В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Минск-Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусский клуб ведет борьбу за одно из последних мест в кубковой зоне. И хотя команду преследует явный форменный спад, запас очков, сделанный ранее, позволяет ей оставаться в первой восьмерке.

В 33 играх «Динамо» Минск набрало 34 очка, сохранив за собой седьмую строчку в Западной конференции. На один балл белорусы опережают восьмую «Северсталь», имея матч в запасе. На 6 очков они отстают от СКА и ЦСКА.

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В этом месяце команда Дмитрия Квартальнова пережила одну из самых продолжительных серий поражений, в которую вошли четыре встречи. Поочередно минчане уступили «Динамо» Москва (1:2), «Металлургу» Мг (1:4), «Витязю» (1:2) и «Ладе» (1:3).

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Оборвать эту цепочку «Динамо» Минск удалось в одном из последних матчей: 22 ноября белорусы разгромили «Автомобилист» (4:1). Однако следующая встреча закончилась очередным провалом. На своем катке команда Квартальнова крупно проиграла ЦСКА (0:4).

«Динамо» Москва

На прошлой неделе «Динамо» Москва, пережив серию неудач, отдалилось от «Спартака» в битве за первое место на Западе. Однако текущая семидневка изменила ситуацию в лучшую сторону.

В 34 встречах «Динамо» Москва удалось заработать 49 очков и закрепиться на втором месте в Западной конференции. По набранным баллам бело-голубые сравнялись со «Спартаком», имея игру в запасе.

Как было упомянуто выше, команда Алексея Кудашова пережила несколько подряд поражений неделей ранее. Поочередно динамовцы отдали очки «Спартаку» (3:4 ОТ), «Ак Барсу» (1:4) и «Торпедо» (1:3).

Однако не позволить кризису разрастись еще сильнее «Динамо» Москва решило в ответной игре с «Ак Барсом» (4:1). В последнем матче команда Кудашова взяла еще один реванш: на «ВТБ Арене» она одержала верх над «Торпедо» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.00, а на победу «Динамо» Москва — 2.26.

В преддверии этого матча минчане погрузились в командный кризис , демонстрируя крайне слабую игру в обороне и низкую реализацию. Кажется, для московского клуба не придумать более идеального момента для поездки в Беларусь.

Команда Алексея Кудашова ведет активную борьбу со «Спартаком» за лидерство в конференции, поэтому терять очки в таких встречах ей непозволительно. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.26.

Если взглянуть на количество пропущенных шайб «Динамо» Минск, то в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.86.