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    «Флорида» не столкнется с трудностями в игре с «Айлендерс»?

    «Флорида» — «Айлендерс». Ставка и прогноз (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Айлендерс»
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    «Флорида» в матче с «Монреалем»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на арене «Амерант Банк» 3 декабря. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Айлендерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Флорида»

    В прошлом сезоне «Флорида» выдала откровенно слабую регулярку, но превратила Кубок Стэнли в свою личную сказку. В новой кампании амбициозные «Пантерз» также замахнутся на высокие цели, предварительно оказавшись в списке лидеров конференции.

    По итогам 23 матчей «Флорида» занимает второе место в Восточной конференции с 30 очками в активе. Всего 3 балла отделяют команду из Санрайза от «Рейнджерс» и «Бостона», воюющих за первую позицию.

    В преддверии игры с «Айлендерс» команда Пола Мориса потерпела три поражения в пяти матчах, причем дважды проиграла безвольно, без особой борьбы. В таком стиле она отдала очки «Бостону» (1:3) и «Виннипегу» (0:3). Обе встречи прошли на территории «Пантерз».

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    Однако в следующих матчах «Флорида» вновь вышла на высокий уровень, хотя добиться стопроцентных результатов не сумела. Так, команда Мориса разгромила «Оттаву» (5:0), отняла один балл у «Торонто» (1:2 Б) и не пожалела «Монреаль» (5:1).

    «Айлендерс»

    В текущем сезоне, как и в предыдущем, «Айлендерс» остаются твердыми середняками, для которых кубковая квалификация уже была бы успехом. Однако сумасшедшая конкуренция и плотность в таблице со всех сторон значительно усложняют эту задачу.

    В 22 играх базирующийся в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, клуб набрал 24 очка, с которыми занимает девятое место в Восточной конференции. Столько же баллов на счету десятой «Филадельфии», а «Нью-Джерси» и «Питтсбург» отстают от «Айлс» всего на одно очко.

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    • Во второй половине ноября команда Лейна Ламберта добилась трех подряд побед, что в определенной степени стало переломным моментом после затянувшейся на семь матчей серии поражений.

    Однако в двух встречах из трех последних «Айлендерс» вновь проиграли. Поочередно команда Ламберта уступила «Филадельфии» (0:1 Б) и «Нью-Джерси» (4:5). Зато в матче 1 декабря она подарила сенсацию, отняв очки у «Каролины» на ее же катке (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Флориды» букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 4.59, а на победу «Айлендерс» — 3.30.

    К очной игре в Санрайзе обе команды подходят не в оптимальной форме, сталкиваясь с похожими проблемами на льду. Но даже в таких условиях «Флорида», показывающая более уверенные результаты на дистанции, способна разбираться с соперниками уровня «Айлендерс».

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    Конечно, ньюйоркцы могут выдать одну-две сумасшедшие встречи против фаворитов, но чаще это явление мимолетное, в то время как более привычная для них среда характеризуется сериями неудач и крайне слабой — даже иногда скучной — игрой в нападении.

    На домашнем льду «Пантерз» завладеют инициативой и добьются преимущества, стараясь минимизировать число ошибок у своих ворот. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТМ 6.5 за 3.14.

    Если же не акцентировать внимание на общей результативности, которая едва ли сможет пробить верх, то в качестве альтернативы стоит рассмотреть вариант — «Флорида» победит за 2.02.

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    «Флорида» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Флорида» не столкнется с трудностями в игре с «Айлендерс»?
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