой затяжной в нынешнем сезоне серии поражений «Бостон» уступил «Детройту» (2:5), «Рейнджерс» (4:7) и «Коламбусу» (2:5). Но в последнем матче «Брюинз» прервали провальный цикл, разгромив дома «Сан-Хосе» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.58, а на победу «Бостона» — 2.65.

Пока «Бостон» переживает небольшой игровой спад, разминаясь только на очевидных аутсайдерах, «Торонто», кажется, приблизился к кондициям, соответствующим топ-клубу , способному побороться за лучшие места в конференции.

Безусловно, бостонцы вернутся на прежний уровень, но сейчас канадцы из Онтарио имеют прекрасную возможность набрать 2 балла в игре с одним из сильнейших представителей Востока.

Дома «Мэйпл Лифс» будет крайне сложно противостоять «Брюинз», но форма последних сейчас далека от оптимальной. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит в матче за 1.87.

В этой игре сойдутся две команды, которые любят оборонительный хоккей, предпочитая лишний раз не тратить силы на атаку. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.85.