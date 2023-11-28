ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шакур СтивенсонХэйни и Ломаченко легко побьют Стивенсона. Хайповый американец далеко не топ Антони и Фернандеш«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 0:3. Онлайн Фрагмент матчаФаворит в борьбе за бронзу. «Динамо» зрелищно обыграло ЦСКА
  • 00:39
    • «Ювентус» и «Интер» не выявили победителя
  • 00:39
    • «Лилль» уверенно обыграл «Лион» на выезде
  • 23:56
    • Халк помог «Атлетико Минейро» взять три очка, «Ботафого» снова потерял очки
  • 22:39
    • Мадридский «Реал» одолел «Кадис» и возглавил таблицу Примеры
    Все новости спорта

    «Лада» сумеет добиться успеха в Казани

    «Ак Барс» — «Лада». Ставка и прогноз (к. 1.88) на хоккейный матч КХЛ 28 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Ладу
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Лада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Кугрышев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Лада Лада
  • КХЛ
    •

    «Ак Барс»

    В течение долгого времени «Ак Барс» оставался одним из главных претендентов на лидерство в Восточной конференции, однако игровой кризис, который накрыл команду еще в конце октября, существенно повлиял на ее планы и амбиции в этом направлении.

    По итогам 35 матчей «Ак Барс» опустился на пятое место в Восточной конференции с 42 очками в активе. Столько же баллов заработал шестой «Автомобилист», а от четвертого «Салавата» казанцы отстают на одно очко.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Лада

    1X2Новым игрокам
  • 1.724.304.50Бонус$9500
    •

    В восьми предыдущих встречах команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела шесть поражений. В половине этих матчей казанцы не отметились ни одним результативным действием. Последнюю домашнюю победу один из сильнейших клубов Востока оформил 16 ноября. В тот день он разгромил «Динамо» Москва (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 18 по 23 ноября «Ак Барс» накрыла очередная серия неудач, в которую вошли матчи с «Салаватом» (0:1), московским «Динамо» (1:4) и «Куньлунем» (0:1). Последняя встреча закончилась для казанцев удачно: в Балашихе они разобрались с «Витязем» (3:2).

    «Лада»

    К очной встрече на «Татнефть-Арене» «Лада» подходит не в лучшем расположении духа: в статистике клуба из Тольятти стало гораздо больше поражений, но он изо всех сил старается выдержать высокий темп, обусловленный серьезной конкуренцией.

    В 36 играх «Ладе» удалось набрать 46 очков, с которыми она занимает шестую строчку в Восточной конференции. На один балл тольяттинцы отстают от второго «Авангарда», а четвертый «Салават Юлаев» опережают на 3 очка.

    Во второй половине ноября команда Олега Браташа одержала всего одну победу в пяти матчах. Единственные за этот период два балла клуб из Тольятти набрал дома в игре с минским «Динамо» (3:1).

    В двух последних встречах «Лада» уступила, но набрала по одному баллу. Сперва она проиграла в овертайме «Локомотиву» (1:2 ОТ) и по такому же шаблону провела матч на катке «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.70, а на победу «Лады» — 4.68.

    К очной встрече с тольяттинцами «Ак Барс» подходит с явным форменным спадом. И даже успешный матч с «Витязем» не перечеркивает этот факт.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Особенно тяжело команде Зинэтулы Билялетдинова будет играть с воспоминаниями о двух предыдущих встречах, в которых «Лада» одержала верх. Да, сейчас клуб из Тольятти сам далек от оптимальных кондиций, но сил на хороший матч на «Татнефть-Арене» у него будет достаточно.

    Несмотря на расклады, команда Олега Браташа не смирится с ролью беззубого аутсайдера. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит с форой +1 за 1.88.

    В двух предыдущих очных встречах тольяттинцы забрасывали от трех шайб и более, поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» больше 2 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Букша — Наэф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Трактор — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циг — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Доден — Чараева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Алания — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сивасспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Верона — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Анже — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Лада»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» сумеет добиться успеха в Казани
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры