ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Порто»Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь? Лионель МессиТемная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси! Девин Хэйни и Василий Ломаченко5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году
  • 01:05
    • «ПСЖ» разбил «Монако» и упрочил лидерство
  • 00:30
    • «Бавария» благодаря голу Кейна переиграла «Кельн» и вышла на первое место
  • 23:12
    • «Аль-Наср» благодаря дублю Роналду разгромил «Аль-Ахдуд»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» воспользуется текущим спадом белорусского соперника

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 26 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Яровой
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:10 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Динамо» Минск

    Белорусский клуб ведет борьбу за одно из последних мест в кубковой зоне. И хотя команду преследует явный форменный спад, запас очков, сделанный ранее, позволяет ей оставаться в первой восьмерке.

    В 33 играх «Динамо» Минск набрало 34 очка, сохранив за собой седьмую строчку в Западной конференции. На один балл белорусы опережают восьмую «Северсталь», имея матч в запасе. На 6 очков они отстают от СКА и ЦСКА.

    Коэффициенты матча Динамо Минск — Динамо

    1X2Новым игрокам
  • 2.703.952.45Бонус$9500
    •

    В этом месяце команда Дмитрия Квартальнова пережила одну из самых продолжительных серий поражений, в которую вошли четыре встречи. Поочередно минчане уступили «Динамо» Москва (1:2), «Металлургу» Мг (1:4), «Витязю» (1:2) и «Ладе» (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Оборвать эту цепочку «Динамо» Минск удалось в одном из последних матчей: 22 ноября белорусы разгромили «Автомобилист» (4:1). Однако следующая встреча закончилась очередным провалом. На своем катке команда Квартальнова крупно проиграла ЦСКА (0:4).

    «Динамо» Москва

    На прошлой неделе «Динамо» Москва, пережив серию неудач, отдалилось от «Спартака» в битве за первое место на Западе. Однако текущая семидневка изменила ситуацию в лучшую сторону.

    В 34 встречах «Динамо» Москва удалось заработать 49 очков и закрепиться на втором месте в Западной конференции. По набранным баллам бело-голубые сравнялись со «Спартаком», имея игру в запасе.

    Как было упомянуто выше, команда Алексея Кудашова пережила несколько подряд поражений неделей ранее. Поочередно динамовцы отдали очки «Спартаку» (3:4 ОТ), «Ак Барсу» (1:4) и «Торпедо» (1:3).

    Однако не позволить кризису разрастись еще сильнее «Динамо» Москва решило в ответной игре с «Ак Барсом» (4:1). В последнем матче команда Кудашова взяла еще один реванш: на «ВТБ Арене» она одержала верх над «Торпедо» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.00, а на победу «Динамо» Москва — 2.26.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В преддверии этого матча минчане погрузились в командный кризис, демонстрируя крайне слабую игру в обороне и низкую реализацию. Кажется, для московского клуба не придумать более идеального момента для поездки в Беларусь.

    Команда Алексея Кудашова ведет активную борьбу со «Спартаком» за лидерство в конференции, поэтому терять очки в таких встречах ей непозволительно. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.26.

    Если взглянуть на количество пропущенных шайб «Динамо» Минск, то в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Хьюстон — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Миннесота — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милуоки — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Индиана — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Магомедкеримов — Си
  • Бокс
  • Сегодня в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  5.05
  • Прогноз на матч Мохнаткина — Пачеко
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.42
  • Прогноз на матч Гольцов — Феррейра
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сокол — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Евсеев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на хоккей. Московское «Динамо» воспользуется текущим спадом белорусского соперника
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры