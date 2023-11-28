В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ак Барс»

В течение долгого времени «Ак Барс» оставался одним из главных претендентов на лидерство в Восточной конференции, однако игровой кризис, который накрыл команду еще в конце октября, существенно повлиял на ее планы и амбиции в этом направлении.

По итогам 35 матчей «Ак Барс» опустился на пятое место в Восточной конференции с 42 очками в активе. Столько же баллов заработал шестой «Автомобилист», а от четвертого «Салавата» казанцы отстают на одно очко.

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В восьми предыдущих встречах команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела шесть поражений. В половине этих матчей казанцы не отметились ни одним результативным действием. Последнюю домашнюю победу один из сильнейших клубов Востока оформил 16 ноября. В тот день он разгромил «Динамо» Москва (4:1).

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В период с 18 по 23 ноября «Ак Барс» накрыла очередная серия неудач, в которую вошли матчи с «Салаватом» (0:1), московским «Динамо» (1:4) и «Куньлунем» (0:1). Последняя встреча закончилась для казанцев удачно: в Балашихе они разобрались с «Витязем» (3:2).

«Лада»

К очной встрече на «Татнефть-Арене» «Лада» подходит не в лучшем расположении духа: в статистике клуба из Тольятти стало гораздо больше поражений, но он изо всех сил старается выдержать высокий темп, обусловленный серьезной конкуренцией.

В 36 играх «Ладе» удалось набрать 46 очков, с которыми она занимает шестую строчку в Восточной конференции. На один балл тольяттинцы отстают от второго «Авангарда», а четвертый «Салават Юлаев» опережают на 3 очка.

Во второй половине ноября команда Олега Браташа одержала всего одну победу в пяти матчах. Единственные за этот период два балла клуб из Тольятти набрал дома в игре с минским «Динамо» (3:1).

В двух последних встречах «Лада» уступила, но набрала по одному баллу. Сперва она проиграла в овертайме «Локомотиву» (1:2 ОТ) и по такому же шаблону провела матч на катке «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.70, а на победу «Лады» — 4.68.

К очной встрече с тольяттинцами «Ак Барс» подходит с явным форменным спадом . И даже успешный матч с «Витязем» не перечеркивает этот факт.

Особенно тяжело команде Зинэтулы Билялетдинова будет играть с воспоминаниями о двух предыдущих встречах, в которых «Лада» одержала верх. Да, сейчас клуб из Тольятти сам далек от оптимальных кондиций, но сил на хороший матч на «Татнефть-Арене» у него будет достаточно.

Несмотря на расклады, команда Олега Браташа не смирится с ролью беззубого аутсайдера. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит с форой +1 за 1.88.

В двух предыдущих очных встречах тольяттинцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» больше 2 за 2.50.